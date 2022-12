Il Natale che vorrei: a Napoli spettacoli teatrali gratuiti con Maurizio de Giovanni, Gino Rivieccio e tanti altri artisti

Rosaria Di Cicco, Maurizio de Giovanni, Gino Rivieccio e tanti altri bravi artisti e personaggi dello spettacolo a il Natale che vorrei che si terrà tra chiese e palazzi lungo il decumano inferiore a Napoli

Una bella rassegna teatrale gratuita si terrà a Napoli nel periodo Natalizio e fino al 30 dicembre 2022 proponendo rappresentazioni teatrali nelle chiese o in luoghi di cultura cittadini. L’evento si chiama Il Natale che vorrei ed è una rassegna teatrale a cura del Teatro il Pozzo e il Pendolo.

Il Natale che vorrei verrà proposto gratuitamente per le festività natalizie nell’ambito del programma di eventi natalizi organizzato dal Comune di Napoli dal titolo “Altri Natali. Co’ tutti i sentimenti” che si svolgerà in città dall’8 al 31 dicembre 2022 e che propone tantissimi eventi gratuiti a tema natalizio in tutte le Municipalità cittadine.

Il Natale che vorrei spettacoli teatrali gratuiti a Napoli

L’evento è organizzato dal Teatro il Pozzo e il Pendolo che da anni propone in città belle rappresentazioni teatrali nella propria sede o, in estate, all’Orto Botanico, anche con testi interessanti di scrittori famosi come Enri De Luca o Maurizio de Giovanni. Per Il Natale che vorrei viene presentano un Natale fatto di suggestioni, di atmosfere inventate ma un Natale che vuole anche raccontare i tesori di arte e tradizioni che questa città custodisce nello scrigno di vicoli, palazzi e monumenti.

Snodandosi lungo la direttrice del Decumano inferiore, il programma di eventi racconterà il legame della città con la ritualità e con la tradizione, la sua capacità di accogliere la diversità e farla diventare valore aggiunto, la creatività che porta linfa sempre nuova ai sentieri millenari della memoria.Gi a svolti i primi 2 spettacoli del 9 e 18 dicembre: da non perdere gli altri.

Il Natale che vorrei – programma degli spettacoli

9 Dicembre 2022 – Ore 20:00 Teatro Il Pozzo E Il Pendolo – Piazza San Domenico Maggiore, 3 Novene e favole di Natale Cast: Gennaro Monti, Sonia De Rosa, Francesco Viglietti, Davide De Rosa; Da: Giovan Battista Basile

18 Dicembre 2022 – Ore 12:00 Teatro Il Pozzo E Il Pendolo Piazza San Domenico Maggiore, 3 In nome della Madre Di: Erri de Luca Con: Paolo Cresta e Carlo Lomanto

23 Dicembre 2022 – Ore 21:00 Chiesa Del Gesù Vecchio Via Giovanni Paladino, 38 Quando nascette ninno Di e con: Maurizio de Giovanni, Giacinto Piracci, Marianita Carfora, Francesco Desiato, Emiliano De Luca

27 Dicembre 2022 – Ore 19:00 Chiesa Di Santa Maria Incoronatella Della Pieta' Dei Turchini Via Medina, 19 Concerto di Natale per zampogna e ciaramella A cura di: Museo della zampogna di Villa Latina

28 Dicembre 2022 – Ore 21:00 Chiesa Del Gesù Vecchio Via Giovanni Paladino,38 Sogno di Natale Di: Luigi Pirandello e Dino Buzzanti; Con: Rosaria Di Cicco, Gino Rivieccio, Giulio Martino

30 Dicembre 2022 – Ore 12:00 Teatro Il Pozzo E Il Pendolo Piazza San Domenico Maggiore 3 La tombola dei fantasmi Da: Matilde Serao; Con: Marco Palumbo, Marianita Carfora, Andrea De Rosa, Peppe Papa

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Prenotazioni: www.eventbrite.it

