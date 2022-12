Natale, dal Barocco al Jazz: spettacoli e concerti gratuiti a Napoli

Ph Alessandro Garofalo

Tanti concerti e spettacoli gratuiti con grandi artisti tra i quali Mariano Rigillo, Daniele Sepe, Emilia Zamuner, i Virtuosi di Sansevero e tanti altri tra Soccavo e Pianura a Napoli

Dal 10 al 29 dicembre 2022 a Napoli a Napoli tra Soccavo e Pianura si terrà il Festival gratuito Natale, dal Barocco al Jazz che prevede concerti e spettacoli gratuiti con grandi artisti tra i quali Mariano Rigillo, Daniele Sepe, Emilia Zamuner, i Virtuosi di Sansevero e tanti altri che si esibiranno in 5 appuntamenti da non perdere.

Natale, dal Barocco al Jazz verrà proposto gratuitamente per le festività natalizie nell’ambito del programma di eventi natalizi organizzato dal Comune di Napoli dal titolo “Altri Natali. Co’ tutti i sentimenti” che si svolgerà in città dall’8 al 31 dicembre 2022 e che propone tantissimi eventi gratuiti a tema natalizio in tutte le Municipalità cittadine.

La rassegna di musica e teatro Natale, dal Barocco al Jazz è a cura della Fondazione F. M. Napolitano e prevede un festival di 5 appuntamenti gratuiti che, spaziando “dal barocco al jazz”, interpreta e rivisita i Natali nel mondo. Daniele Sepe & Emilia Zamuner ensemble rivisitano canti natalizi di varie etnie in chiave jazz.

Poi il coro Gospel ci riporta nelle atmosfere afroamericane cristiane-metodiste; Massimo Mercelli e i Virtuosi di Sansevero eseguono musiche barocche appositamente scritte per il Natale; Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini e Gianni Conte, in uno spettacolo di musica e poesia, ci riportano nella tradizione napoletana del Natale; Maria Tomassi dedica il programma per la celebrazione delle donne e della natività alle “Ave Maria” composte da autori di tutto il mondo. Un evento da non perdere.

10 DICEMBRE 2022 – ORE 11:30 PARCO ATTIANESE Via Provinciale – Pianura Nferta da Natividad Cast: Daniele Sepe & Emilia Zamuner Ensemble

15 DICEMBRE 2022 – ORE 11:30 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI FALCONE Via Pallucci, 100 – Pianura Natale in Gospel Cast: Coro Gospel – allievi/e del Conservatorio di Salerno Piano: Guglielmo Guglielmi

22 DICEMBRE 2022 – ORE 19:30 CHIESA DI SAN GIORGIO Piazza San Giorgio – Pianura Natale Barocco Cast: Virtuosi di Sansevero Flauto, Massimo Mercelli

27 DICEMBRE 2022 – ORE 19:30 TEATRO ISTITUTO COMPRENSIVO RISORGIMENTO Via Canonico Scherillo, 40 – Soccavo Natale…amore e De Pretore Attori: Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini; Voce: Gianni Conte

29 DICEMBRE 2022 – ORE 18:30 CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO Via Filippo Bottazzi, 29 – Soccavo Ave Maria Soprano: Maria Tomassi; Pianoforte: Gabriella Orlando

A Natale, dal Barocco al Jazz gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Info e prenotazioni: email nataledalbaroccoaljazz@gmail.com – WhatsApp. 393 5945025

