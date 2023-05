Lib(e)ri al Parco: rassegna letteraria gratuita a Villa Fernandes

Ph Facebook Villa Fernandes

Appuntamenti pomeridiani nella splendida villa vesuviana tutti ad ingresso libero con autori di tanti interessanti libri. Pomeriggi nella cultura a Villa Fernandes. Da non perdere anche l’appuntamento di lunedì 15 maggio con Andrea Sannino che presenterà il suo ultimo album “Mosaico

Fino al 29 giugno 2023 a Villa Fernandes a Portici, si terrà la rassegna letteraria gratuita Lib(e)ri al Parco, a cura di Ileana Bonadies e in collaborazione con la Mondadori Point di Portici e NapoliCittàLibro.

Lib(e)ri al Parco presenta una serie di appuntamenti pomeridiani nella splendida villa vesuviana, tutti a partire dalle ore 18.00 e tutti ad ingresso libero. Tra gli otto incontri previsti appuntamenti con autori di tanti interessanti libri tra cui “Mixed by Erry. La storia dei fratelli Frattasio”, (Ad Est dell’Equatore) di Simona Frasca da cui è stato tratto l’omonimo e fortunato film, “II tempo delle stelle” (Rizzoli) di Massimiliano Virgilio. “Dove non mi hai portata” (Einaudi) di Maria Grazia Calandrone, Candidato Premio Strega 2023.Lib(e)ri al Parco si terrà alle ore 18 nei giorni indicati presso Villa Fernandes in Via Armando Diaz, 144 a Portici ad ingresso libero.

Programma – Lib(e)ri al Parco – Villa Fernandes

Giovedì 4 maggio ore 18 – “Mixed by Erry. La storia dei fratelli Frattasio” (Ad Est dell’Equatore) di Simona Frasca

Giovedì 11 maggio ore 18.00 – “Il tempo delle stelle” (Rizzoli) di Massimiliano Virgilio

Mercoledì 17 maggio ore 18.00 – “Cieli in fiamme” (Mondadori) di Mattia Insolia

Lunedì 22 maggio ore 18.00 – “Uvaspina” (Bompiani) di Monica Acito

Venerdì 2 giugno ore 18.00 – EVENTO SPECIALE

Giovedì 8 giugno ore 18.00 – “Guaio di notte” (Rizzoli) di Patrizia Rinaldi

Giovedì 15 giugno ore 18.00 – “Dove non mi hai portata” (Einaudi) di Maria Grazia Calandrone – Candidato Premio Strega 2023

Giovedì 29 giugno ore 18.00 – “Parole d’altro genere” (Rizzoli) di Vera Gheno

Da non perdere anche l’appuntamento di lunedì 15 maggio 2023 alle 18:00 in Villa Fernandes con Andrea Sannino che presenterà il suo ultimo album “Mosaico”

Maggiori informazioni – Lib(e)ri al Parco – Villa Fernandes

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.