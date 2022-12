Presepi Viventi, Mercatini di Natale, Sagre e Feste: cosa fare nel weekend di Natale a Napoli e in Campania

© pacopixel94 (instagram)

Alcune idee per passare delle giornate natalizie in allegria gustando il buon cibo della nostra terra con le varie sagre e le feste. Eventi che sono sempre una bella occasione anche per conoscere tanti particolari luoghi della Campania

Tanti Presepi Viventi, Mercatini di Natale sagre e feste in Campania nel weekend di Natale 2022 in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Nel weekend ci sono tanti Presepi Viventi e Mercatini di Natale nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

I Presepi Viventi da non perdere questa settimana

Il suggestivo Presepe Vivente a Pimonte sui Monti Lattari – Nel suggestivo scenario della Valle Lavatoio a Pimonte (NA) si terrà la 29ª edizione del Presepe Vivente di Pimonte , uno degli eventi di punta del calendario natalizio promosso e patrocinato dal Comune di Pimonte. Si terrà nei giorni di lunedì 26 Dicembre 2022, venerdì 30 Dicembre 2022, venerdì 6 Gennaio 2023 e sabato 7 Gennaio 2023 dalle ore 16.30 alle ore 20.00. I l Presepe Vivente di Pimonte si tiene grazie a tanti figuranti, gente di Pimonte che si presta volentieri a partecipare a questa bella rappresentazione che si svolge tra i loro straordinari Monti Lattari su un percorso di circa 1 km tra la natura, le capanne di legno e le grotte naturali che si animeranno per il Presepe Vivente. Per l’accesso ci sono 2 modalità di visita: – Ingresso semplice, 3€ p.p. – Ingresso con degustazione. 8€ p.p. – La degustazione comprende un 1° piatto, un dolce ed una bibita (acqua o bicchiere di vino). Maggiori informazioni al numero 3393939340 Contatti e informazioni:

Nel suggestivo scenario si terrà la , uno degli eventi di punta del calendario natalizio promosso e patrocinato dal Comune di Pimonte. Si terrà nei giorni di lunedì 26 Dicembre 2022, venerdì 30 Dicembre 2022, venerdì 6 Gennaio 2023 e sabato 7 Gennaio 2023 dalle ore 16.30 alle ore 20.00. I si tiene grazie a che si presta volentieri a partecipare a questa bella rappresentazione che si svolge tra i loro straordinari Monti Lattari naturali che si animeranno per il Presepe Vivente. Per l’accesso ci sono 2 modalità di visita: – Ingresso semplice, 3€ p.p. – Ingresso con degustazione. 8€ p.p. – La degustazione comprende un 1° piatto, un dolce ed una bibita (acqua o bicchiere di vino). Maggiori informazioni al numero 3393939340 A Sorrento lo splendido Presepe vivente di Casarlano – Dopo due anni di fermo ritorna per la sua 13^ edizione l’atteso Presepe vivente di Casarlano che si terrà, con il coinvolgimento di t utta la comunità di Casarlano, frazione di Sorrento (NA), per ben 12 giorni per questa bella edizione del Presepe Vivente. Il Presepe vivente di Casarlano potrà essere visitato, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, nei seguenti giorni: 26-27-29-30 Dicembre 2022 e poi 1-2-5-6-7-8-14 e 15 Gennaio 2023 E’ previsto anche un servizio di navetta gratuito dalle ore 17,30 alle ore 20,30 con partenza dai Parcheggi Terminal di Via San Renato e Viale Caruso-Piazza Tasso a Sorrento. Ci saranno circa 300 figuranti che creeranno una suggestiva e serena atmosfera natalizia che viene avvertita da tutti i visitatori. Uno splendido presepe visitabile nei giorni previsti con luoghi al chiuso e all’aperto. Maggiori informazioni: Comunita’ Parrocchiale di Casarlano – Parrocchia di Santa Maria di Casarlano Sorrento Napoli 333.1254799 – 334.8591659 Maggiori informazioni

Dopo due anni di fermo ritorna per la sua 13^ edizione l’atteso utta la comunità di Casarlano, frazione di Sorrento (NA), per ben 12 giorni per questa bella edizione del Presepe Vivente. potrà essere visitato, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, nei seguenti giorni: E’ previsto anche un servizio di navetta gratuito dalle ore 17,30 alle ore 20,30 con partenza dai Parcheggi Terminal di Via San Renato e Viale Caruso-Piazza Tasso a Sorrento. Ci saranno circa 300 figuranti che creeranno che viene avvertita da tutti i visitatori. Uno splendido presepe visitabile nei giorni previsti con luoghi al chiuso e all’aperto. Maggiori informazioni: Comunita’ Parrocchiale di Casarlano – Parrocchia di Santa Maria di Casarlano Sorrento Napoli 333.1254799 – 334.8591659 Il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d’epoca – Quest’anno il Presepe Vivente a Gragnano si terrà il 26 dicembre 2022 e poi nei giorni 1,6,7e 8 gennaio 2023 nell’antico borgo di Caprile di Gragnano, vicino Napoli. Impegnati per questo straordinario Presepe Vivente ben 300 figuranti in costume d’epoca per una bella rappresentazione che quest’anno è alla sua 8 edizione e occupa uno spazio di ben 10.000 metri quadrati di stand e scene e che si ripete fin dal 1960. Il presepe vivente nel borgo di Caprile, a Gragnano fa immergere da subito i visitatori nell’atmosfera della Napoli del ‘700, quella rappresentata nel classico presepe, “abitata” da figuranti in abiti d’epoca. Il presepe vivente nel borgo di Caprile si terrà nei giorni indicati dalle 18:00 alle 20:00 e sarà disponibile il servizio navetta gratuito per i visitatori. AL Presepe ci sarà l’ingresso libero e un parcheggio gratuito presso la Scuola Media Roncalli. Le Navette sono da Piazza San Leone dalle 17,45 alle 20. Maggiori Informazioni – presepe vivente nel borgo di Caprile

Mercatini di Natale a Napoli

I Mercatini di Natale a Napoli al Museo di Pietrarsa – Fino all’8 gennaio 2023 i Mercatini di Natale Napoli, “ Nove e tre quarti, special edition ” nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. I suggestivi spazi del Museo ospiteranno le tipiche casette di legno decorate e illuminate a festa , con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere creative adatte a tutte le età. I Mercatini di Natale a Pietrarsa

Fino all’8 gennaio 2023 i Mercatini di Natale Napoli, “ ” nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. ospiteranno , con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere creative adatte a tutte le età. MercaNatale: aperture speciali, anche serali, nel grande mercato di Poggioreale – Fino al 6 gennaio – Questo Natale tante aperture speciali a Napoli per le festività natalizie nel grande mercato all’aperto di Poggioreale uno dei mercati più famosi e grandi di Napoli con oltre 500 grandi box coperti. Previste anche aperture fino alla sera. MercaNatale a Napoli

Questo Natale tante aperture speciali a Napoli per le festività natalizie nel uno dei mercati più famosi e grandi di Napoli con Mercatini di Natale e eventi gratuiti a Napoli al Vomero . Fino al 6 gennaio – Natale in Collina a Napoli con i mercatini di Natale a Piazza degli Artisti e nel parco Mascagna ma anche tanti eventi natalizi gratuiti al Vomero e all’Arenella, le colline dello shopping cittadino, con un ricco programma di eventi natalizi organizzati sia dal Comune di Napoli che dalla Confcommercio Vomero Arenella che si aggiungono alle tradizionali vetrine colorate del quartiere Mercatini di Natale e spettacoli gratuiti a Napoli al Vomero

. Natale in Collina a Napoli con i ma anche tanti eventi natalizi gratuiti al Vomero e all’Arenella, le colline dello shopping cittadino, con un ricco programma di eventi natalizi organizzati sia dal Comune di Napoli che dalla Confcommercio Vomero Arenella che si aggiungono alle tradizionali vetrine colorate del quartiere Mercatini e Fiera di Natale a San Gregorio Armeno a Napoli – Fino a gennaio – (ma aperti tutto l’anno) – Inaugurata la Fiera di Natale 2022 a San Gregorio Armeno, la più famosa e conosciuta fiera napoletana, la storica Fiera conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Attesi quest’anno un milione di visitatori in città nel periodo natalizio per visitare anche questa celebre strada. Visitabile liberamente, un bellissimo presepe a grandezza naturale nella Basilica di San Lorenzo Maggioreall’inizio di via San Gregorio Armeno Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Mercatini di Natale vicino Napoli e in Campania

Ph Facebook Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli

La “Magia del Natale” dopo 50 anni “riaccende” il Rione Terra a Pozzuoli – Fino al 6 gennaio – Dopo 50 anni il bellissimo “Rione Terra” di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del Natale” un villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente” rinate per il Natale 2022.Aperti dalle 8 fino alle 22. La “Magia del Nataleal Rione Terra a Pozzuoli

Dopo 50 anni il bellissimo “Rione Terra” di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del Natale” un villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente” rinate per il Natale 2022.Aperti dalle 8 fino alle 22. La Città del Natale nel Parco naturale a Sant’Antonio Abate – Fino al 26 dicembre 2022 – a Sant’Antonio Abate si terrà la grande festa della “Città del Natale”, che si terrà, anche quest’anno nei grandi spazi di Piazza della Libertà e del Parco Naturale del Comune di Sant’Antonio Abate. A “ Xmas 80057 – La Città del Natale ” ospiterà tanti mercatini natalizi ma anche con tante attrazioni tra le quali: la casetta del guardiano del Natale , l’albero dell’elfo cantastorie, il villaggio degli elfi, il dolce mondo del marzapane, la città dei grinch, il laghetto incantato, la slitta di Babbo Natale, il rifugio delle renne e tanto altro. La Città del Natale a Sant’Antonio Abate

– a Sant’Antonio Abate si terrà la grande festa della che si terrà, anche quest’anno nei grandi spazi di Piazza della Libertà e del Parco Naturale del Comune di Sant’Antonio Abate. A “ ” ospiterà tanti ma anche con tante attrazioni tra le quali: , e tanto altro. Natale a Vico Equense: eventi, luminarie, mercatini natalizi e tanto altro – Fino al 6 gennaio – Il comune di Vico Equense ha preparato un bel programma di eventi natalizi per il prossimo periodo con circa trenta appuntamenti, per grandi e piccini tra mostre, mercatini natalizi, animazione in strada, spettacoli teatrali che si terranno dal 3 dicembre , con l’accensione delle luminarie, l’apertura del Villaggio incantato di Babbo Natale, e i Mercatini di Natale, e continueranno fino al 6 gennaio 2023. Natale a Vico Equense

Il comune di Vico Equense ha preparato un bel per il prossimo periodo con circa tra mostre, che si terranno dal , con e continueranno fino al 6 gennaio 2023. I Mercatini Natalizi al Castello Medievale di Lettere – Fino al 26 dicembre 2022 – Torna l’evento Natale al Castello che propone i mercatini natalizi all’interno del suggestivo e panoramico Castello Medievale di Lettere con tante bancarelle di artigianato artistico e di buon cibo della zona Mercatini Natalizi al Castello di Lettere

– Torna che propone i con tante bancarelle di artigianato artistico e di buon cibo della zona A Sorrento a Villa Fiorentino l’Igloo Christmas Village – Fino all’8 Gennaio 2023 – Torna il Villaggio di Babbo Natale nella bella Villa Fiorentino sul Corso Italia , Nell’ampio parco della villa tanti eventi e l’Igloo Christmas Village che si terrà dal 4 Dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 2023. Previsti spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimenti che si terranno in un luogo incantato dove bambini e adulti potranno divertirsi insieme tra giochi ed altre attività come laboratori, spettacoli e tanto altro ancora! l’Igloo Christmas Village

– Torna il Villaggio di Babbo Natale nella bella , Nell’ampio parco della villa tanti eventi e l’Igloo Christmas Village che si terrà dal 4 Dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 2023. Previsti spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimenti che si terranno in un luogo incantato dove bambini e adulti potranno divertirsi insieme tra giochi ed altre attività come laboratori, spettacoli e tanto altro ancora! Il Giardino Incantato di Babbo Natale vicino alla Reggia di Caserta – fino all’8 gennaio 2023, nei weekend, nel Parco Maria Carolina di Caserta, a pochi passi dalla Reggia vanvitelliana, aprirà Il Giardino Incantato di Babbo Nataleun villaggio speciale con una grande scenografia d’effetto, mercatini di Natale e tante sorprese per i piccoli e per i grandi. Ci sarà il trenino magico, la Fabbrica del Cioccolato, la Slitta di Natale in 3D, la Casa di Babbo Natale, l’Albero dei Desideri e poi giocolieri, fate e gli elfi e tanto altro. Il Giardino Incantato di Babbo Natale

Le sagre e le feste da non perdere

A Rotondi, in provincia di Avellino la Sagra del Ciuccio – Tanto buon cibo e spettacoli pirotecnici a Rotondi nel cuore dell’Irpinia, dove c’è tantissima attesa per la prima assoluta della Sagra del Ciuccio che si terrà Lunedì 26 Dicembre 2022 e Martedì 27 Dicembre 2022, dalle ore 10,00 alle ore 24,00.Un’antica tradizione contadina, rivisitata e corretta in chiave moderna, un rito propiziatorio, quello del Ciuccio di Fuoco , vivo ogni anno a Santo Stefano, che in questi giorni si trasforma in Sagra. Infatti al rito propiziatorio si aggiungono quest’anno alcune iniziative, come l’allestimento di Stand gastronomici, per permettere ai visitatori di gustarsi anche specialità culinarie del posto, come la presenza di bancarelle con espositori artigianali e di tanta, tantissima musica folkloristica ed esibizioni di Artisti di Strada. Attrazione principale sarà il Ciuccio di Fuoco. Alle ore 18,30 del giorno 26 dicembre 2022 di Santo Stefano, la sagoma di un asino viene data alle fiamme con uno spettacolo pirotecnico davvero notevole. Maggiori informazioni

Rotondi nel cuore dell’Irpinia, dove c’è tantissima attesa per la prima assoluta della Sagra del Ciuccio che si terrà Lunedì 26 Dicembre 2022 e Martedì 27 Dicembre 2022, dalle ore 10,00 alle ore 24,00.Un’antica tradizione contadina, rivisitata e corretta in chiave moderna, un rito propiziatorio, quello del , vivo ogni anno a Santo Stefano, Infatti al rito propiziatorio si aggiungono quest’anno alcune iniziative, come l’allestimento per permettere ai visitatori di gustarsi anche specialità culinarie del posto, come la presenza di bancarelle con espositori artigianali e di tanta, tantissima Attrazione principale sarà il Ciuccio di Fuoco. Alle ore 18,30 del giorno 26 dicembre 2022 di Santo Stefano, la sagoma di un asino viene data alle fiamme con uno spettacolo pirotecnico davvero notevole. “La Via del Presepe”, nel centro storico di Petina – A Petina, in provincia di Salerno il 26 e 27 Dicembre 2022, a cavallo fra Natale e Capodanno, immerso in uno scenario del tutto realistico, si rinnova l’appuntamento de “La Via del Presepe”, nel centro storico . Fra le vie del borgo, si potrà lasciarsi trasportare dall’atmosfera che si respira, e tuffarsi indietro di 2022 anni. Si potrà camminare fra le botteghe dei vecchi artigiani, nella confusione delle osterie, affiancati da centurioni romani ed imponenti matrone. Laddove sacro e profano si uniscono, presente e passato coincidono, si potrà farsi coinvolgere dai costumi, dai suoni, dalle voci, dal rumore del fuoco che scoppietta e dallo spirito del Natale che si percepisce. Tornare indietro nel tempo e vivere tutti assieme il Presepe, in modo sempre più attivo, dinamico ed attuale. Come raggiungerci: Autostrada A2 svincolo PETINA “La Via del Presepe”, nel centro storico di Petina

A Petina, in provincia di Salerno il 26 e 27 Dicembre 2022, a cavallo fra Natale e Capodanno, immerso in uno scenario del tutto realistico, . Fra le vie del borgo, si potrà lasciarsi trasportare dall’atmosfera che si respira, e tuffarsi indietro di 2022 anni. Si potrà camminare fra le Laddove sacro e profano si uniscono, presente e passato coincidono, si potrà farsi coinvolgere dai costumi, dai suoni, dalle voci, dal rumore del fuoco che scoppietta e dallo spirito del Natale che si percepisce. Tornare indietro nel tempo e vivere tutti assieme il Presepe, in modo sempre più attivo, dinamico ed attuale. Come raggiungerci: Autostrada A2 svincolo PETINA Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – per il pranzo di Natale e della vigilia dove trovare a Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli a Dicembre

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.