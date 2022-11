Primark apre prima di Natale al Centro Commerciale Campania

Aprirà a dicembre anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale

Oramai è imminente l’apertura del megastore Primark in Campania al Centro Commerciale Campania di Marcianise a due passi da Napoli e Caserta. Il noto mega negozio irlandese di abbigliamento low-cost, e non solo, aprirà in Campania a dicembre, probabilmente il giorno 19 (ma si parla anche del 7 dicembre) nell’ambito del piano di sviluppo nel nostro paese che prevede, entro il 2022 altri 8 store, in Campania, Lazio, Sicilia, Abruzzo, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

Marcianise Primark sarà un grande store per il quale sono terminati i lavori nel centro Commerciale Campania e per cui sono già partire le selezioni del personale, sul Corriere della Sera, dei dipendenti: in particolare le selezioni già in corso, riguardano la ricerca di Addetti alle Vendite, Addetti al Visual Merchandising, Addetti al Cash Office e Addetti al Magazzino part-time. In particolare nello store di Marcianise, come si legge sulle vetrine, ci saranno i reparti dedicati a DONNA,UOMO,BAMBINO,BEAUTY e CASA e, di sicuro ai prodotti per il prossimo Natale.

Lo store Primark più a sud sarà al Centro Commerciale Campania a Marcianise

Il nuovo megastore sarà aperto presso gli spazi che prima ospitavano un grande ipermercato chiuso da tempo, e sarà il primo store Primark del centro-sud Italia continentale se si escludono le isole perché si parla anche di una possibile apertura a Catania.

Il Gruppo Primark fu fondato da Arthur Ryan nel 1969 a Dublino in Irlanda con il nome di Penneys e da allora è cresciuto tantissimo perché oggi è presente con più di 380 punti vendita in 13 Paesi tra Europa e America.

Primark vende abbigliamento, ma anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi. In questo periodo si trova anche un fornitissimo assortimento per i regali di Natale, sempre a un prezzo superconveniente.

