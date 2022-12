Tanti eventi per Natale nel Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli

In fotografia si vede il Chiostro Maiolicato di Santa Chiara che fa parte del Complesso Monumentale di Santa Chiara

Orari di visita speciali e più lunghi durante il periodo natalizio e tanti eventi per adulti e bambini nello splendido Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli, un complesso monastico del 1300 voluto del re Roberto d’Angiò con tanti capolavori e un bellissimo chiostro maiolicato famoso in tutto il mondo. A Santa Chiara c’è anche un Museo, uno stabilimento termale romano del I sec d.C. e un tradizionale presepe con pastori del Settecento e dell’Ottocento.

Natale speciale nel magnifico Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli dove ci saranno tanti eventi che si terranno dal 4 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023.

Gli eventi si terranno nello storico e bellissimo Complesso Monumentale napoletano che, per il mese di dicembre, effettuerà anche degli orari prolungati di apertura. A Santa Chiara l’accesso consente la visita al Complesso Monumentale del 1300 con il bellissimo chiostro maiolicato famoso in tutto il mondo, al Museo, alle antiche terme romane del I sec d.C. e al tradizionale presepe con pastori del Settecento e dell’Ottocento.

Natale 2022 a Santa Chiara a Napoli

Di seguito gli eventi natalizi previsti a Santa Chiara per questo periodo.

4 Dicembre – Codice postale OH HO OH… Caro Babbo Natale ti scrivo… – Nella stanza incantata, tra fiocchi e balocchi, Babbo Natale accoglierà manine e letterine. E al suon di campanelle, canzoncine e caramelle, da un bel quadro apparirà e un bel sorriso donerà”. Il 4 dicembre dalle ore 10,30 tutti i bimbi potranno imbucare la letterina a Babbo Natale, (anche scaricandola dal sito) e scrivere i desideri, i sogni, le speranze per se e per la propria famiglia!

Nella stanza incantata, tra fiocchi e balocchi, Babbo Natale accoglierà manine e letterine. E al suon di campanelle, canzoncine e caramelle, da un bel quadro apparirà e un bel sorriso donerà”. Il 4 dicembre dalle ore 10,30 tutti i bimbi potranno imbucare la letterina a Babbo Natale, (anche scaricandola dal sito) e scrivere i desideri, i sogni, le speranze per se e per la propria famiglia! 8 Dicembre – Arrivano gli Zampognari – Il canto degli zampognari in abiti tradizionali con zampogna e ciaramella nel Chiostro di Santa Chiara. Tra melodia, tradizione e parallelismi con la raffigurazione maiolicata settecentesca dei precursori degli zampognari nella loro tipica veste assunta poi a partire dall’800.

– Il canto degli zampognari in abiti tradizionali con zampogna e ciaramella nel Chiostro di Santa Chiara. Tra melodia, tradizione e parallelismi con la raffigurazione maiolicata settecentesca dei precursori degli zampognari nella loro tipica veste assunta poi a partire dall’800. 11 Dicembre – Addobbiamo l’albero – Nell’attesa del Natale, prepariamo insieme un colorato addobbo per il nostro albero. Utilizzando i colori del chiostro con palline e stelline daremo forma alla nostra fantasia. Pronti…partenza…VIA !!! Prenotazione obbligatoria: 3713349140

Nell’attesa del Natale, prepariamo insieme un colorato addobbo per il nostro albero. Utilizzando i colori del chiostro con palline e stelline daremo forma alla nostra fantasia. Pronti…partenza…VIA !!! Prenotazione obbligatoria: 3713349140 18 Dicembre – L’Avvento, la Nascita di Gesù e altri racconti natalizi – Luci scintillanti e addobbi colorati, manine piccoline e storie affascinanti; L’Avvento, la Nascita di Gesù e altri racconti natalizi proclamati da MariaCarmela nello scenario allestito a Natale del Complesso Monumentale di Santa Chiara per i nostri piccoli lettori. All’ascolto partecipato e giocoso, seguirà una passeggiata guidata nel Chiostro Maiolicato.Prenotazione obbligatoria: 3713349140

A Santa Chiara orari speciali del periodo Natalizio

Durante il periodo natalizio e fino a fine anno il Complesso Monumentale di Santa Chiara resterà aperto eccezionalmente fino alle 19:30 in specifici giorni. I biglietti si possono acquistare solo al momento dell’ingresso al complesso museale e le prenotazioni si effettuano solo per gruppi. Gli orari dei singoli giorni li troverete in foto e l’ultimo ingresso è SEMPRE 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

L’ingresso al Complesso Monumentale di Santa Chiara è in via Santa Chiara 49C a Napoli e le tariffe d’ingresso sono le seguenti: Tariffa Intera 6,00€ – Tariffa Ridotta 4,50€ (Insegnanti – Studenti Universitari under 30 – Over 65, con documento – ArteCard) – Tariffa Speciale 3,50€ (Ragazzi dai 8 ai 18 anni , soci FAI )​

Complesso Monumentale di Santa Chiara – informazioni 081 5516673

Complesso Monumentale di Santa Chiara – facebook

Complesso Monumentale di Santa Chiara – informazioni eventi natalizi

Complesso Monumentale di Santa Chiara – Sito Ufficiale

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.