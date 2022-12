Il Giardino Incantato di Babbo Natale vicino alla Reggia di Caserta, nei Giardini di Maria Carolina

©Photo by Ross Sneddon on Unsplash

Una grande scenografia d’effetto, mercatini di Natale e tante sorprese per i piccoli e per i grandi nel Giardino Incantato di Babbo Natale che sarà a pochi passi dalla Reggia di Caserta con il trenino magico, la Fabbrica del Cioccolato, la Slitta di Natale in 3D, la Casa di Babbo Natale, l’Albero dei Desideri e poi giocolieri, fate e gli elfi

Dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, nei weekend, nel Parco Maria Carolina di Caserta, a pochi passi dalla Reggia vanvitelliana, aprirà Il Giardino Incantato di Babbo Natale un villaggio speciale con un emozionante percorso in cui rivivere tutta la magia del Natale. Un luogo incantato per grandi e piccini in cui si potranno incontrare giocolieri, fate, gli elfi e gli instancabili assistenti di Babbo Natale.

Un luogo speciale con una scenografia di grande impatto che propone un ricco programma di animazione in vari punti del Parco Maria Carolina che ospiterà il Giardino Incantato. Ci saranno infatti, distribuiti nel Parco il trenino magico, la Fabbrica del Cioccolato, la Slitta di Natale in 3D, la Casa di Babbo Natale e tanto altro tra cui, al centro del parco, il grande Albero dei Desideri.

Il Giardino Incantato, un luogo speciale con una scenografia di grande impatto

Lungo i viali del Giardino Incantato di Babbo Natale ci saranno tanti stand colorati, giochi di luci e mercatini natalizi che proporranno anche tanto ottimo street food e prodotti tipici. Non mancherà un’attrezzata la pista di pattinaggio con in sottofondo le musiche natalizie più famose. Tanto spazio anche ai più piccoli con divertenti laboratori didattici, il teatro dei burattini ed altro.

Il Giardino Incantato di Babbo Natale aprirà nei weekend dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 e tutte le attrazioni sono incluse nel costo del biglietto d’ingresso che è di circa 11 euro o di 8 euro bambini dai 3 ai 10 anni. . Info e biglietti disponibili su GO2 e TicketOne.

Maggiori informazioni – Il Giardino Incantato di Babbo Natale

https://www.ticketone.it/event/il-giardino-incantato-di-babbo-natale-villa-maria-carolina-16133150/

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.