Yoga e meditazione nella Certosa e Museo di San Martino a Napoli

“Yoga in Certosa” con incontri e pratica di Hatha Yoga, meditazione e visita guidata per approfondire la vita contemplativa della Certosa e Museo di San Martino. Incontri da non perdere nel bellissimo museo napoletano

Sabato 27 maggio e poi sabato 3 e 10 giugno 2023 alle ore 10.30 nella splendida Certosa e Museo di San Martino si terranno dei nuovi incontri dell’evento “Yoga in Certosa”, un bel progetto ideato e realizzato dalla Direzione regionale Musei Campania in collaborazione con l’insegnante yoga Tatyana Sidorenkova, che proseguiranno nelle date indicate dopo quella già svolta, con grande successo, del 20 maggio.

Di sabato mattina, alle ore 10.30, fino al prossimo 10 giugno, compresi biglietto di ingresso al museo di 6 euro, si terranno delle visite guidate speciali alle bellezze del museo e delle particolari lezioni di Hatha Yoga.

Mattinate speciali nella straordinaria Certosa e Museo di San Martino

Gli incontri e la pratica di Hatha Yoga si terranno nei giardini della Certosa, saranno precedute da speciali visite guidate, a cura di Roberto Sabatinelli e Loris Cozzolino del Servizio Educativo del Museo, dedicate alla lettura del simbolismo della Certosa ed a un approfondimento della vita contemplativa dei monaci certosini e al loro rapporto con la natura.

Una prospettiva inconsueta che condurrà i partecipanti a stimolare riflessioni sui punti di contatto tra la tradizione yoga e la spiritualità meditativa dell’Ordine Certosino, fin dalle sue origini. “L’Ordine fu fondato, infatti, nel 1084 da San Bruno, che “ardente d’amore divino”, si ritirò con sei compagni in un luogo deserto chiamato Chartreuse, con l’intento di “restituire alla vita contemplativa lo splendore della sua primitiva purezza”, seguendo il “lumen orientale”, ossia l’esempio di quegli antichi monaci che popolarono i deserti dell’Egitto e di altre regioni dell’Oriente, apportandovi però delle opportune e geniali innovazioni.”

Appuntamenti di yoga a tema nella Certosa

Ogni appuntamento sarà dedicato a un tema specifico:

Sabato 20 maggio 2023, ore 10.30 – Dall’equilibrio fisico all’equilibrio interiore

Sabato 27 maggio 2023, ore 10.30 – Risveglio della femminilità(dedicato ad un pubblico di sole donne)

Sabato 3 giugno 2023, ore 10.30 – Fuga dallo stress

Sabato 10 giugno 2023, ore 10.30 – Pace e amore

Ad ogni incontro saranno ammessi massimo 25 partecipanti, fino ad esaurimento posti. I partecipanti dovranno munirsi di tappetino e plaid ed indossare abiti comodi chiari. In caso di pioggia la pratica si terrà al chiuso.

La partecipazione è inclusa nel biglietto di ingresso al museo secondo le tariffe e le agevolazioni ordinarie (intero 6€, ridotto dai 18 ai 25 anni 2€, gratuito fino a 18 anni).

Maggiori Informazioni – Certosa e Museo di San Martino – Largo San Martino, 5 – 80129 Napoli +39 081 2294503 – informazioni evento facebook.com/museodisanmartino

