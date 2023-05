A Vico per Cacio: 27 caseifici del territorio per una festa dei latticini a Vico Equense

Ph Facebook A Vico per Cacio © g-comuninca.it

Grande festa con gli ottimi latticini della costiera e dei prodotti dell’arte casearia dei Monti Lattari con 27 caseifici del territorio di Vico Equense per valorizzare l’ottimo prodotto caseario locale

Si terrà da giovedì 1 a sabato 3 giugno 2023 nella borgata di Arola la grande festa di A Vico per Cacio” che ci permetterà di gustare gli ottimi latticini della costiera e i prodotti dell’arte casearia dei Monti Lattari. Una nuova data per una grande festa rimandata a causa delle avverse condizioni meteo che ci permetterà di gustare le tante eccellenze degli ottimi latticini di Vico Equense.

Una grande festa promossa dal Comune di Vico Equense con tre giornate piene di iniziative e degustazioni per la riscoperta della tradizione locale.

27 caseifici del territorio di Vico Equense “A Vico per Cacio”

Prevista la presenza di ben 27 caseifici del territorio di Vico Equense per valorizzare l’ottimo prodotto caseario locale, una vera eccellenza dell’enogastronomia del territorio e uno degli asset per la candidatura a “Città Creativa del Gusto Unesco”.

Tre giorni di spettacoli, attrazioni, assaggi, laboratori, musica popolare e tanto altro ancora. Nei prossimi giorni verranno programmate le nuove date e tutti gli eventi per il grande evento che è organizzato dalla Pro Loco Monte Faito – Moiano con la presenza dei 27 caseifici del territorio di Vico Equense

“A Vico per Cacio” si terrà nel piazzale adiacente alla chiesa di S.Antonino ad Arola, frazione di Vico Equense, ed è totalmente accessibile, anche per le persone con disabilità. Tra i tanti eventi previsti venerdì 2 giugno la grande musica popolare della “Paranza do Tramuntan” “A Vico per Cacio”

“A Vico per Cacio”- Arola di Vico Equense Giovedì 1 giugno 2023, Venerdì 2 giugno 2023, Sabato 3 giugno 2023. Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.