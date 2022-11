Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia

Tante novità per la quarta edizione dei Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore: in tanti weekend oltre a stand natalizi anche Santa Claus con i suoi elfi e le sue renne e poi la Leggenda di Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda e tanto altro tra cui le visite guidate al borgo di Apice Vecchia, definita “La Pompei del 900”

Nell’incantevole Borgo di Apice Vecchia, in provincia di Benevento, si terrà la IV edizione dei Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore, nei weekend del 19-20-26-27 novembre e poi in quelli del 3-4-8-10-11 e 17-18 dicembre 2022.

Apice Vecchia viene chiamata la Pompei del 900 ed è un luogo speciale dove il tempo si è veramente fermato e, in questo periodo, si potranno anche effettuare delle caratteristiche visite guidate al borgo.

Non solo mercatini di Natale nel grande Castello dell’Ettore ma tanto altro

Un bell’evento natalizio che quest’anno presenta tante novità sempre all’interno della splendida dimora del Castello dell’Ettore, il maestoso maniero recentemente restaurato

Ci sarà infatti lo straordinario “Santa Claus” con i suoi elfi e le sue renne, impegnato nel costruire la rotta per la sua incantevole dimora, posta in cima alla maestosa torre del Castello dell’Ettore. Non mancheranno le storie dalla leggenda di Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda che, con Ginevra, Lancillotto, mago Merlino e Parsifal, creeranno una spettacolare scenografia.

E poi, tra i bellissimi e suggestivi grandi spazi del Castello dell’Ettore ci saranno tanti stand dei Mercatini di Natale con prodotti tipici, artigianali ma anche spettacoli, musiche, giochi ed Alice nel paese delle meraviglie che, insieme ai vari personaggi della fiaba, faranno la gioia di tutti i bambini.

Presenti anche tanti stand con la buona enogastronomia locale che proporranno tante buone specialità da gustare: non mancheranno anche organizzate visite guidate nel borgo di Apice Vecchia, definita “La Pompei del 900, dove il tempo si è fermato quando il paese fu sgomberato per il terremoto.

Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore: quando visitarli

I mercatini si svolgeranno nei seguenti giorni:

19-20-26-27 novembre, 3-4-8-10-11-17-18 dicembre 2022,

tutti i sabati dalle ore 15.00 alle ore 22.00

tutte le domeniche dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

giovedì 8 Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

Il costo del ticket è di € 8.00 mentre i bambini sotto i 140 cm di altezza entrano gratuitamente.- Ingresso gratuito per i portatori di handicap che potranno accedere in tutti gli spazi del Castello tranne nell’antica torre.

Per chi arriva in auto è obbligatorio l’uso della navetta con partenza da Apice Nuova al costo di € 2.00 (andata e ritorno) con parcheggio gratuito.

Il Castello dell’Ettore si trova ad Apice Vecchia ed è facilmente raggiungibile dall’autostrada NA-BA-uscita casello Benevento – Castel del Lago. Proseguire poi per Apice che si trova solo a 6 km dove sarà predisposta una cartellonistica per parcheggi e navette.

