I migliori mercatini di Natale a Napoli e in Campania

Una settimana ci separa dal Natale e ancora c’è tanto da fare e tanti regali di Natale da acquistare. A Napoli e in Campania ci saranno fino all’ultimo giorno, ed anche oltre, ancora tanti interessanti e ben forniti Mercatini di Natale con tanti prodotti artigianali e non a buon prezzo. Ve li segnaliamo di seguito suddivisi tra quelli a Napoli città e quelli in Campania assieme ad altri eventi tipici del Natale.

Mercatini di Natale a Napoli

Christmas Village nella Mostra d’Oltremare a Napoli – Ultimo WEEKEND fino al 18 dicembre 2022 negli ampi spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli c’è un grande Christmas Village, un vero e proprio villaggio nordico che si svilupperà su oltre 5.000 metri quadri, all’aperto con otre 100 casette in legno, aree d’intrattenimento, giochi, e un palco musicale davanti alle scale del teatro Mediterraneo e tanto altro. Christmas Village nella Mostra d’Oltremare

I Mercatini di Natale a Napoli al Museo di Pietrarsa – Fino all’8 gennaio 2023 i Mercatini di Natale Napoli, “ Nove e tre quarti, special edition ” nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. I suggestivi spazi del Museo ospiteranno le tipiche casette di legno decorate e illuminate a festa , con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere creative adatte a tutte le età. I Mercatini di Natale a Pietrarsa

Mercatini di Natale vicino Napoli e in Campania

La “Magia del Natale” dopo 50 anni “riaccende” il Rione Terra a Pozzuoli – Fino al 6 gennaio – Dopo 50 anni il bellissimo “Rione Terra” di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del Natale” un villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente” rinate per il Natale 2022.Aperti dalle 8 fino alle 22. La “Magia del Nataleal Rione Terra a Pozzuoli

Natale a Vico Equense: eventi, luminarie, mercatini natalizi e tanto altro – Fino al 6 gennaio – Il comune di Vico Equense ha preparato un bel programma di eventi natalizi per il prossimo periodo con circa trenta appuntamenti, per grandi e piccini tra mostre, mercatini natalizi, animazione in strada, spettacoli teatrali che si terranno dal 3 dicembre , con l’accensione delle luminarie, l’apertura del Villaggio incantato di Babbo Natale, e i Mercatini di Natale, e continueranno fino al 6 gennaio 2023. Natale a Vico Equense

A Sorrento a Villa Fiorentino l’Igloo Christmas Village – Fino all’8 Gennaio 2023 – Torna il Villaggio di Babbo Natale nella bella Villa Fiorentino sul Corso Italia , Nell’ampio parco della villa tanti eventi e l’Igloo Christmas Village che si terrà dal 4 Dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 2023. Previsti spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimenti che si terranno in un luogo incantato dove bambini e adulti potranno divertirsi insieme tra giochi ed altre attività come laboratori, spettacoli e tanto altro ancora! l’Igloo Christmas Village

Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore a Apice Vecchia – Fino al 18 dicembre – Nell’incantevole Borgo di Apice Vecchia, in provincia di Benevento, si terrà la IV edizione dei Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore, nei weekend del 17-18 dicembre 2022. Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore

