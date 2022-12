La Magia del Natale dopo 50 anni riaccende il Rione Terra a Pozzuoli con luminarie, mercatini ed eventi

Ph Facebook Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli

Dopo 50 anni il Rione Terra di Pozzuoli si accende di notte tutto illuminato a festa per la “Magia del Natale” una bella festa che il vecchio Rione rinato dopo oltre 50 anni con tanti eventi e iniziative che andranno avanti fino all’Epifania

Dopo 50 anni il bellissimo Rione Terra di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del Natale” un villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente” rinate per il Natale 2022.

Il Comune di Pozzuoli per questo Natale 2022 ha “riacceso” lo splendido Rione Terra con tante luci, botteghe ed eventi che animeranno questo splendido quartiere a picco sul mare dopo 50 anni dalle 8 fino alle 22.

Il Rione Terra “rinasce” e si illumina dopo 50 anni

Uno spettacolo bellissimo passeggiare di notte per le caratteristiche stradine del Rione Terra tutte illuminato a festa. La “Magia del Natale” è tornata sull’antica rocca della città e animerà il vecchio Rione rinato dopo oltre 50 anni con anche tanti eventi e iniziative che andranno avanti fino all’Epifania.

In questo particolare “Villaggio natalizio”, che sarà aperto dalle 8 fino alle 22, ci saranno gli elfi, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi per i bambini la Baby Dance e Body painting e per i grandi spazi di artigianato e botteghe di arte e moda e spazi per il buon cibo.

Gli eventi della Magia del Natale

Dal 07/12/2022 al 15/01/2023: Botteghe di artigianato; Area Food; Face painting; Animazione per bambini; Ufficio postale di Babbo Natale; Casa di Babbo Natale; Artisti di strada; Concerti; Spettacoli danzanti; Visite serali al percorso archeologico (su prenotazione sul sito http://turismoeservizi.it .

http://turismoeservizi.it 06/01/2023 – Caccia alla befana.

06/01/2023 – Concerto dell’Epifania al Duomo.

Il Rione Terra può essere visitato anche grazie a due speciali iniziative

Oltre a questa speciale occasione della manifestazione natalizia “Magia del Natale” il Rione Terra può essere visitato liberamente o con due speciali iniziative, che consigliamo, per conoscere in maniera approfondita questo luogo splendido.

Puteoli Sacra By Night: – Il percorso speciale prevede alle visite quotidiane al Rione Terra “in superfice” ed in particolare alle straordinarie bellezze del Tempio-Duomo una volta luogo dedicato a Giove, Giunone e Minerva e poi Duomo della città con i capolavori di Artemisia Gentileschi, ma con anche visite alle opere straordinarie che sono nel Museo Diocesano di Pozzuoli. Nei weekend anche aperivisite seralinel percorso di Puteoli Sacra – Puteoli Sacra By Night

Percorso archeologico nella Puteoli romana – Al Rione Terra sono anche possibili visite quotidiane all’affascinate Puteoli Romana con un percorso di visita, oggi, scavato nella roccia tufacea, alla bellissima città romana sotterranea, un percorso archeologico sotterraneo quasi perfettamente conservato che ricalca la città dei romani Una passeggiata coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

