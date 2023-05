Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa del Pescato di Paranza a Castellabate con voli in mongolfiera

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2023 la 12 edizione la grande Festa del Pescato di Paranza 2019 a Castellabate che inaugurerà la stagione estiva e farà tornare nel Cilento tantissimi turisti e visitatori per gustare tutti i sapori e profumi del Cilento. Una bella festa, che si ripete da 12 anni, sempre con la collaborazione delle Associazioni pescatori di Castellabate. La sagra quest’anno si terrà a Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate dove troveremo tanti stand gastronomici ma anche laboratori artigianali, convegni sul mare e sulle Aree Marine Protette, spettacoli musicali, Luna Park per i bambini. Quest’anno anche mercatini artigianali e voli in mongolfiera per scoprire le bellezze del Cilento dall’alto. Festa del Pescato di Paranza a Castellabate

A Vico Equense “A Vico per Cacio” con 27 caseifici del territorio

Da giovedì 1 a sabato 3 giugno 2023 nella borgata di Arola la grande festa di A Vico per Cacio” che ci permetterà di gustare gli ottimi latticini della costiera e i prodotti dell’arte casearia dei Monti Lattari. Una grande festa promossa dal Comune di Vico Equense con tre giornate piene di iniziative e degustazioni per la riscoperta della tradizione locale. Prevista la presenza di ben 27 caseifici del territorio di Vico Equense per valorizzare l’ottimo prodotto caseario locale, una vera eccellenza dell’enogastronomia del territorio e uno degli asset per la candidatura a “Città Creativa del Gusto Unesco”. Tre giorni di spettacoli, attrazioni, assaggi, laboratori, musica popolare e tanto altro ancora. A Vico Equense “A Vico per Cacio

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Ultrabeer la grande festa della Birra a Sarno su due weekend – Grande festa della birra e non solo a Sarno con doppio Weekend per Ultrabeer la festa della birra che si terrà a Sarno ( SA) dal 1 all’11 giugno 2023 con ben 11 giorni continuativi di grande festa . Due weekend con oltre 50 stand enogastronomici, un’intera area di 5000 mq. dedicata al Luna Park e sette serate musicali gratuite con grandi artisti. Ultrabeer la grande festa della birra che si terrà a Sarno (SA) nella grande Area Mercato di Sarno con ben 11 giorni di festa a inizio Giugno. Previsti o ltre 50 stand gastronomici e di ottimo street food con tantissime birre anche artigianali poi tante giornate dedicate al buon cibo ed alla buona birra, Per questo weekend serate musicali o con spettacoli gratuiti con: giovedi 1 Giugno – Rosario Miraggio in concerto -Venerdi 2 Giugno – Mavi in concerto – Sabato 3 Giugno – Gianni Simioli show da Radio Marte – Domenica 4 Giugno – Lele Blade live e serate live anche il 5,6 e 7 Giugno- E la festa continua tutti i giorni fino al giorno 11/06/2023. Ultrabeer la grande festa della Birra a Sarno

A Procida Gusto Italia in Tour, fiera dell’Enogastronomia e dell’Artigianato Da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2023, dalle 10 alle 24, sulla suggestiva Passeggiata di Marina Grande, di fronte al Porticciolo sull’isola di Procida si terrà Gusto Italia in Tour il grande Salone itinerante dell’Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo . Una 3 giorni da non perdere all’insegna del Made in Italy. Un tour speciale che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy. La grande fiera sarà ad ingresso libero ed aperta dalle ore 10 a mezzanotte fino a domenica 4 giugno 2023 presentando tante bontà enogastronomiche della Campania e di tante altre regioni italiane. Gusto Italia in tour Procida

