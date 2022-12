Il Presepe Cantato: a Napoli concerti gratuiti per Voci e Mandolini

Il Presepe Cantato è un racconto musicale per voci e mandolini che sarà proposto gratuitamente in varie date dalla NapoliMandolin’Orchestra nel Complesso di San Severo al Pendino in via Duomo a Napoli

A Napoli dall’8 al 30 dicembre 2022, in occasione del periodo natalizio, si terrà uno spettacolo gratuito, da non perdere nel Complesso di San Severo Al Pendino in via Duomo che verrà riproposto almeno per 8 repliche in giorni diversi.

L’evento si chiama “il Presepe Cantato – Racconto Musicale per Voci e Mandolini” e verrà proposto gratuitamente per le festività natalizie nell’ambito del programma di eventi natalizi organizzato dal Comune di Napoli dal titolo “Altri Natali. Co’ tutti i sentimenti” che si svolgerà in città dall’8 al 31 dicembre 2022 e che propone oltre 250 eventi gratuiti a tema natalizio in tutte le Municipalità cittadine.

Il Presepe Cantato – Racconto Musicale per Voci e Mandolini

Il Presepe Cantato è una favola musicale proposta dall’Accademia Mandolinistica Napoletana che, attraverso i momenti riportati da Luca nel suo Vangelo, e ripropone sotto forma di recital-concerto la parabola temporale della Natività, dall’Annunciazione fino all’arrivo dei Re Magi alla grotta di Betlemme. Magicamente il presepe tradizionale si anima con i suoi vari personaggi che, attraverso musica, canto e recitazione, danno vita al racconto del Natale in vernacolo, secondo le tradizioni della nostra terra.

Il Presepe Cantato. Racconto musicale per voci e mandolini è stato scritto da Guido Cataldo e sarà rappresentato gratuitamente in varie date dalla NapoliMandolin’Orchestra con lo stesso Lello Giulivo a Napoli nel Complesso di San Severo al Pendino in via Duomo 286.

Le date degli spettacoli, che si terranno alle ore 11:30, sono le seguenti

Giorni 8, 9, 17, 18, 26, 27, 29, 30 DICEMBRE 2022

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: email napolimandolinorchestra@gmail.com – cell. 327 2949099

