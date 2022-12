Il Natale dei Popoli: concerti, passeggiate spettacolo ed eventi gratuiti tra Montesanto ed i Quartieri Spagnoli

© Partenope Experience

Passeggiate spettacolo, concerti ed eventi tutti gratuiti in luoghi bellissimi di Montesanto e dei Quartieri Spagnoli a Napoli come l’Arciconfraternita dei Pellegrini, il Parco dei Quartieri Spagnoli, la Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori e altri posti bellissimi. Tanti eventi presentati in chiave multietnica

A Napoli fino al 30 dicembre 2022 si terrà l’evento gratuito Il Natale dei Popoli: musica e parole nei colori del mediterraneo che presenta tanti appuntamenti interessanti tra passeggiate spettacolo, concerti ed eventi tutti gratuiti che si terranno nella zona di Montesanto e dei quartieri Spagnoli, tra i parchi e i luoghi storici e culturali di questa bella zona cittadina.

“Il Natale dei Popoli: musica e parole nei colori del mediterraneo” verrà proposto gratuitamente per le festività natalizie nell’ambito del programma di eventi natalizi organizzato dal Comune di Napoli dal titolo “Altri Natali. Co’ tutti i sentimenti” che si svolgerà in città dall’8 al 31 dicembre 2022 e che propone tantissimi eventi gratuiti a tema natalizio in tutte le Municipalità cittadine.

L’evento Il Natale dei Popoli è stato organizzato da ABC – ACLI Beni Culturali con Associazione Parco dei quartieri spagnoli APS, Associazione La chiave di Artemysia, ACLI – Provinciale di Napoli e prevede la partecipazione gratuita agli eventi previo prenotazione obbligatoria.

Ci saranno passeggiate spettacolo, concerti ed eventi tutti gratuiti in luoghi bellissimi di Montesanto e dei Quartieri Spagnoli a Napoli come l’Arciconfraternita dei Pellegrini, il Parco dei Quartieri Spagnoli la Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori e altri posti bellissimi.

Il progetto ha raccolto esperienze, tradizioni, sentimenti, idee e valori di stampo multietnico ed ora propone eventi per favorire lo sviluppo di cultura, integrazione, inclusione e umanità, proponendo e riproponendo in chiave moderna tradizioni euro-mediterranee attraverso spettacoli ispirati da un unico itinerario storico-culturale. Tutti gli eventi prevedono la partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

Per tutti gli eventi la partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria Info e prenotazioni: e-mail. napolinataledeipopoli@gmail.com cell. 391 4143578 – 339 4761215 (ore 10:00-12:00 e ore 17:00-19:00) – tel. 081 5634967

