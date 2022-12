Natale in Collina a Napoli: gli eventi natalizi al Vomero tra mercatini e spettacoli gratuiti

Al Vomero e all’Arenella, le colline dello shopping cittadino, un ricco programma di eventi natalizi organizzati sia dal Comune di Napoli che dalla Confcommercio Vomero Arenella che si aggiungono alle tradizionali vetrine colorate del quartiere ed ai mercatini che natalizi che sono nella zona di Piazza degli Artisti parco Mascagna

Un ricco programma di eventi natalizi si terrà per le strade del Vomero e dell’Arenella in questo periodo dell’anno. Per dicembre 2022 sono scesi in campo sia il Comune di Napoli, che ha organizzato un programma di eventi natalizi in tutta la città dal Titolo Altri Natali con tanti eventi anche nei 2 quartieri collinari e poi anche Confcommercio Vomero Arenella che ha previsto sei appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini nelle principali piazze del Vomero e dell’Arenella.

A questi eventi dobbiamo aggiungere i Mercatini Natalizi che hanno già aperto nella parte bassa del Parco Mascagna, lato piazza degli Artisti ed i prossimi che apriranno in zona.

Natale in Collina – gli eventi al Vomero e all’Arenella di Confcommercio

Confcommercio Vomero Arenella ha organizzato 6 eventi per animare i week-end dello shopping natalizio. Ci sarà un vero Babbo Natale accompagnato da un gruppo di artisti tra cui la regina del fuoco, angeli luminosi danzanti, l’albero di natale animato, il giocoliere multicolor, e altri artisti che gireranno per le strade del quartiere. Questi gli appuntamenti:

3 dicembre in Piazza Fuga (sab 17.30 – 20.00),

4 dicembre in Piazza Totò (dom 10.30 – 13.30)

9 dicembre in Piazza Medaglie d’Oro (ven. 17.30 – 20.00)

10 dicembre in Piazza Arenella (sab. 17.30 – 20.00)

11 dicembre in via Luca Giordano (dom. 10.30 – 13.30)

17 dicembre in Piazza degli Artisti (sab. 17.30 – 20.00)

18 dicembre in Piazza 4 Giornate (dom. 10.30 – 12.30)

Altri Natali – gli eventi al Vomero per la rassegna del Comune di Napoli

Altri Natali” è la rassegna promossa dal Comune di Napoli che dall’8 al 31 dicembre 2022 animerà le 10 Municipalità cittadine. Anche nella Municipalita’ V (Arenella, Vomero) ci saranno tanti eventi presentati in 2 rassegne: Natale fuori campo con musica, teatro e danza e poi Natale e Burattini con tanti eventi per bambini. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Gli eventi al Vomero di Natale fuori campo

Natale fuori campo una rassegna di musica, teatro e danza a cura dell’Associazione Culturale Sfera Ovale. La rassegna proporrà performance di teatro, musica e danza ma anche con laboratori teatrali interattivi, con un finale insolito realizzato insieme ai partecipanti. Gli spettatori avranno la possibilità non solo di assistere agli spettacoli ma di partecipare attivamente ad incontri, happening e laboratori.

12 Dicembre 2022 – Laboratorio Ore 15:00; Spettacolo Ore 20:30 Teatro Dell’immacolata – Via F. Nuvolo, 9 Lo spettacolo nello spettacolo Di: Pascal La Delfa

– Laboratorio Ore 15:00; Spettacolo Ore 20:30 Teatro Dell’immacolata – Via F. Nuvolo, 9 Lo spettacolo nello spettacolo Di: Pascal La Delfa 14 Dicembre 2022 – Laboratorio Ore 15:30 Teatro Dell’immacolata – Via F. Nuvolo, 9 Laboratorio danza e musica con il pubblico Di: Sabrina D’Aguanno e Francesca Rondinella

– Laboratorio Ore 15:30 Teatro Dell’immacolata – Via F. Nuvolo, 9 Laboratorio danza e musica con il pubblico Di: Sabrina D’Aguanno e Francesca Rondinella 27 Dicembre 2022 – Ore 20:30 Teatro Dell’immacolata – Via F. Nuvolo, 9 Cantata di Natale tra Scilla e Cariddi Cast: Massimo Ferrante TRIO

– Ore 20:30 Teatro Dell’immacolata – Via F. Nuvolo, 9 Cantata di Natale tra Scilla e Cariddi Cast: Massimo Ferrante TRIO 28 Dicembre 2022 – Ore 20:30 Teatro Dell’immacolata – Via F. Nuvolo, 9 Il nome della madre Cast: Brunella Caputo, Max Maffia, Associazione Campania Danza

– Ore 20:30 Teatro Dell’immacolata – Via F. Nuvolo, 9 Il nome della madre Cast: Brunella Caputo, Max Maffia, Associazione Campania Danza 29 Dicembre 2022 – Ore 20:30 Teatro Dell’immacolata – Via F. Nuvolo, 9 Altri Natali straordinari Cast: Patrizia Eger e la Compagnia Giovanile Akerusia Danza

– Ore 20:30 Teatro Dell’immacolata – Via F. Nuvolo, 9 Altri Natali straordinari Cast: Patrizia Eger e la Compagnia Giovanile Akerusia Danza 30 Dicembre 2022 – Ore 20:30 Teatro Dell’immacolata – Via F. Nuvolo, 9 La sposa Cast: Nunzia Russo, Marcella Martusciello, Susanna Pool, M. Grazia Cavallaro, Rossella Massari, Rosalia Cuciniello, Terry Gisy, Raffaella Savastano – Regia: Rosario Liguoro – Coreografie: Elena D’Aguanno

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Info e prenotazioni: email sferaovale.campania@gmail.com – cell. 366 8711689 – 346 6918588(anche WhatsApp)

Gli eventi al Vomero di Natale & Burattini

Natale & Burattini è una rassegna di spettacoli di teatro dei burattini a cura di Adriano Ferraiolo e figli La famiglia Ferraiolo da oltre un secolo porta in giro per l’Italia l’antica e popolare arte dei burattini. Una tradizione tramandata di generazione in generazione e che oggi arriva tra le vie e le piazze della Municipalità V con un ricco repertorio di spettacoli:

8 DICEMBRE 2022 – Ore 10:30, 11:30, 12:30, 16:00, 17:00, 18:00 VIA LUCA GIORDANO Natale & Burattini A cura di: Adriano Ferraiolo e figli

– Ore 10:30, 11:30, 12:30, 16:00, 17:00, 18:00 VIA LUCA GIORDANO Natale & Burattini A cura di: Adriano Ferraiolo e figli 9 – 31 DICEMBRE 2022 VIE E PIAZZE DELLA MUNICIPALITÀ V – Calendario e sedi in via di definizione

Natale & Burattini a cura di Adriano Ferraiolo e figli La partecipazione è libera senza obbligo di prenotazione Per informazioni: www.ferraiolo.it

