Goran Bregović in concerto gratuito a Napoli a Piazza del Gesù per i 799 anni della Federico II

Da non perdere il grande concerto gratuito del bravo musicista bosniaco Goran Bregović accompagnato dalla Wedding & Funeral Band che si terrà a Napoli a Piazza del Gesù come evento finale della festa per i 799 anni dell’Università Federico II di Napoli

Venerdì 9 giugno 2023 a partire dalle 20:30 ci sarà a Napoli un grande concerto gratuito di Goran Bregovic & The Wedding and Funeral Band. Il grande musicista bosniaco farà ballare la storica piazza del Gesù, nel centro storico di Napoli, con la sua bella e trascinante musica per il concerto conclusivo della grande festa per i 799 anni dell’Università Federico II di Napoli «Buon Compleanno Federico II».

Goran Bregovic sarà nella grande piazza napoletana accompagnato dalla sua grande banda, la Wedding and Funeral Band, la fanfara di ottoni e di bravi musicisti che segue la tradizione dei travolgenti complessi musicali ottomani e rom.

Goran Bregovic & The Wedding and Funeral Band in piazza del Gesù

Goran Bregović è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per la sua bella e inconfondibile musica balcanica, uno straordinario mix di suoni tzigani e musica rock, con fiati e percussioni e un ritmo travolgente.

La sua rumorosissima e coloratissima band, la Wedding and Funeral Orchestra, lo accompagna da tempo in tutti i suoi concerti ed è composta da bravi musicisti tra sezioni di fiati con tromba, sax e clarinetto, trombone e glockenspiel, percussioni e voci.

La travolgente musica di Goran Bregović & His Wedding & Funeral Band

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.