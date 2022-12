Mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa a Napoli

I Mercatini di Natale a Pietrarsa con il tema della magia ma anche la casa di Babbo di Natale e la “Littorina postale” tra tante caratteristiche casette di legno che ospiteranno gli artigiani per proporre ai visitatori prodotti unici e di qualità. Non mancherà una fornita area food e tanti eventi

Ci saranno fino all’8 gennaio 2023 i Mercatini di Natale Napoli, “Nove e tre quarti, special edition” nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con un evento patrocinato dal Comune di Portici e realizzato in collaborazione con la Fondazione FS Italiane.

I suggestivi spazi del Museo ospiteranno le tipiche casette di legno decorate e illuminate a festa, con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere creative adatte a tutte le età. Si potrà così passare una giornata intera tra i suggestivi spazi del Museo, circondati dall’atmosfera magica del Natale in uno scenario ricco di luci, cultura e tradizione.

I mercatini di Natale tra le straordinarie storiche locomotive

I Mercatini di Natale e Pietrarsa avranno come tema la magia ma non mancherà la casa di Babbo di Natale e la “Littorina postale” per scrivere e inviare la lettera dei propri desideri a Babbo Natale.

Ci saranno tante caratteristiche casette di legno che ospiteranno i maestri artigiani per proporre ai visitatori prodotti unici e di qualità e non mancherà una fornita area food dove si troveranno alcune specialità dell’eccellenza enogastronomica campana. Previsti tanti eventi, in particolar modo nei Weekend che troverete sul programma di dettaglio alla fine del post tra artisti di strada, spettacoli, cabaret, rappresentazioni teatrali, concerti live e street band.

Grande attenzione ai bambini con un programma specifico con attività ludico/didattiche, tra cui la visita alla “Littorina postale” per scrivere e inviare le letterine e le visita alla casa di Babbo Natale. Quest’anno anche l’Experience Pietrarsa 9 e 3/4, un’area al coperto dove giocare con pozioni ed esperimenti magici.

Programma, aperture e prezzi dei Mercatini di Natale a Pietrarsa

Aperture Dicembre 2022

Dal Lunedì alla Domenica : Dalle 10:00 Alle 22:00 (Ultimo Ingresso Ore 21:00)

Sabato 3 Dicembre: Dalle 18:00 Alle 24:00 (Ultimo Ingresso Alle Ore 23:00)

Lunedì 19 Dicembre: Dalle 15:00 Alle 22:00 (Ultimo Ingresso Ore 21:00)

24 E 31 Dicembre: Dalle 9:30 Alle 14:30 Con Possibilità Di Visitare Solo Il Polo Museale (Ultimo Ingresso Ore 14:00)

Giorni di Chiusura: 5, 12, 25 Dicembre

Aperture Gennaio 2023

dal 5 all’8 gennaio 2023 – tutti i giorni: dalle 10:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00)

Prezzi dal lunedì al venerdì

adulto (dai 13 anni in su): € 8,00

bambino (dai 3 ai 12 anni): € 5,00

Prezzi sabato e domenica

adulto (dai 13 anni in su): € 10,00

bambini (dai 3 ai 12 anni): € 5,00

*Con un supplemento di 2€ è possibile effettuare la visita guidata del Museo.

