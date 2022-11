In vitro humanitas in mostra al Museo della Cappella Sansevero di Napoli

Ph facebook Museo Cappella Sansevero

Una mostra particolare nello splendido Museo della Al Museo della Cappella Sansevero a Napoli: “In vitro humanitas” presenta dei corpi umani realizzati con la tecnica del vetro a lume, in diretto dialogo con le due straordinarie Macchine anatomiche settecentesche che si trovano nella cavea sotterranea del Museo

Da 16 novembre 2022 al 16 gennaio 2023, nella cavea sotterranea del Museo Cappella Sansevero di Napoli si terrà la mostra “In Vitro Humanitas” di Mauro Bonaventura, artista veneziano che ha vinto nel 2021 il premio Glass in Venice. Le sculture in vetro realizzate dall’artista veneziano saranno esposte vicino e in dialogo alle particolarissime Macchine anatomiche del principe di Sansevero.

Dei corpi vitrei, Homo erectus, complessa scultura in vetro policromo, e Flying, figura sospesa che ricorda il Tuffatore di Paestum (V sec. a.C.) che sono state allestite vicino alle due Macchine anatomiche, che sono vere e proprie opere d’arte realizzate dal medico palermitano Giuseppe Salerno a metà del Settecento su commissione del principe di Sansevero.

Un omaggio al Principe di Sansevero e alla sua personalità poliedrica

Scienziato e sperimentatore il Principe Raimondo di Sangro allestì nei sotterranei di Palazzo Sansevero “una fornace a foggia di quella de’ vetraj, ma di una particolar costruttura” cimentandosi anche nella colorazione del vetro, ottenendo risultati eccellenti. Le opere realizzate a mano dal Bonaventura sono dei vetri modellati a lume, straordinarie figure umane interamente costruite in vetro, lucido e trasparente oppure opaco, modellato in una rete di fili intrecciati che acquistano sostanza attraverso il colore e i riflessi della luce.

L’artista veneziano lavora il vetro a lume con una tecnica particolare che si esegue seduti a un tavolo e il materiale vitreo, in questo caso canne di vetro policromo di Murano e non vetro borosilicato, viene scaldato e modellato tramite la fiamma che esce da un cannello metallico collegato a una bombola che emette gas e ossigeno.

“In Vitro Humanitas”: Mauro Bonaventura a Cappella Sansevero

Una mostra particolare che mette in evidenza il nesso profondo tra l’esperienza laboratoriale del Principe scienziato e sperimentatore e la ricerca artistica di Mauro Bonaventura. La mostra rimarrà nella Cappella napoletana fino al 16 gennaio 2023 e visitabile negli stessi orari di apertura al pubblico del museo.

Le opere di Bonaventura sono ospitate da importanti musei e gallerie come il Corning Museum of glass (New York), il Carnegie Museum of Art (Pittsburgh), Glasmuseum Alter Hof Herding, Hida Takayama Museum of Art.

“In Vitro Humanitas” di Mauro Bonaventura: prezzi, orari e date

Quando: Da 16 novembre 2022 al 16 gennaio 2023

Da 16 novembre 2022 al 16 gennaio 2023 Dove: Museo Cappella Sansevero – Napoli, Via Francesco de Sanctis 19/21

Museo Cappella Sansevero – Napoli, Via Francesco de Sanctis 19/21 Orari di apertura : Tutti i giorni: 9.00 – 19.00 – Chiuso il martedì

: Tutti i giorni: 9.00 – 19.00 – Chiuso il martedì Prezzo biglietto: € 8,00 – Ragazzi dai 10 ai 25 anni: € 5,00 – Bambini fino ai 9 anni: gratis

€ 8,00 – Ragazzi dai 10 ai 25 anni: € 5,00 – Bambini fino ai 9 anni: gratis Contatti e informazioni: Museo Cappella Sansevero

