Ritornano le Sagre di Liberi (CE): un’estate con 13 sagre, una in ogni weekend

Anche quest’anno a Liberi una festa in ogni weekend per tante specialità gastronomiche. Un luogo particolare sulle montagne casertane tra buon cibo locale e l’ottimo vino Casavecchia DOC

Anche quest’anno grande festa a Liberi in provincia di Caserta, una bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. E per il 2023 ci saranno ben 13 sagre tra giugno, luglio e agosto 2023 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna.

Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto.

Dopo il successo dello scorso anno anche quest’anno a Liberi ogni weekend sarà dedicato ad una diversa specialità, sempre tutto buon cibo locale di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC.

A Liberi si inizia nel primo lungo weekend di Giugno con la sagra della pancetta alla zingara

Anche quest’anno potremo riscoprire antichi sapori e prelibati piatti che, accompagnati dai Vini caratteristici locali, che soddisferanno anche i palati più fini. In tutti i giorni della sagre ci saranno anche musiche balli caratteristici, latino-americani e di gruppo per allietare le serate. Disponibile anche un ampio parcheggio e un efficiente servizio di pulizia, uno Staff cortese e gentile, che ci faranno apprezzare queste 13 sagre di Liberi.

Dobbiamo solo scegliere tra la Pancetta alla zingara il Caciocavallo Impiccato, la Tagliata Marchigiana, gli squisiti Gnocchi al forno o lo Stinco di maiale alla bavarese ma ci sarà anche la tradizionale Braciata di Maialino Nero Casertano, le Montanare e gli Arrosticini e tanto altro.

Le Sagre di Liberi per l’estate 2023

Ma vediamo quali sono queste sagre di Liberi per l’estate 2023:

– 02-03-04 – Giugno – Sagra della pancetta alla zingara

– 10-11 – Giugno – Festival della bruschetta

– 17-18 -Giugno – Festa del caciocavallo impiccato

– 24-25 – Giugno – Maxi padellata sbriciolata

– 01-02 – Luglio – Gnocchi al forno

– 08- 09 – Luglio – Festa della tagliata marchigiana

– 15-16 – Luglio – American barbecue

– 22-23 – Luglio – Stinco di maiale alla Bavarese

– 29-30 – Luglio – Tomawok di maialino nero Casertano

– 05-06 – Agosto – Festa degli arrosticini

– 12-13 – Agosto – Churrasco skirt steak

– 19-20 – Agosto – Gyros Greco

– 26-27 – Agosto – Montanare in festa e caciocavallo impiccato

Allora tutti a Liberi nei weekend fino a fine Agosto per la sagra che più ci piace sempre accompagnata da buona musica e balli caratteristici, latino-americani e di gruppo e tanto buon vino locale.

Maggiori Informazioni Sagre di Liberi – 3364773205

