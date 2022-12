Concerti natalizi gratuiti a Napoli al Maschio Angioino ed a Palazzo Piacentini

© Marco Criscuolo per Napoli da Vivere

Da non perdere a Napoli un bel concerto del Coro di voci bianche del Conservatorio San Pietro a Majella e del Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo a Palazzo Piacentini e poi un altro concerto nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino dell’Orchestra “Città di Sarno”. Due eventi gratuiti che creeranno una straordinaria atmosfera natalizia in due splendidi luoghi della nostra città

Due concerti natalizi gratuiti da non perdere si terranno a Napoli al Maschio Angioino e a Palazzo Piacentini, l’ex grande palazzo del Banco di Napoli su via Toledo a Napoli oggi sede delle Gallerie d’Italia di Napoli, i musei di Intesa San Paolo. I concerti prevedono l’ingresso gratuito fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Concerto di Natale al Maschio Angioino

Mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 15.30 nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli si terrà un evento di musica e cultura promosso dalla consigliera comunale Mariagrazia Vitelli, in collaborazione con l’IS “F. Galiani”, l’IC “Nazareth” e l’Inner Club “Matilde Serao” di Napoli. Protagonisti d’eccezione saranno l’Orchestra “Città di Sarno”, fiore all’occhiello della nostra regione formata interamente da giovanissimi artisti under 30, e il Coro Filarmonico “Campania Felix”, nato dalla collaborazione tra i cori “Vesuviano” di Palma Campania, “Alba Nova” di Scafati e “Laetamini in Domino” di Sarno. L’ensamble, diretto dal giovanissimo Celestino Pio Caiazza, presenterà agli ospiti in sala un’ampia selezione dei più celebri brani tratti dalla tradizione Natalizia Internazionale, con un programma rivolto in particolar modo agli alunni degli istituti napoletani, ospiti speciali della serata. L’evento è aperto al pubblico e ad ingresso gratuito. Maggiori informazioni – Concerto al Maschio Angioino

Coro di voci bianche del Conservatorio San Pietro a Majella e Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo a Palazzo Piacentini

Venerdì 23 dicembre 2022, nell’ambito di “È aperto a tutti quanti” la bella rassegna di concerti gratuiti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella che si terranno, in una speciale versione “A Christmas Carol 2022”, a Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia di Napoli in via Toledo 177 ci sarà anche uno speciale concerto da non perdere. Venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 17.00 e poi anche alle 19.00 ci sarà il concerto del Coro di voci bianche del Conservatorio San Pietro a Majella e del Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo nella sala grande di Palazzo Piacentini. In particolare:

Coro di voci bianche del Conservatorio San Pietro a Majella – Carlo Mormile direttore- Nicoletta Spagnolo mezzosoprano, Carlo Celotti voce recitante, Antonio Coccia voce recitante, Adriana Finamore contrabbasso, Irene Coppola percussioni, Giusy Lo Sapio percussioni, Agostino Mirimao pianoforte, Francesco Calzolaro assistente alla classe e al coro. Massimiliano Sacchi – Il nano del bosco

Nicoletta Spagnolo mezzosoprano, Carlo Celotti voce recitante, Antonio Coccia voce recitante, Adriana Finamore contrabbasso, Irene Coppola percussioni, Giusy Lo Sapio percussioni, Agostino Mirimao pianoforte, Francesco Calzolaro assistente alla classe e al coro. Massimiliano Sacchi – Il nano del bosco Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo- Stefania Rinaldi direttore – Luigi Del Prete pianoforte – All’amore non si resiste musiche di Bob Chilcott, Giulio Caccini, Astor Piazzolla, Leonard Cohen, Luigi Del Prete, Giacomo Puccini, Georges Bizet

Maggiori informazioni – Gallerie d’Italia Napoli – Numero verde 800.167.619

