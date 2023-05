Apertura straordinaria del Museo Cappella Sansevero a soli 3 euro

Ph facebook Museo Cappella Sansevero

La splendida Cappella Sansevero a Napoli partecipa ai grandi festeggiamenti in città per la vittoria del terzo scudetto del Napoli con una giornata di apertura straordinaria a soli 3 euro. Il Museo devolverà poi l’incasso in beneficenza e si potranno anche fare le foto

Martedì 6 giugno 2023, per festeggiare la vittoria del terzo scudetto del Napoli, il Museo Cappella Sansevero parteciperà ai grandi festeggiamenti che si terranno in città con una giornata intera di apertura straordinaria a prezzo ridotto. Infatti, martedì 6 giugno, lo straordinario gioiello barocco voluto dal principe Raimondo di Sangro non effettuerà il consueto giorno di chiusura settimanale e aprirà eccezionalmente al pubblico per tutta la giornata, con i soliti orari, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.30) a soli 3 euro.

L’ingresso sarà a tariffa ridotta di tre euro per tutti i visitatori a partire dai quattro anni compiuti e sarà eccezionalmente possibile scattare foto all’interno degli spazi museali. Il museo invita i visitatori ad indossare e portare con sé l’accessorio o l’oggetto personale preferito del Napoli (sciarpa, cappello, spilla o altro).

Accesso a soli 3 euro per tutto il giorno ma con prenotazione obbligatoria

Il giorno 6 giugno 2023 per accedere al Museo sarà obbligatoria la prenotazione, che si effettua esclusivamente online sul sito ufficiale nella pagina dedicata, collegandosi alla piattaforma di prenotazione e acquisto dedicata all’evento. Le visite guidate non saranno consentite, ma sarà possibile noleggiare l’audioguida.

Il Museo Cappella Sansevero devolverà interamente il ricavato dalla vendita dei ticket all’Associazione ASD Spartak San Gennaro, una scuola calcio popolare e gratuita che da anni lavora con i bambini e i ragazzi dei quartieri del centro antico di Napoli.

