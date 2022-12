Natale a Vico Equense: il programma degli eventi con luminarie, mercatini natalizi e tanto altro

Ph Facebook Città di Vico Equense

Tanti appuntamenti, per grandi e piccini tra mostre, mercatini natalizi, animazione in strada, spettacoli teatrali per il Natale 2022 a Vico Equense. Non mancheranno le luminarie natalizie, il Villaggio incantato di Babbo Natale e i Mercatini di Natale

Il comune di Vico Equense ha preparato un bel programma di eventi natalizi per il prossimo periodo con circa trenta appuntamenti, per grandi e piccini tra mostre, mercatini natalizi, animazione in strada, spettacoli teatrali e tanto altro per rendere più piacevole il soggiorno a Vico Equense.

Si inizia il 3 dicembre con l’accensione delle luminarie, l’apertura del Villaggio incantato di Babbo Natale, e, per le vie del centro cittadino anche i Mercatini di Natale. Nel Villaggio incantato di Babbo Natale i bambini troveranno la casa di Babbo Natale con i simpatici elfi e poi giostre, laboratori creativi, attrazioni, sorprese e leccornie per tutti.

Sempre il 3 dicembre apriranno le mostre al Museo Aperto Antonio Asturi, al Castello Giusso e nel Palazzo Storico Comunale, con l’apertura dell’Antiquarium Silio Italico e l’introduzione del nuovo sito multilingue dedicato. Per il Natale 2022 a Vico Equense ci saranno anche tanti appuntamenti con la buona enogastronomia locale, con eventi che coinvolgeranno anche le altre borgate.

Dal 3 al 31 dicembre – Centro cittadino “i Mercatini di Natale” esposizione dell’artigianato e della creatività locale, con prodotti tipici ed artigianali con le Associazioni AICAST e ACOVE.

3 dicembre 2022 – ore 18.00 – Piazzale G. Siani e centro cittadino – Accensione luminarie e grande evento inaugurale delle Festività Natalizie:

3 dicembre 2022 – ore 18.00 – apertura del Villaggio Incantato di Babbo Natale, Intrattenimenti per grandi e piccini, artisti di strada e sorprese per tutti.

3 dicembre 2022 – ore 18.30 Inaugurazione della Retrospettiva del M° Sergio Buonocore “Il Ritratto da Asturi ad oggi” presso il Museo MAAAM.

3 dicembre 2022 – ore 19.00 inaugurazione della mostra “Frida Kahlo Experience” Museo del Cinema e della penisola sorrentina e Atrio palazzo storico Comunale.

3 dicembre 2022 – ore 19.30 apertura Antiquarium Silio Italico con introduzione del nuovo sito multilingue dedicato.

Dal 3 al 24 dicembre – Piazzale G. Siani “il Villaggio incantato”: Babbo Natale accoglierà i bambini nella sua casa con simpatici elfi. Inoltre giostre, laboratori creativi, attrazioni, sorprese e leccornie per tutti

dal 26 dicembre al 06 gennaio ancora giochi e tanto divertimento “…Aspettando la Befana”.

Dal 3 dicembre al 6 gennaio – Piazza Marconi – Attrazioni per i giovani.

3 – 10 – 17 e 24 dicembre Piazzale Siani e centro cittadino: “Vico Equense d’incanto si illumina” Grande evento di animazione stile circense a tema natalizio, con spettacoli di arte varia, con il contributo della Regione Campania.

3 dicembre ore 10.30 Castello Giusso – incontro su “Domenico Cirillo: il medico, il naturalista e patriota del 1799”, promosso dall’ Accademia Filangieri – Della Porta, nell’ambito del ciclo di incontri sull’illustre napoletano.

26 – 27 novembre e 3 – 4 dicembre 2022 – borgata Arola –” Arola…e i Sapori del Natale”, ottava edizione. Intrattenimenti pomeridiani e serali per bambini e ragazzi, mostra di artigianato, prodotti tipici locali e oggettistica natalizia, si distribuiranno assaggi di prodotti tipici o prettamente natalizi, promosso dalla Parrocchia di Sant’ Antonino Abate.

7 e 17 dicembre borgata Fornacelle – Falo’ dell’Immacolata e il Villaggio di Santa Claus – Eventi di intrattenimento, degustazioni e tombolate promosso dalla parrocchia SS.AA. Pietro e Paolo.

8 dicembre ore 17.00 – Centro storico – Chiesa della Ss. Annunziata – Inaugurazione della Mostra storicoartistica “Il Presepe Napoletano”. La mostra si terrà fino al 06/01/2022 e sarà aperta tutti weekend.

10 – 11 dicembre – borgata Seiano – Il Villaggio del Gusto, IV edizione evento gastronomico e di valorizzazione con piatti tipici della tradizione natalizia, mercatini e spettacoli per bambini ed adulti, promosso dal Comitato prorestauro Santa Maria Vecchia.

Dal 10 dicembre al 5 gennaio – borgata Ticciano – “Mercatino di Natale, Villaggio di Babbo Natale, ed incontro con la Befana” promosso dalla Parrocchia di Ticciano.

11/12/13 dicembre- borgata Massaquano- Parrocchia di San Giovanni Battista – Festeggiamenti in onore di Santa Lucia.

15 dicembre – Chiesa della SS Annunziata – ore 20.00 Concerto “Vico InCanto” con il soprano Giusy Maresca.

16 dicembre dalle ore 19.30 centro cittadino Piazzale Ss. Ciro e Giovanni “Il fuoco dell’Attesa” promosso dalla parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni.

17/18 dicembre – ore 15.00 – 24.00 borgata San Salvatore – “Babbo Natale al Borgo” promosso dalla la Parrocchia S. Salvatore

18 dicembre ore 19,00 Convento di San Francesco d’Assisi – concerto “I Giovani e la musica” -Associazione Movimento Famiglie nell’ambito della 3° ed. del “Memorial Salvatore Ferraro”.

19 dicembre ore 10.00 Istituto SS. Trinità e Paradiso Sala delle Colonne Reading evento promosso dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Penisola Sorrentina e la Fondazione Sinapsi.

19 dicembre ore 18.00 Museo MAAAM incontro con l’autore Luigi de Magistris per la presentazione del libro “Fuori dal sistema “promosso da UBIK Vico

19/20 dicembre dalle ore 18.00 alle 21.00 Atrio Storico Comunale – “Pacchianelle in posa” – scene artistiche viventi, promosso dai Frati Minimi del Convento di San Vito.

21 dicembre ore 21 – Aequa Cineteatrospazioarte – Spettacolo “Tufo” di Alessandra Sorrentino.

23 e 26 Dicembre 2022 – 1 e 5 Gennaio 2023 dalle ore 18 – Borgata Moiano Presepe vivente dei “piccoli” promosso dall’Associazione “Frisc e Paesano”.

25 dicembre 2022 fino al 06 gennaio 2023 – Borgata Seiano Mostra esposizione “Presepe artistico di Seiano” in stile 700 napoletano.

26 dicembre – Chiesa dei SS. Ciro e Giovanni – ore 20.00 “Concerto di Natale” dell’Orchestra Filarmonica Campana con Colomba Staiano.

26/27/28/29 dicembre ore 16.00 – borgate Massaquano/Moiano/Ticciano/ e centro cittadino “…di casale in casale Luna Park di Natale” spettacolare animazione per bambini di ogni età con golose sorprese. Con il contributo della Città Metropolitana di Napoli

29/30 dicembre ore 18.00 – Centro cittadino – VICACCIA 2022. Caccia al tesoro per i giovani, promosso da “APS Vico”

31 dicembre 2022 ore 23.59 – Piazza Umberto I – “Capodanno in Piazza”. Disco ’70 – ’80 –’90 ad oggi festeggiando il nuovo anno: DJ set Ivano Petagna, Marco Pesacano e Daniele Decibel Bellini, conduce Vikonos web radio.

1° gennaio 2023 ore 12.00 – Aequa Cineteatrospazioarte – Concerto del primo dell’anno con orchestra sinfonica Musiche Valzer, Polke di Strauss, grande repertorio brillante classico – viennese 4 gennaio 2023 ore 10.00 -12.00 “Le Pacchianelle in giro per la città” promosso dai Frati Minimi del Convento di San Vito.

5 gennaio 2023 – ore 10.00 – Borghi cittadini – “La Befana vien…in 500!” a cura dell’Autoclub “Cinese” Vico Equense, in sinergia con la Garante dei diritti delle persone con disabilità ed altre associazioni del territorio.

6 gennaio dalle ore 15.00 STORICA SFILATA DELLE PACCHIANELLE, 112ª EDIZIONE partenza dalla Chiesa di San Vito per il centro cittadino – presepe itinerante ispirato alla tradizione del ‘700 napoletano e composto da oltre trecento figuranti in processione

