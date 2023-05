Ultrabeer: 2 weekend di grande festa della Birra a Sarno

Grande festa della birra e non solo a Sarno su due weekend con oltre 50 stand enogastronomici, un’intera area di 5000 mq. dedicata al Luna Park e sette serate musicali gratuite con grandi artisti come Gianluca Capozzi, Gigio Rosa e Gigi Soriani, Peppe Iodice, Rosario Miraggio, Mavi, Gianni Simioli e Lele Blade. E naturalmente tantissima e ottima birra anche artigianale

Doppio Weekend per Ultrabeer la grande festa della birra che si terrà a Sarno (SA) da Venerdì 26 Maggio a Domenica 04 Giugno 2023.

Per ben due weekend a Sarno e precisamente dal 26/05/2023 al 28/05/2023 e poi di nuovo a inizio giugno dal 01/06/2023 al 04/06/2023 nella grande Area Mercato di Sarno con ben 7 giorni di festa tra fine Maggio e inizio Giugno con grandi artisti che si esibiranno gratuitamente ogni sera, una grande area di 5000 mq. dedicata ad un Luna Park e oltre 50 stand gastronomici e di ottimo street food con tantissime birre anche artigianali: questa è Ultrabeer 2023, la grande Festa della Birra a Sarno.

Ultrabeer 2023 la grande Festa della Birra a Sarno

La Grande Festa della Birra per il 2023 a Sarno raddoppia con 2 weekend di allegria, festa buona musica e tantissima ottima birra anche artigianale. Per questa seconda edizione di Ultrabeer hanno pensato proprio a tutto ed infatti, nel primo weekend di festa, il 28 Maggio ci sarà anche una grande serata dedicata al Napoli, e poi tante giornate dedicate al buon cibo ed alla buona birra, Previsto anche “UltrabeerLand” il parco divertimenti con oltre 20 attrazioni per grandi e piccoli che si terrà su un’area dedicata di quasi 5000mq.

Ultrabeer, la grande Festa della Birra di Sarno sarà sempre ad ingresso libero e si terrà nell’area mercato di Sarno su circa 50.000 metri quadri, in provincia di Salerno. E nei due weekend del 26-27-28 maggio e del 1-2-3-4 giugno 2023 anche una grande area dedicata ai birrifici artigianali e alla gastronomia con oltre 50 stand dedicati anche con specialità bavaresi e locali.

E Poi tante serate musicali o con spettacoli gratuiti con tanti artisti ed in particolare:

Venerdì 26 maggio – Gianluca Capozzi

Sabato 27 maggio – Gigio Rosa e Gigi Soriani

Domenica 28 maggio – Peppe Iodice (e festa per il Napoli)

Giovedì 1 giugno – Rosario Miraggio

Venerdì 2 giugno Mavi

Sabato 3 giugno – Gianni Simioli

Domenica 4 giugno – Lele Blade

Maggiori informazioni – sito ufficiale di Ultrabeer, la grande Festa della Birra di Sarno

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.