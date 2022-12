Social XMas: spettacoli musicali e teatrali gratuiti nella IV Municipalità di Napoli per Natale 2022

© Napoli da Vivere

Continuano a Napoli gli eventi gratuiti proposti dal Comune di Napoli in tutti i quartieri cittadini con la rassegna Altri Natali. Di seguito vi parliamo di “Social XMas” che presenta tanti spettacoli ed eventi gratuiti a Poggioreale

Ancora tanti eventi gratuiti per Natale per il grande progetto natalizio del Comune di Napoli. Stavolta vi parliamo di Social XMas che propone una serie di eventi gratuiti per un Natale sociale e culturale che si terranno nel vasto territorio della IV Municipalità cittadina tra San Lorenzo, Poggioreale, Vicaria e la Zona Industriale).

Social XMas propone 10 eventi che si svolgeranno dal 9 al 30 dicembre 2022 nella zona est di Napoli all’interno della rassegna “Altri Natali” proposta dal Comune per il periodo natalizio con tanti eventi gratuiti tra teatro, musica, cinema, danza, reading e laboratori creativi.

Social XMas a Poggioreale con eventi gratuiti

10 eventi gratuiti nella zona Est di Napoli tra uno spettacolo musicale dedicato a Rino Gaetano, una tombola scostumatissima, spettacoli teatrali come Andar per fantasmi, Quanno nascette Ninno o musicali con il concerto di Fabio Fiorillo e del suo gruppo e tanto altro. Gli eventi si svolgeranno a Poggioreale, presso il ristorante Il Poggio in Via Poggioreale 160/c, Napoli e sono gratuiti con prenotazione obbligatoria a info@napoliclick.it specificando spettacolo, data, numero partecipanti e recapito telefonico.

Social XMas a Poggioreale – Programma

Venerdì 9 dicembre 2022 ore 19.30 – Totò Poetry Culture , con Gianni Valentino e Lello Tramma – Poesie di Totò e Musica elettronica –

, con Gianni Valentino e Lello Tramma – Poesie di Totò e Musica elettronica – Mercoledì 14 dicembre 2022 ore 19.30 – No war , con Michelangelo Iossa e Maurizio Merolla – Parole e Musica per la pace

, con Michelangelo Iossa e Maurizio Merolla – Parole e Musica per la pace Giovedì 15 dicembre 2022 ore 20 – Andar per fantasmi di Il Pozzo e il Pendolo, con Marianita Carfora, Andrea De Rosa, Marco Palumbo, Peppe Papa, Peppe Romano; regia di Annamaria Russo – Spettacolo teatrale per tutta la famiglia

di Il Pozzo e il Pendolo, con Marianita Carfora, Andrea De Rosa, Marco Palumbo, Peppe Papa, Peppe Romano; regia di Annamaria Russo – Spettacolo teatrale per tutta la famiglia Venerdì 16 dicembre 2022 ore 20 – Rino!, con Michelangelo Iossa e Osvaldo Bianchi – Parole e Canzoni di Rino Gaetano

con Michelangelo Iossa e Osvaldo Bianchi – Parole e Canzoni di Rino Gaetano Martedì 20 dicembre 2022 ore 19.30 – Quanno nascette Ninno di Damadakà Musica dalla Tradizione, concerto con Daniele Barone, Dario Barone, Margaret Ianuario, Michele Arpa, Mario Musetta, Paolo Barone – Canti tradizionali e racconti di Natale

di Damadakà Musica dalla Tradizione, concerto con Daniele Barone, Dario Barone, Margaret Ianuario, Michele Arpa, Mario Musetta, Paolo Barone – Canti tradizionali e racconti di Natale Giovedì 22 dicembre 2022 ore 19.30 – Oh mio Dio – di Tra palco e realtà, con Serena Esposito, Lello Genovese e Anna de Dominicis; regia di Lello Genovese Spettacolo teatrale per tutta la famiglia

– di Tra palco e realtà, con Serena Esposito, Lello Genovese e Anna de Dominicis; regia di Lello Genovese Spettacolo teatrale per tutta la famiglia Venerdì 23 dicembre 2022 ore 20 – Mediterraneo , concerto di Fabio Fiorillo, Franco Ponzo, Gabriele Borrelli – Spettacolo musicale

, concerto di Fabio Fiorillo, Franco Ponzo, Gabriele Borrelli – Spettacolo musicale Mercoledì 28 dicembre 2022 ore 19.30 – Io so e ho le prove di e con Giovanni Meola, in scena con Daniela Esposito, una produzione Virus Teatrale

di e con Giovanni Meola, in scena con Daniela Esposito, una produzione Virus Teatrale Giovedì 29 dicembre 2022 ore 20 – Racconti dal Virginian della compagnia Theatre De Poche, con Emanuele Anastasio, Christian D’Agostino, Rosamaria De Vita, Caterina Di Bella, Grazia Gala, Piera Giannattanasio, Jonathan Iovinella, Giancarlo Lobasso, Rosaria Lumino, Roberto Rossi Scala, Mario Russo, Mattia Sorice, Laura Tassaro; regia di Peppe Miale – Spettacolo teatrale

della compagnia Theatre De Poche, con Emanuele Anastasio, Christian D’Agostino, Rosamaria De Vita, Caterina Di Bella, Grazia Gala, Piera Giannattanasio, Jonathan Iovinella, Giancarlo Lobasso, Rosaria Lumino, Roberto Rossi Scala, Mario Russo, Mattia Sorice, Laura Tassaro; regia di Peppe Miale – Spettacolo teatrale Venerdì 30 dicembre 2022 ore 20 – La Tombola Scostumata, con Samantha e Loredana Rossi dell’Associazione Trans Napoli – Recital e show d’improvvisazione

Gli eventi si svolgeranno a Napoli, a Poggioreale, presso il ristorante Il Poggio in Via Poggioreale 160/c, Napoli e sono gratuiti con prenotazione obbligatoria a info@napoliclick.it specificando spettacolo, data, numero partecipanti e recapito telefonico.

