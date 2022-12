4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 12 al 17 dicembre 2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

© Napoli da Vivere

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 12 a sabato 17 dicembre 2022. Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 12 a sabato 17 dicembre 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

Il Presepe Cantato: a Napoli concerti gratuiti per Voci e Mandolini

A Napoli dall’8 al 30 dicembre 2022, in occasione del periodo natalizio, si terrà uno spettacolo gratuito, da non perdere nel Complesso di San Severo Al Pendino in via Duomo che verrà riproposto almeno per 8 repliche in giorni diversi Il Presepe Cantato è un racconto musicale per voci e mandolini scritto da Guido Cataldo e sarà rappresentato gratuitamente in varie date dalla NapoliMandolin’Orchestra con lo stesso Lello Giulivo. Prossima data 17 dicembre. concerti gratuiti per Voci e Mandolini

Social XMas tanti eventi gratuiti a Napoli per Natale

Tra i tanti progetti gratuiti del Comune per Natale da non perdere quelli di Social XMas si terranno nel vasto territorio della IV Municipalità cittadina tra San Lorenzo, Poggioreale, Vicaria e la Zona Industriale, ed in particolare a Poggioreale, presso il ristorante Il Poggio in Via Poggioreale 160/c, I prossimi in settimana sono: Giovedì 15 dicembre 2022 ore 20 – Andar per fantasmi di Il Pozzo e il Pendolo, con Marianita Carfora, Andrea De Rosa, Marco Palumbo, Peppe Papa, Peppe Romano; regia di Annamaria Russo – Spettacolo teatrale per tutta la famiglia – Venerdì 16 dicembre 2022 ore 20 – Rino!, con Michelangelo Iossa e Osvaldo Bianchi – Parole e Canzoni di Rino Gaetano- Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria a info@napoliclick.it specificando spettacolo, data, numero partecipanti e recapito telefonico. Social XMas tanti eventi gratuiti

“La Foresta Vergine. Pensare Napoli”. Incontri gratuiti con i grandi scrittori napoletani

Al Teatro Mercadante un progetto dedicato a Raffaele La Capria con un ciclo di incontri gratuiti con i grandi scrittori napoletani per riflettere sulle aspettative di Napoli e su cosa è cambiato da allora. Prossimo one Valeria Parrella – Simona Boo e Marco Messina 99 Posse – 12 dicembre La Foresta Vergine. Pensare Napoli”

I dolci segreti del chiostro a Napoli

Tra i tanti eventi gratuiti che si svolgono in questo periodo da non perdere “I dolci segreti del chiostro. Un viaggio goloso tra storia, leggenda e tradizioni”, a cura dell’associazione teatrale Il Pozzo e il Pendolo, che propone quattro appuntamenti-spettacoli che ci sveleranno i segreti e le bontà dei dolci napoletani. 4 appuntamenti gratuiti in quattro chiostri della città con quattro ricette recuperate tra i faldoni dell’archivio di Stato che ci sveleranno quattro storie diverse perché dietro ogni dolce famoso c’è una storia particolare. Al termine degli appuntamenti, sarà offerto al pubblico il dolce protagonista dello spettacolo. Prossimo – 17 dicembre – ore 12 – “Gli struffoli – L’oro dei poveri con Gennaro Monti e Sonia De Rosa – Chiostro di Monteverginella– I dolci segreti del chiostro a Napoli

