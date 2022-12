Concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella alle Gallerie d’Italia di Napoli

© Napoli da Vivere

30 concerti gratuiti fino al 6 gennaio per “È aperto a tutti quanti” la bella rassegna che si svolge da anni nelle Gallerie D’Italia di Napoli, oggi a Palazzo Piacentini ex sede del Banco di Napoli, con una speciale versione “A Christmas Carol 2022” che si terrà assieme al Conservatorio di San Pietro a Majella

Per “A Christmas Carol 2022” saranno protagonisti gli allievi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella che proporranno a visitatori e appassionati un programma fitto e variegato di 30 concerti che spazia dalla musica lirica e sinfonica al jazz. Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

“A Christmas Carol 2022” – Programma dei concerti

Già svolti, con successo, alcuni concerti. I prossimi sono nei seguenti giorni. Alla fine del post si potrà scaricare il programma completo con musicisti e brani.

Giovedi 15 dicembre 2022 – ore 17,00

Venerdì 16 dicembre 2022 – ore 13,30

Venerdì 16 dicembre 2022 – ore 17,00

Sabato 17 dicembre 2022 – ore 13,30

Lunedì 19 dicembre 2022 – ore 17,00

Martedì 20 dicembre 2022 – ore 13,30

Mercoledì 21 dicembre 2022 – ore 17,00

Giovedi 22 dicembre 2022 – ore 17,00

Venerdì 23 dicembre 2022 – ore 13,30

Venerdì 23 dicembre 2022 – ore 17,00

Venerdì 23 dicembre 2022 – ore 19,00

Sabato 24 dicembre 2022 – ore 13,30

Lunedì 17 dicembre 2022 – ore 17,00

Martedì 27 dicembre 2022 – ore 13,30

Mercoledì 28 dicembre 2022 – ore 17,00

Giovedi 29 dicembre 2022 – ore 17,00

Venerdì 30 dicembre 2022 – ore 13,30

Venerdì 30 dicembre 2022 – ore 17,00

Sabato 31 dicembre 2022 – ore 13,30

Lunedì 2 gennaio 2023 – ore 17,00

Martedì 3 gennaio 2023 – ore 13,30

Mercoledì 4 gennaio 2023 – ore 17,00

Giovedi 5 gennaio 2023 – ore 17,00

Venerdì 6 gennaio 2023 – ore 13,30

Venerdì 6 gennaio 2023 – ore 17,00

L’ingresso è gratuito fino al raggiungimento dei posti disponibili. Il programma della manifestazione, con i musicisti e le informazioni di ogni concerto, può essere scaricato qui. Maggiori informazioni – Numero verde Gallerie d’Italia Napoli – 800.167.619

