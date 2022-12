La Rocca Incantata di Babbo Natale a Benevento nella splendida Rocca dei Rettori

Tutta la magia del Natale con l’evento più atteso dell’anno che arriva nella splendida Rocca dei Rettori nel centro di Benevento. “La Rocca Incanta” è un grande villaggio natalizio dedicato ai bambini ma anche ai grandi che vogliono festeggiare un Natale speciale

Nella splendida Rocca dei Rettori in Piazza Castello a Benevento arriva, per la prima volta l’evento La Rocca Incantata di Babbo Natale. Fino al 18 dicembre 2022 e nei giorni 12-13-14-15-16-17-18 la splendida Rocca die Rettori si trasformerà nella “La Rocca Incanta” dove Babbo Natale accoglierà i bambini nel suo meraviglioso villaggio all’interno del Castello, in una cornice unica e suggestiva, e dove sarà possibile consegnargli le letterine con la richiesta dei regali. Una bella manifestazione organizzata per la prima volta nel centro di Benevento a cura della Proloco di Benevento Samnium.

La storica Rocca Dei Rettori ospiterà un Villaggio Natalizio

La Rocca dei Rettori, costituita da due edifici affiancati, uno medievale e l’altro rinascimentale, si trova nella centrale piazza Castello a Benevento e, per la prima volta, ospiterà l’evento “La Rocca Incanta” dove ci sarà Babbo Natale e un meraviglioso villaggio all’interno del Castello.

Nel “Villaggio” troveremo la Fabbrica dei Regali, vero paradiso dei piccoli dove verranno costruiti i giocattoli proprio davanti agli occhi dei bambini tramite piccoli laboratori creativi con tanti elfi. Non mancherà l’Ufficio Postale dove gli ospiti potranno spedire la lettera con le proprie richieste e desideri con l’Elfo Postino e poi, nei giardini esterni e nei locali interni della Rocca, ci saranno tanti espositori con prodotti artigianali ed enogastronomici.

A “La Rocca Incanta” anche eventi tra cui l’incendio della Rocca

Non mancherà all’interno della “La Rocca Incanta” un programma d’intrattenimento e spettacoli dedicati ai più piccini con animazione, laboratori e momenti di svago ma anche tanti eventi per tutti tra cui la mostra dei presepi artigianali.

Da non perdere sabato 17 Dicembre ore 21:30, l’uscita di Babbo Natale dalla sua dimora insieme ai suoi Elfi e il grande spettacolo di Piromagia con il Castello che si trasformerà in un tripudio di luci, colori e suoni dando vita ad uno show unico nel suo genere: “l’Incendio della Rocca”. Il programma di dettaglio degli eventi sul sito della manifestazione,

