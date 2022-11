Natale 2022 all’Edenlandia: pista di pattinaggio più grande della città, casette golose, laboratori e giostre

Ph Facebook Edenlandia

Un dicembre veramente speciale all’Edenlandia sempre con ingresso gratuito e le giostre a 2,3 o 5 euro e poi la straordinaria pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande della città, le “casette Golose” e tanti appuntamenti con la magia, i laboratori di Natale, il “truccabimbi”, l’animazione e tanto altro

Dicembre speciale ad Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli, con due eventi particolari e da non perdere. E’ infatti stata aperta una straordinaria pista di pattinaggio sul ghiaccio all’interno del PalaEden per la felicità di grandi e piccoli e poi sono state installate nei viali tante casette golose piene di dolci sorprese per un particolare “Sweet Christmas” nel grande parco dei divertimenti di Napoli.

Da non perdere poi la grande festa per l’attesissimo arrivo di Babbo Natale con una bella parata che si terrà ad Edenlandia giovedì 8 dicembre 2022, e poi tanti altri appuntamenti con la magia, i laboratori di Natale, il “truccabimbi”, l’animazione e tanto altro per un dicembre veramente speciale all’Edenlandia.

La pista di pattinaggio su ghiaccio

Da qualche giorno è stata aperta una bellissima pista di pattinaggio su ghiaccio che farà la felicità di tutti gli appassionati del pattinaggio, ma anche per chi non lo ha ancora provato. All’interno del PalaEden, i grandi e piccini (dal 26 a 48 di piede) potranno pattinare sulla pista di pattinaggio più grande della città.

Si potrà provare l’emozione di andare per trenta lunghi minuti su una bella pista di vero ghiaccio con un ticket di 6€ e divertirsi con selfie, piroette o solo pattinando su una bella pista. La pista sarà allestita fino al 12 febbraio 2023 e gli orari di apertura e chiusura seguiranno quelli del Parco.

“Sweet Christmas” le casette golose

Il Natale 2022 ad Edenlandia sarà un Natale “Sweet Christmas” con le dolci casette. Un allestimento super goloso all’Edenlandia che si colorerà con tante caramelle giganti. La Caffarel e la Lindt, ma anche caramelle gommose e marshmallows, allestiranno per l’occasione le loro casette golose.

Ma altre casette simpatiche si troveranno nei viali di Edenlandia come quelle di Varzi, la storica cartoleria cittadina e di Poppizziamo una nuova realtà dedicata ai Poppis personalizzati. Tante belle e golose casette che troveremo assieme ai loro gadget tra i viali del parco di Edenlandia.

Natale ad Edenlandia – maggiori informazioni

Informazioni 0815939106 (whatsapp )

pagine social Facebook Edenlandia

orari del Parco : lunedì- venerdì 15.30-21.30 /sabato, domenica e festivi 10.00-00.00

: lunedì- venerdì 15.30-21.30 /sabato, domenica e festivi 10.00-00.00 Pista di pattinaggio : fino al 12/02/2023 stessi orari del parco – 6€ biglietto

: fino al 12/02/2023 stessi orari del parco – 6€ biglietto Ad Edenlandia gratis ingresso, laboratori e attività di Natale

ingresso, laboratori e attività di Natale Le giostre sono a pagamento e costano 2, 3 o 5 euro

