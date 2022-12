Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend di Natale dal 22 al 27 dicembre 2022

Ph Facebook Mercatini di Natale Napoli

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Nel post troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli vicino Napoli nel weekend di Natale dal 22 al 27 dicembre 2022

Anche in questo periodo a Napoli e nelle vicinanze ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend di Natale dal 22 al 27 dicembre 2022 con le proposte più interessanti del weekend a Napoli e in Campania.

Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti a Napoli e poi quello con pochi euro e poi gli eventi gratuiti a in Campania e quelli con pochi euro. Buon fine settimana a tutti.

Gli altri eventi nel weekend di Natale dal 22 al 27 dicembre 2022

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Visite gratuite a Napoli al Presepe Favoloso alla Sanità

Anche quest’anno durante le festività natalizie a Napoli e fino al 6 gennaio 2023 si potrà visitare gratuitamente nella Basilica di Santa Maria della Sanità il Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, che è conservato dal 2021 nel Rione Sanità nella Basilica di Santa Maria della Sanità. Il Presepe è un’opera bellissima, frutto della grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, Il Presepe Favoloso a Napoli

Il Grande Concerto gratuito di Natale 2022 a Napoli nel Duomo di Napoli

Un’ orchestra di 30 elementi, il coro di 45 elementi de “I Cantori di Posillipo” e una voce solista per il Grande Concerto di Natale 2022 nel Duomo di Napoli. Un evento gratuito e senza prenotazione che si terrà nel Duomo di Napoli il 25 dicembre 2022. Gran Concerto di Natale 2022

I Suoni Del Natale: concerti natalizi gratuiti a Piazza Plebiscito

Appassionanti concerti a tema natalizio proposti nella splendida Basilica di S. Francesco Di Paola in Piazza del Plebiscito a Napoli con i Suoni Del Natale fino al 29 dicembre 2022. Prossimo 29 Dicembre – Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola – Puer natus est. Musica per il Santo Natale nella Napoli del ‘700I Suoni Del Natale

Riapre a Napoli Palazzo Fuga, il Real Albergo dei Poveri, con tanti eventi gratuiti

Il Comune, assieme ad associazioni della zona, apre per Natale il grande palazzo Fuga con tanti eventi gratuiti fino al 30 dicembre 2022. Ma la nuova Amministrazione comunale ha avviato anche un serio processo per la valorizzazione e la riapertura del bellissimo Palazzo Fuga. Eventi gratuiti a Palazzo Fuga.

Il Natale che vorrei: spettacoli teatrali gratuiti con de Giovanni, Rivieccio e tanti altri artisti

Una bella rassegna teatrale gratuita si terrà a Napoli nel periodo Natalizio e fino al 30 dicembre 2022 proponendo rappresentazioni teatrali nelle chiese o in luoghi di cultura cittadini. Il Natale che vorrei

Natale, dal Barocco al Jazz: spettacoli e concerti gratuiti a Napoli

Dal 10 al 29 dicembre 2022 a Napoli a Napoli tra Soccavo e Pianura si terrà il Festival gratuito Natale, dal Barocco al Jazz che prevede concerti e spettacoli gratuiti con grandi artisti tra i quali Mariano Rigillo, Daniele Sepe, Emilia Zamuner, i Virtuosi di Sansevero e tanti altri che si esibiranno in 5 appuntamenti da non perdere. Natale, dal Barocco al Jazz

“La fiera dei balocchi”: mostra gratuita del giocattolo antico all’Archivio di Stato di Napoli

Oltre mille giocattoli antichi per la “Fiera dei Balocchi” una grande mostra gratuita sul giocattolo antico nel centro storico di Napoli, nel grande Archivio di Stato, fino al 30 gennaio 2023. “La Fiera dei Balocchi”

Concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Palazzo Piacentini

30 concerti gratuiti fino al 6 gennaio per “È aperto a tutti quanti” la bella rassegna che si svolge da anni nelle Gallerie D’Italia di Napoli, oggi a Palazzo Piacentini ex sede del Banco di Napoli, “A Christmas Carol 2022”

Sacro Sud a Napoli con Enzo Avitabile: concerti gratuiti nelle chiese più belle

Un festival gratuito diretto da Enzo Avitabile con 5 concerti tra il 19 dicembre 2022 ed il 6 gennaio 2023 dal nome “Sacro Sud” con anche una mostra, visitabile fino al 31 dicembre 2022, Sacro SUd

Concerti natalizi gratuiti a Napoli al Maschio Angioino ed a Palazzo Piacentini

Da non perdere a Napoli un bel concerto del Coro di voci bianche del Conservatorio San Pietro a Majella e del Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo a Palazzo Piacentini e poi un altro concerto nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino dell’Orchestra “Città di Sarno”. 2 Concerti natalizi gratuiti a Napoli

Tanti eventi natalizi al Vomero tra mercatini e spettacoli gratuiti

Al Vomero e all’Arenella, le colline dello shopping cittadino, un ricco programma di eventi natalizi organizzati sia dal Comune di Napoli che dalla Confcommercio che si aggiungono alle tradizionali vetrine colorate del quartiere ed ai mercatini natalizi che sono nella zona di Piazza degli Artisti e parco Mascagna.Spettacoli dal 27 al 30 dicembre Natale al Vomero

Il Presepe Cantato: a Napoli concerti gratuiti per Voci e Mandolini

A Napoli dall’8 al 30 dicembre 2022, in occasione del periodo natalizio, si terrà uno spettacolo gratuito, da non perdere nel Complesso di San Severo Al Pendino in via Duomo che verrà riproposto almeno per 8 repliche in giorni diversi.Spettacoli il 26,27,29,30 concerti gratuiti per Voci e Mandolini

MercaNatale: a Napoli aperture speciali, anche serali, nel grande mercato di Poggioreale

Aperture speciali a Napoli per le festività natalizie nel grande mercato all’aperto di Poggioreale uno dei mercati più famosi e grandi di Napoli con oltre 500 grandi box coperti. Previste anche aperture fino a sabato 24. MercaNatale a Napoli

Social XMas: spettacoli musicali e teatrali gratuiti a Napoli per Natale

Social XMas propone 10 eventi che si svolgeranno dal 9 al 30 dicembre nella zona est di Napoli tra Poggioreale e Centro direzionale eventi gratuiti tra teatro, musica, cinema, danza – Prossimi 22,23 e dal 28 al 30 dicembre 2022 Social XMas: spettacoli gratuiti

Concerti, passeggiate spettacolo ed eventi gratuiti tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto

Fino al 30 dicembre passeggiate spettacolo, concerti ed eventi tutti gratuiti in luoghi bellissimi di Montesanto e dei Quartieri Spagnoli a Napoli come l’Arciconfraternita dei Pellegrini, il Parco dei Quartieri Spagnoli la Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori e altri posti bellissimi.Prossime 22,26 e 30 dicembre Il Natale dei Popoli

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 19 al 24 dicembre 2022

4 eventi gratuiti da non perdere a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 19 a sabato 24 dicembre 2022. 4 eventi gratuiti a Napoli

Napoli Sacra: eventi e visite guidate gratuite a Napoli

Fino al 23 dicembre 2022 un’altra bella rassegna di eventi gratuiti dal titolo “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”. Napoli Sacra

Est: a Napoli il Festival gratuito delle arti e dello spettacolo

Fino a dicembre “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est con spettacoli, concerti e laboratori gratuiti con Rocco Papaleo, Daria Bignardi, Marina Confalone, Foja e tanto altro. Prossimi 22 dicembre Teatro Nest – “Christm-Est – Concerto di Natale”, a cura dell’Accademia Pric ” “Est”, il festival dello spettacolo

Napoli Misteriosa – Concerti, spettacoli, visite guidate e tour gratuiti – concerto Solis String Quartet

Dall’8 novembre al 23 dicembre 2022 si terrà in città una nuova rassegna di eventi gratuiti dal titolo “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”. Tanti visite e eventi vari Napoli Misteriosa

La “Magia del Natale” dopo 50 anni “riaccende” il Rione Terra a Pozzuoli

Dopo 50 anni il bellissimo “Rione Terra” di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del Natale” un villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente” rinate per il Natale 2022. Aperti dalle 8 fino alle 22. La “Magia del Natale al Rione Terra a Pozzuoli

Sacri spiriti: una mostra gratuita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino

Nella Cappella Palatina del Maschio Angioino a Napoli fino al 15 gennaio 2023 si potrà visitare gratuitamente la particolarissima mostra “Sacri spiriti. I Songye nella Cappella Palatina”. In mostra i visitatori troveranno oltre 130 straordinarie opere di scultura tradizionale dei Songye, un gruppo etnico africano insediato in ampio territorio nel centro della Repubblica Democratica del Congo. Sacri spiriti

Fiera di Natale a San Gregorio Armeno con anche un presepe a grandezza naturale

Inaugurata la Fiera di Natale 2022 a San Gregorio Armeno, la più famosa e conosciuta fiera napoletana, la storica Fiera conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Attesi quest’anno un milione di visitatori in città nel periodo natalizio per visitare anche questa celebre strada.Visitabile liberamente, un bellissimo presepe a grandezza naturale nella Basilica di San Lorenzo Maggiore all’inizio di via San Gregorio Armeno Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Natale 2022 a Sorrento con Luminarie, Villaggio Natalizio, Concerti e Spettacoli: il programma

Grande festa a Sorrento con la sedicesima edizione di M’illumino d’Inverno, il programma degli eventi natalizi previsti per Natale 2022 Tre mesi di appuntamenti tra concerti, cinema, spettacoli, villaggi di Natale e tanto altro a Sorrento fino a gennaio 2023. M’illumino d’Inverno

Luci d’Artista natalizie a Bacoli sulla splendida Casina del Fusaro e nel Parco Vanvitelliano

A Bacoli si accendono le luminarie natalizie e si inizia dalla splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro, e dal vicino parco, che sono stati riempiti di belle Luci d’Artista, Luci natalizie a Bacoli

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a dicembre

Anche a dicembre 2022 in alcune piazze di Napoli si terranno i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Mercatini Agroalimentari a Napoli a Dicembre

Prezzo a frazioni di ore – Un giro sulla pista di pattinaggio che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà una grande pista di pattinaggio, già presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli nel centro storico, uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo Museo Anatomico

Visitabile nei weekend la restaurata chiesa di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei weekend Riaperta la chiesa di San Gennaro

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Come rivedere Filumena Marturano con Massimiliano Gallo trasmessa su RAI 1

Un nuovo film su Filumena Marturano, la grande opera di Eduardo de Filippo, è stato trasmesso su Rai 1 martedì 20 dicembre 2022, in prima serata, con l’interpretazione di Massimiliano Gallo nel ruolo di di Domenico Soriano e nei panni di Filumena Marturano Vanessa Scalera. Come rivedere il film .

Mina Settembre, come rivedere la 2 stagione e la trama delle puntate girate tutta a Napoli

Iniziata domenica 2 ottobre 2022, su RAI 1 in prima serata la seconda stagione di Mina Settembre la Fiction di successo della Rai girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. . la trama della 1 puntata – La trama della 2 puntata – La trama della 3 puntata – La trama della 4 puntata – – La trama della 5 puntata – la trama della 6 e ultima puntata

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: le anticipazioni sull’ultima puntata

Giovedì 10 novembre 2022, alle ore 21:25 su Rai1 ci sarà l’ultima puntata della fiction della RAI Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Una serie che ha avuto un grande successo girata in Campania, a Salerno e in costiera amalfitana. Vincenzo Malinconico

Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€ (o quasi!) –Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

Prezzi vari – Ritorna il Festival delle Scale di Napoli 2022: il programma

Fino all’8 gennaio 2023 il Festival delle scale di Napoli con eventi e passeggiate per valorizzare e conoscere le scale di Napoli. Tanti eventi e passeggiate il 17 e 18 dicembre. Festival delle Scale

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco Riapre il Maniero

Da 5 euro – Convivio Armonico: a Napoli i concerti per riscoprire la musica Napoletana del ‘700,

Riprende la stagione autunnale dei concerti di Convivio Armonico con nove appuntamenti, che si terrà dal 2 ottobre al 29 dicembre 2022 Convivio Armonico a Napoli

6 euro – Tanti eventi per Natale nel Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli

Orari di visita speciali e più lunghi durante il periodo natalizio e tanti eventi per adulti e bambini nello splendido Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli, dal 4 Dicembre al 6 Gennaio 2023. Oltre alla visita al Complesso Monumentale del 1300 con il chiostro maiolicato c’è il Museo, le terme romane e una presepe con pastori del Settecento e dell’Ottocento. Aperto il 24 e dal 28 al 31 Dicembre Natale a Santa Chiara

6 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo Dai suoi spalti si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero a Capodimonte. Compreso Museo del 900. Castel Sant’Elmo

6 euro pattinaggio – gratis ingresso – Natale all’Edenlandia con pista di pattinaggio e casette golose

Dicembre speciale ad Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli, con due eventi particolari e da non perdere. E’ infatti stata aperta una straordinaria pista di pattinaggio sul ghiaccio all’interno del PalaEden e poi sono state installate nei viali tante casette golose piene di dolci sorprese. “Sweet Christmas”

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

6 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Chiuso Palazzo Zevallos ma aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il museo delle Gallerie d’Italia a Napoli. Tanti capolavori e l’ultimo Caravaggio ma anche tante novità. Gallerie d’Italia di Napoli (gratis per i correntisti Intesa)

Da 8 euro – I Mercatini di Natale a Napoli al Museo di Pietrarsa

Ci saranno fino all’8 gennaio 2023 i Mercatini di Natale Napoli, “Nove e tre quarti, special edition” nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. I suggestivi spazi del Museo ospiteranno le tipiche casette di legno decorate e illuminate a festa, con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere creative adatte a tutte le età. I Mercatini di Natale a Pietrarsa

Da 8 euro – Al Museo di Cappella Sansevero la mostra “In vitro humanitas”

Fino al 16 gennaio 2023 una mostra particolare nello splendido Museo della Cappella Sansevero “In vitro humanitas” che presenta dei corpi umani realizzati con la tecnica del vetro a lume, in diretto dialogo con le due straordinarie Macchine anatomiche settecentesche del Museo. “In Vitro Humanitas” di Mauro Bonaventura

Da 8 euro – Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

8 euro – Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite di mattina ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

max 9 euro – Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

10 euro – Bill Viola, il padre della videoarte in mostra a Napoli nella Chiesa del Carminiello

Dal 2 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 la mostra dal titolo “Bill Viola. Ritorno alla Vita” verrà presentata all’interno della Chiesa del Carminiello a Toledo, un vero gioiello che conserva uno splendido pavimento maiolicato, Bill Viola è il ”padre della videoarte” Bill Viola a Napoli

10 euro (nei Feriali) – Al PAN di Napoli la mostra “David Bowie The Passenger by Andrew Kent”

La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Dal 24 settembre al 29 gennaio 2023 al Pan di Napoli “David Bowie The Passenger by Andrew Kent” una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del grande David Bowie, dal materiale ravvolto dal grande fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

12 euro – A Napoli il Festival Internazionale del Settecento Musicale Napoletano

Dal 4 al 30 dicembre 2022 si terrà a Napoli la XXII edizione del Festival Internazionale del Settecento Musicale Napoletano, a dell’Associazione Domenico Scarlatti. Previsti ben 14 concerti in 7 diverse location a Napoli per un percorso musicale che si muoverà dal 700 ai giorni nostri. Festival Internazionale del Settecento Musicale

EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

La “Magia del Natale” dopo 50 anni “riaccende” il Rione Terra a Pozzuoli

Dopo 50 anni il bellissimo “Rione Terra” di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del Natale” un villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente” rinate per il Natale 2022.Aperti dalle 8 fino alle 22. La “Magia del Natale al Rione Terra a Pozzuoli

I migliori mercatini di Natale a Napoli e in Campania

Per gli acquisti natalizi, tante idee e oggetti interessanti nei Mercatini natalizi a Napoli e in Campania. Ve li segnaliamo di seguito suddivisi tra quelli a Napoli città e quelli in Campania I migliori mercatini di Natale

Le Luci d’Artista a Salerno: uno spettacolo straordinario anche quest’anno

Anche quest’anno in tutta la città di Salerno ci sono ben 39 opere luminose che ripercorreranno i temi del rapporto uomo-natura con il sogno le stella e tante altre istallazioni meravigliose. Fino al 29 gennaio 2023 sempre con lampade a led a basso consumo energetico. Le Luci d’Artista a Salerno

Il suggestivo Presepe Vivente a Pimonte sui Monti Lattari

Nel suggestivo scenario della Valle Lavatoio a Pimonte (NA) si terrà la 29ª edizione del Presepe Vivente di Pimonte, uno degli eventi di punta del calendario natalizio promosso e patrocinato dal Comune di Pimonte. Si terrà nei giorni di lunedì 26 Dicembre 2022, venerdì 30 Dicembre 2022, venerdì 6 Gennaio 2023 e sabato 7 Gennaio 2023 dalle ore 16.30 alle ore 20.00. Il Presepe Vivente di Pimonte Contatti e informazioni:

A Sorrento lo splendido Presepe vivente di Casarlano

Dopo due anni di fermo ritorna per la sua 13^ edizione l’atteso Presepe vivente di Casarlano che si terrà, con il coinvolgimento di tutta la comunità di Casarlano, frazione di Sorrento (NA), per ben 12 giorni per questa bella edizione del Presepe Vivente. Il Presepe vivente di Casarlano potrà essere visitato, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, nei seguenti giorni: 26-27-29-30 Dicembre 2022 e poi 1-2-5-6-7-8-14 e 15 Gennaio 2023Maggiori informazioni

Il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d’epoca

Quest’anno il Presepe Vivente a Gragnano si terrà il 26 dicembre 2022 e poi nei giorni 1,6,7e 8 gennaio 2023 nell’antico borgo di Caprile di Gragnano, vicino Napoli. Impegnati ben 300 figuranti in costume d’epoca presepe vivente nel borgo di Caprile

A Rotondi, in provincia di Avellino la Sagra del Ciuccio con tanto buon cibo e spettacoli pirotecnici

A Rotondi (AV), nel cuore dell’Irpinia, c’è tantissima attesa per la prima assoluta della Sagra del Ciuccio che si terrà Lunedì 26 Dicembre 2022 e Martedì 27 Dicembre 2022, dalle ore 10,00 alle ore 24,00. Un’antica tradizione contadina, rivisitata e corretta in chiave moderna, un rito propiziatorio, quello del Ciuccio di Fuoco, Maggiori informazioni

“La Via del Presepe”, nel centro storico di Petina

A Petina, in provincia di Salerno il 26 e 27 Dicembre 2022, a cavallo fra Natale e Capodanno, immerso in uno scenario del tutto realistico, si rinnova l’appuntamento de “La Via del Presepe”, nel centro storico. Fra le vie del borgo, si potrà lasciarsi trasportare dall’atmosfera che si respira, e tuffarsi indietro di 2022 anni. “La Via del Presepe”, nel centro storico di PetinaLa Via del Presepe”, nel centro storico di Petina

Natale a Vico Equense: eventi, luminarie, mercatini natalizi e tanto altro

A Vico Equense un bel programma di eventi natalizi con circa trenta appuntamenti, per grandi e piccini tra mostre, mercatini natalizi, animazione in strada, spettacoli teatrali fino al 6 gennaio 2023. Natale a Vico Equense

Luci d’Artista natalizie a Bacoli sulla splendida Casina del Fusaro e nel Parco Vanvitelliano

A Bacoli si accendono le luminarie natalizie e si inizia dalla splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro, e dal vicino parco, che sono stati riempiti di belle Luci d’Artista, Luci natalizie a Bacoli

Natale 2022 a Sorrento con Luminarie, Villaggio Natalizio e Spettacoli: il programma

Grande festa a Sorrento con M’illumino d’Inverno, il programma degli eventi natalizi. Tre mesi di eventi tra concerti, cinema, spettacoli, villaggi di Natale e tanto altro a Sorrento fino a gennaio 2023. M’illumino d’Inverno

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Ha aperto LUNEDi 19 DICEMBRE anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

A Procida “Il Postino dietro le quinte” una bella mostra gratuita su Massimo Troisi

Fino a venerdì 6 gennaio 2023 a Procida nel monumentale di Palazzo d’Avalos una bella mostra con 66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati ma anche oggetti personali appartenuti al grande attore come la bicicletta del”Postino” “Il Postino dietro le quinte

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Prezzo a frazioni di ore – La pista di pattinaggio che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà una grande pista di pattinaggio già, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio a Mugnano

(si paga ingresso Reggia) – Concerti gratuiti nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta

Anche quest’anno quattro concerti straordinari nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta fino al 26 dicembre 2022. Prossimo Lunedì 26 Dicembre – solista Bruno Canino pianoforte – Concerto per un Giorno di Festa Concerti gratuiti nella Reggia

( a pochi euro) Jazz & Wine nel Real Sito di Carditello: musica, buon vino e degustazioni enogastronomiche

Dal 16 dicembre 2022 fino al 5 gennaio 2023 torna la terza edizione di Jazz & Wine nel Real Sito di Carditello con quattro appuntamenti, a pochi euro, tra buona musica e buon vino. Jazz & Wine a Carditello

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

5 euro – l’Igloo Christmas Village: Villaggio di Babbo Natale nel centro di Sorrento

Nella splendida Villa Fiorentino sul corso Italia a Sorrento torna la magia del Natale con tanti eventi e l’Igloo Christmas Village dal 4 Dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 2023 nel grande parco della villa. Previsti spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimenti Igloo Christmas Village

5 euro – I Mercatini Natalizi al Castello Medievale di Lettere

Fino al 26 dicembre 2022 torna l’evento Natale al Castello che propone i mercatini natalizi all’interno del suggestivo e panoramico Castello Medievale di Lettere con tante bancarelle di artigianato artistico e di buon cibo della zona Mercatini Natalizi al Castello di Lettere

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

8 euro – Puteoli Sacra By Night: le visite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite di mattina ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

8 euro – La Città del Natale nel Parco naturale a Sant’Antonio Abate

Fino al 26 dicembre 2022 a Sant’Antonio Abate si terrà “Xmas 80057 – La Città del Natale”, un bel villaggio che ospiterà tanti mercatini natalizi ma anche con tante attrazioni. La Città del Natale a Sant’Antonio Abate

11 euro – Il Giardino Incantato di Babbo Natale vicino alla Reggia di Caserta

Dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, nei weekend, nel Parco Maria Carolina di Caserta, a pochi passi dalla Reggia vanvitelliana, aprirà Il Giardino Incantato di Babbo Natale un villaggio speciale con una grande scenografia d’effetto, mercatini di Natale e tante sorprese per i piccoli e per i grandi. Il Giardino Incantato di Babbo Natale

© 2022 Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata