MercaNatale: a Napoli aperture speciali, anche serali, nel grande mercato di Poggioreale

A Dicembre 2022 nel grande mercato di Poggioreale a Napoli ci saranno una serie di aperture straordinarie, con anche orari serali, che vanno ad aggiungersi alle normali aperture che vanno dal venerdì al lunedì

Aperture speciali a Napoli per le festività natalizie nel grande mercato all’aperto di Poggioreale. Il mercato di Poggioreale è uno dei mercati più famosi e grandi di Napoli ed è detto anche il Mercato Caramanico, perchè si trova in via Marino di Caramanico, una traversa di via Poggioreale, nelle vicinanze dello storico Cimitero. E’ un mercato all’aperto, sempre molto conveniente, ed è il più grande di Napoli con i suoi oltre 500 grandi box coperti adibiti alla vendita.

Il Mercato di Poggioreale è aperto nei giorni di Venerdì, Sabato , Domenica e Lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00 ed è dotato anche di un parcheggio interno, a prezzo fisso di pochi euro, oltre che di 2 bar, servizi igienici e altri servizi. Nel grande mercato di Poggioreale si può trovare di tutto: dalle scarpe agli abiti, anche firmati, e poi accessori più particolari, oggettistica, cosmetica, casalinghi, profumeria, orologi e tante altre cose per adulti e bambini.

MercaNatale: le aperture speciali, anche serali, per il periodo natalizio

Per questo periodo di Natale il grande mercato di Poggioreale ha organizzato una serie di aperture speciali che vanno ad aggiungersi alle aperture solite, dal venerdì al lunedì, e che a volte sono anche fino a sera.

Nel dettaglio le aperture speciali per dicembre 2022 sono le seguenti:

4 dicembre 2022 – apertura alle 7:00 chiusura alle 20:00

– 8 dicembre 2022 – apertura alle 7:00 chiusura alle 15:00

– apertura alle chiusura alle 11 dicembre 2022 – apertura alle 7:00 chiusura alle 20:00

– 18 dicembre 2022 – apertura alle 7:00 chiusura alle 20:00

– 20 dicembre 2022 – apertura alle 7:00 chiusura alle 15:00

– apertura alle chiusura alle 21 dicembre 2022 – apertura alle 7:00 chiusura alle 15:00

– apertura alle chiusura alle 22 dicembre 2022 – apertura alle 7:00 chiusura alle 15:00

A Dicembre 2022 nei giorni dal venerdì al lunedì il mercato sarà regolarmente aperto

