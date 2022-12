Le Luci d’Artista a Salerno: uno spettacolo straordinario di luminarie natalizie

Ph Comune di Salerno

Anche quest’anno in tutta la città ci sono ben 39 opere luminose che ripercorreranno i temi del rapporto uomo-natura con il sogno le stella e tante altre istallazioni meravigliose. Un’atmosfera natalizia unica che riempie i parchi, le piazze e tante strade cittadine di Salerno con nuove installazioni, sempre bellissime.

Fino al 29 gennaio 2023 sarà possibile ammirare le straordinarie e imponenti Luci d’Artista a Salerno che sono accese in quasi tutta la città e che, come da anni, sono sempre lampade a led a basso consumo energetico.

Anche quest’anno le Luci d’Artista sono il più importante evento natalizio di Salerno e riempiono la città di tantissimi turisti che arrivano da tutta Italia per vedere questo spettacolo bellissimo.

Accese venerdì 2 Dicembre 2022 le Luci d’Artista di Salerno illumineranno fino a fine gennaio i parchi, le piazze e tante strade cittadine con nuove installazioni sempre bellissime e tanti eventi collaterali di cultura, spettacolo e shopping.

Uno spettacolo sempre stupendo che trasforma la città di Salerno

Le luci illuminano parchi, piazze e tante strade cittadine creando una straordinaria e coinvolgente atmosfera natalizia. Le luci sono in tutto il centro di Salerno ma da non perdere alcune istallazioni come quella di Piazza Flavio Gioia che quest’anno ospita di nuovo un bellissimo Cielo stellato pieno di costellazioni, stelle, astri luminosi che illuminano la notte. In via Nizza invece ci sono delle bellissime fatine sui lampioni e poi tanti fiocchi di neve nel quartiere di Torrione o dei simpatici omini di pan di zenzero in Piazza Sant’Agostino e così via in tutto il centro storico fino ad arrivare al bellissimo e grande Albero di Natale che ogni anno viene acceso in Piazza Portanova.

La casa di Babbo Natale sul lungomare

Quest’anno in piazza Dante Alighieri, sul Lungomare di Salerno, ci sarà anche la tanto attesa Casa di Babbo Natale, evento organizzato da Cna e Cciaa di Salerno. La casetta resterà aperta fino a domenica 8 gennaio 2023 ed ospiterà il 5 e 6 gennaio l’arrivo della Befana. In tutta la città ci saranno ben 39 opere luminose che ripercorreranno i temi del rapporto uomo-natura con il sogno le stella e tante altre istallazioni meravigliose.

Un ricco cartellone di eventi natalizi in tutta Salerno assieme alle Luci d’Artista

Anche quest’anno un ricco cartellone di eventi culturali e spettacolari in programma nei mesi di dicembre e gennaio in concomitanza con il periodo di accensione delle Luci d’Artista, promossi dal Comune di Salerno che si terranno per tutto dicembre 2022 e fino al 29 gennaio 2023. Il programma completo degli eventi natalizi in tutta Salerno può essere scaricato qui

