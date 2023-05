Concerti gratuiti nel Chiostro dell’Hotel Palazzo Caracciolo nel centro storico

Nel centro di Napoli, nel Chiostro dello splendido Hotel Palazzo Caracciolo, in via San Giovanni a Carbonara si terranno altri concerti gratuiti a Napoli, compresi tra gli 80 eventi previsti per Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli.

Nei giorni 2,3 e 4 giugno 2023 nel Chiostro dello splendido Hotel Palazzo Caracciolo, in via San Giovanni a Carbonara nel centro antico di Napoli si terrà una rassegna musicale gratuita dal titolo “Leucosia, Partenope, Ligea: voci di donne, Canti del Sud”.

Un altro evento musicale gratuito da non perdere per il Maggio dei monumenti 2023 a Napoli nei grandi e prestigiosi alberghi cittadini. Dopo quelli sul rooftop dell’Hotel Britannique, quelli sulla splendida terrazza panoramica dell’Hotel San Francesco al Monte e i concerti Jazz sulla Terrazza Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo all’ Hotel Palazzo Caracciolo avremo delle esibizioni di Pietra Montercorvino, Lavinia Mancusi e i Ra di Spina con sonorità e belle musiche dal chiaro sapore mediterraneo

Leucosia, Partenope, Ligea: voci di donne, Canti del Sud

Una bella rassegna musicale organizzata da Sponda Sud s.r.l. in collaborazione con Calliope s.r.l.s Voci di donne, canti del Sud. Le nostre Sirene Leucosia, Partenope, Ligea, cantano le melodie del grande mar Mediterraneo, rappresentano il potere vocale femminile, l’eleganza e la forza, tutta l’arte e la musicalità che può sprigionare la gola, con il canto che dal corpo prende energia, e dal corpo viene modulato tramite l’emissione di aria che fa vibrare le corde vocali.

Si parte da Napoli con l’esplosività di Pietra Montecorvino, una voce unica, la voce del vulcano, in un concerto speciale sulle canzoni che hanno fatto la storia della nostra città seguito da Lavinia Mancusi, cantante e violinista romana, vincitrice di Musicultura 2019, in “A cruda voz” (voce cruda in esperanto) con violini, chitarra e tamburi e poi ultima serata con Ra di spina, progetto nato dalla cantante ed etnomusicologa Laura Cuomo, in cui il Sud viene attraversato in lungo e in largo, nell’arcaico delle sue melodie, riproposte nella contemporaneità dell’elettronica e delle voci moltiplicate dalla loopstation.

Leucosia, Partenope, Ligea: programma dei concerti gratuiti

02 GIUGNO 2023 – Ore 19:00 CHIOSTRO – PALAZZO CARACCIOLO – via Carbonara, 112 NAPOLI – Con: Pietra Montecorvino, Erasmo Petringa, Daniele Brenca

– Ore 19:00 CHIOSTRO – PALAZZO CARACCIOLO – via Carbonara, 112 NAPOLI – Con: 03 GIUGNO 2023 – Ore 19:00 CHIOSTRO – PALAZZO CARACCIOLO – via Carbonara, 112 – A CRUDA VOZ Con: Lavinia Mancusi, Mauro Menegazzi

– Ore 19:00 CHIOSTRO – PALAZZO CARACCIOLO – via Carbonara, 112 – 04 GIUGNO 2023 – Ore 19:00 CHIOSTRO – PALAZZO CARACCIOLO – via Carbonara, 112 – RITO VOCALE ELETTRONICO Con: Laura Cuomo, Francesco Luongo, Alexsandra Ida Mauro, Francesco Santagata

Gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

