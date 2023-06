Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 29 giugno al 2 luglio 2023

ph Facebook Pessoa Luna Park

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Nel post troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli vicino Napoli nel weekend dal 29 giugno al 2 luglio 2023

Anche in questo periodo a Napoli, nelle vicinanze e in tutta la Campania ci sono sempre tante cose da fare. Di seguito vi proponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend dal 29 giugno al 2 luglio 2023 con le proposte più interessanti a Napoli e in Campania.

Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 10/15€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti a Napoli e poi quello con pochi euro sempre in città e poi gli eventi gratuiti in Campania e quelli con pochi euro. Buon fine settimana a tutti.

Gli altri eventi nel weekend dal 29 giugno al 2 luglio 2023

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Musei Gratis a Napoli e in Campania domenica 2 luglio 2023

Domenica 2 luglio 2023, la prima domenica del mese, tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito per la “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei luoghi della cultura dello Stato.Musei Gratis

All’Arena Flegrea a Napoli il Premio Carosone 2023, gratis e con tanti grandi artisti

Sabato 1 luglio 2023 una grande festa gratuita per il Premio Carosone 2023 all’Arena Flegrea. Sul palco Bungaro, Roberto Colella (La Maschera), Dada’, Eugenio Finardi, Paolo Jannacci, Kalìka, Lucariello, Luchè, Ciccio Merolla, Raiz, Franco Ricciardi, Dario Sansone (Foja), Suonno d’Ajere, Mario Venuti. il Premio Carosone 2023

Le Frecce Tricolori a Pozzuoli

Domenica 2 luglio 2022 sul Lungomare Pertini a Pozzuoli, si terrà l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori per il “Pozzuoli Air Show” e sarà l’unica esibizione in Campania per il 2023. Le Frecce Tricolori a Pozzuoli

A Napoli il Pessoa Luna Park gratis nell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli

Ritorna a Napoli fino al 6 agosto 2023 il Pessoa Luna Park che proporrà tanti eventi, progetti e concerti gratuiti nell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli dal giovedì alla domenica. Il Pessoa Luna Park dove proporrà tanti eventi gratuiti tra laboratori, workshop, giochi, un’area per i bambini e anche tanti concerti live. Pessoa Luna Park

Riparthenope: tante serate di festa a Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli a Napoli

Ogni martedì dal 20 giugno al 25 luglio 2023 nel cuore della Napoli Antica a Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli si terrà a Riparthenope martedì 27 giugno con il live set di DubMarta. Riparthenope.

Torna nel Golfo di Napoli la Regata di Vele d’Epoca 2023

Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio 2023, torna nel golfo di Napoli la XX edizione di “Le Vele d’Epoca a Napoli organizzata fin dal 2004 dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Una bella regata internazionale riservata alle barche classiche. Quest’anno anche una bella novità: ci saranno anche i leggendari motoscafi Riva Vele d’Epoca 2023

A piazza Municipio la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto: arte pubblica a Napoli

Inizia una grande stagione per l’arte contemporanea a Napoli: da mercoledì 28 marzo 2023 una grande opera di Michelangelo Pistoletto, la Venere degli Stracci, sarà installata in Piazza Municipio. arte pubblica a Napoli

Lib(e)ri al Parco: rassegna letteraria gratuita a Villa Fernandes

Pompei Street Festival: sei giorni di arte e grandi concerti gratuiti

Dal 27 giugno al 2 luglio 2023 si terrà il Pompei Street Festival con ben 23 street-artist che giungeranno a Pompei e realizzeranno un vero e proprio museo a cielo aperto grazie ai live show per le vie della città: previsti altri eventi e grandi concerti gratuiti su prenotazione. Pompei Street Festival:

Come prenotare l’ingresso alle Spiagge Libere a Posillipo

Anche quest’anno è disponibile un sistema di prenotazione online per prenotare l’ingresso in alcuni tratti di spiaggia libera di Posillipo a Napoli. Disponibili quest’anno 450 posti sulla spiaggia delle (con accessi dal Bagno Sirena) e 50 posti sulla spiaggia di ‘ (con 25 accessi dal Bagno Elena e 25 dal Bagno Ideal) l’ingresso alle Spiagge Libere a Posillipo

Visite guidate straordinarie e gratuite a Castel Capuano a Napoli

Anche il 1 luglio 2023 si terranno delle eccezionali e straordinarie visite guidate gratuite a Castel Capuano a Napoli. Nei giorni previsti ci saranno 4 turni di visita (alle 9,30 -10,30, 11,30 e 12,30) con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Visite guidate a Castel Capuano

Il Cinema Giovane: rassegna gratuita di film in Villa Floridiana a Napoli

Fino al 4 luglio 2023 a Napoli nella bella Villa Floridiana del Vomero nell’ambito del Campania Teatro Festival si terrà la rassegna di cinema dal titolo “Il cinema giovane”. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria, Campania Teatro Festival 2023

3 installazioni artistiche da non perdere per l’Estate 2023 a Napoli

Arte pubblica a Napoli: scopri le straordinarie opere di Carole A. Feuerman, Milot e Philip Colbert che ci accompagneranno per l’estate 2023. Quest’estate, tre eccezionali iniziative artistiche temporanee si distinguono per la loro originalità e impatto visivo. Tre eventi di Arte Pubblica da vedere assolutamente a Napoli. Dai maestosi nuotatori di Carole A. Feuerman alle imponenti chiavi di Milot, fino alle divertenti e audaci sculture di aragoste di Philip Colbert, 3 installazioni artistiche a Napoli

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al 30 giugno 2023, i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano, di pomeriggio e durante la settimana prossimi venerdì 29 giugno –Concerti gratuiti al Conservatorio

“È aperto a tutti quanti”: Concerti gratuiti a Napoli a Palazzo Piacentini

Ogni Mercoledì e sabato fino al 1 luglio 2023 a Palazzo Piacentini a Napoli, in via Toledo, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, si terrà la rassegna musicale primaverile “È aperto a tutti quanti. che prevede, concerti gratuiti Concerti gratuiti a Palazzo Piacentini

Dove fare il bagno in Campania: quali sono le 19 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2023

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque. Terza in Italia dopo la Liguria e la Puglia con ben 19 località in Campania, della provincia di Salerno e di Napoli, Le spiagge Bandiera Blu

Il Comicon continua con il COMIC(ON)OFF con tanti eventi, mostre

Continua la grande festa del COMICON Napoli, la grande festa internazionale del Fumetto fino al 30 giugno 2023 con il COMIC(ON)OFF che presenterà circa 20 eventi, mostre, proiezioni e performance. Gli eventi del COMIC(ON)OFF

I mercatini Agroalimentari di Coldiretti di Giugno

Anche per tutto il mese di giugno 2023 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano Mercatini Agroalimentari.

Arte pubblica a Napoli – a San Martino le 4 colorate aragoste giganti

Dopo Roma e Venezia una particolarissima mostra di Philip Colbert uno degli artisti più innovatori dello scenario contemporaneo fino al 15 luglio 2023 4 particolarissime opere d’arte saranno liberamente esposte sul piazzale davanti al Museo di San Martino a Napoli. Gli altri eventi di arte pubblica a Napoli

Arte pubblica a Napoli – ”Key of Today”: una gigantesca opera di Milot a Piazza Mercato

Una gigantesca opera dal titolo “Key of Today” dell’artista Italo-albanese Milot è stata installata nella grande e storica Piazza Mercato a Napoli. L’opera, una enorme chiave alta 10 e lunga 20 metri ed è “un invito ad aprire tutte le porte per superare pregiudizi e paure”. ”Key of Today”

Arte pubblica a Napoli – Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella grande sala monumentale sotterranea della Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, più volte dichiarata tra le migliori Opere al mondo. Il “cono di luce”

Aperture gratuite dello storico Museo Anatomico dell’Università

visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli nel centro storico, uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo Museo Anatomico

Visitabile nei weekend la chiesa restaurata di San Gennaro a Capodimonte –

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei weekend Riaperta la chiesa di San Gennaro

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

3,00 – Il Bus del Mare: riparte per l’estate il servizio bus Vomero – Capo Miseno

Dal 10 giugno 2023 il servizio quotidiano di autobus della linea estiva che dal Vomero arriva a Capo Miseno e che rimarrà in funzione per tutto il periodo estivo. Il costo del biglietto per la corsa singola è di 3,00 euro se acquistato a terra o di 4,00 euro se acquistato a bordo e ci saranno 6 corse di mattina dal Vomero e poi altre 6 da Capo Miseno. Il Bus del Mare

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco Riapre il Maniero

5 euro – Festival del Cinema Spagnolo all’aperto ai Quartieri Spagnoli

Nell’elegante chiostro cinquecentesco della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli, all’interno della Corte dell’Arte, si terrà, dal 23 al 30 giugno 2023, la nuova edizione del Festival del cinema spagnolo e sudamericano. Festival del Cinema

5 euro – Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

6 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo Dai suoi spalti si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero a Capodimonte. Compreso Museo del 900. Castel Sant’Elmo

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

7 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Chiuso Palazzo Zevallos ma aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il museo delle Gallerie d’Italia a Napoli. Tanti capolavori e l’ultimo Caravaggio ma anche tante novità. Gallerie d’Italia di Napoli (gratis per i correntisti Intesa)

7 euro – Nel Complesso Monumentale di Donnaregina una grande mostra su Artemisia Gentileschi

A Napoli ben sedici straordinarie opere di Artemisia Gentileschi, fino al 3 luglio 2023 al Museo Diocesano di Napoli, nel bellissimo Complesso Monumentale di Donnaregina. “Artemisia Gentileschi tra Roma, Firenze e Napoli”

Prezzi vari – Eventi e concerti a Napoli per l’estate nella Ex base Nato a Bagnoli

Da giugno a settembre 2023 tantissimi appuntamenti da vivere all’area aperta a Napoli per l’estate nella Ex base Nato al Parco San Laise a Bagnoli. Ogni giorno attività ed eventi per tutte le età Mercoledì, 28 – Napoli incontra il Brasile concerto di Peppe Sannino ed il duo Republica Da Alegria. Previsti stand di artigianato tipico e i cocktail tipici brasiliani- Giovedì 29 Selecta Ex-Base aperitivo al Tramonto – Sabato, 1 luglio Massimo Gallo. Eventi e concerti nella Ex base Nato

Da 7 euro – I capolavori di Andy Warhol in mostra al Casina Vanvitelliana del Fusaro

Lo splendido Parco Borbonico del Fusaro ospiterà fino al 31 luglio 2023, all’interno della Casina Vanvitelliana, una mostra internazionale che consentirà di ammirare oltre 45 opere di Andy Warhol, il grande artista statunitense. “Andy Warhol | Pop World”

8 euro – Open Air: il Teatro dei Piccoli nella pineta dalla Mostra d’Oltremare di Napoli

Anche quest’anno, nei mesi di giugno e luglio 2023 si terranno gli spettacoli, per tutta la famiglia all’aria aperta, della rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Sabato 24 giugno Pollicino. Ascolto multisensoriale site-specific – Domenica 25 giugno, Concerti per l’infanzia, l’Estate Open Air: il Teatro dei Piccol

8 euro – 22 spettacoli del Campania Teatro Festival nella Villa Floridiana al Vomero

Fino al 9 luglio 2023 si terrà la 16^ edizione del Campania Teatro Festival con tanti spettacoli a Napoli e in altri luoghi della Campania. 22 spettacoli anche alla Floridiana a soli 8 euro. Gli spettacoli in Villa Floridiana a Napoli

8 euro – Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Riapre a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

8 euro – Al Madre di Napoli 2 mostre da non perdere

Tre grandi mostre al Madre il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli. La prima su Ugo Marano, “Le stanze dell’utopia” con 40 opere dell’artista campano, poi Jimmie Durham “Humanity is not a completed project” con ben 150 opere Al Madre di Napoli tre mostre da non perdere

8 euro – il Campania Teatro Festival con 93 spettacoli ad un max di 8 euro

Fino al 9 luglio 2023 si terrà la 16^ edizione del Campania Teatro Festival, con 93 eventi e 116 repliche. E poi 10 sezioni tra cui danza, musica e letteratura, 57 prime assolute, 5 prime nazionali e tanti nomi d’eccezione. All’aperto a Napoli anche nel grande parco della Villa Floridiana al Vomero ben 22 spettacoli tutti a un massimo di 8 euro . Campania Teatro Festival

10 euro – Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: decumano sommerso al Centro citta

Aperture straordinarie per le festività nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

10 euro – Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno presepe con pastori di Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” a Palazzo Reale. il Presepe del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino il “Presepe del Re”

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

Da 11 euro – Nel Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei ritorna Pompeii Theatrum Mundi

Fino al 16 luglio 2023 nel Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei ritorna una nuova edizione di Pompeii Theatrum Mundi la grande rassegna di drammaturgia antica: 1 e 2 luglio – Medea .Pompeii Theatrum Mundi

11 euro – I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli

La Fondazione F.M. Napolitano, sta effettuando un interessante programma di concerti a Napoli al Circolo Canottieri Napoli. Prossimo 28 giugno 2023 – Ylenia Cimino (flauto) Fabio Silvestro (piano) -“Il soffio di Undine”Serate musicali al Circolo Canottieri

13 euro – La mostra “Space Art Selfie Museum” a San Domenico Maggiore.

Fino al 30 giugno 2023 a Napoli, presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore ci sarà la particolarissima mostra “Space Art: Dall’autoritratto…al Selfie” che ci farà vivere tutte le emozioni legate all’evoluzione della fotografia nell’era moderna. “Space Art Selfie Museum”

Da 15 euro – A Palazzo Reale di Napoli i grandi concerti dal vivo del Noisy Naples Fest

S ei grandi concerti dal vivo nel Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli dal 7 giugno all’1 luglio 2023 con Sergio Cammariere, Carmen Consoli e Marina Rei, Planet Funk, Coma Cose, Raphael Gualazzi e Simona Molinari e infine di Aiello. Venerdì 30 giugno – Raphael Gualazzi e Simona Molinari / Sabato 1 luglio Aiello Noisy Naples Fest

EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Musei Gratis in Campania domenica 2 luglio 2023

Domenica 2 luglio 2023, la prima domenica del mese, tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito per la “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei luoghi della cultura dello Stato. Musei Gratis

Paestum Pizza Fest: a Paestum con Tony Tammaro, Ivan Granatino e Rosario Miraggio

Nei grandi spazi del Next, l’Ex Tabacchificio Borgo di Cafasso da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio 2023 la prima edizione del Paestum Pizza Fest con 24 importanti pizzerie e poi diversi laboratori e un grande evento musicale ogni sera. Nelle tre serate grandi ospiti come Tony Tammaro, Ivan Granatino e Rosario Miraggio. Paestum Pizza Fest

Lemonjazz Festival 2023 gratis a Villa Fiorentino, nel centro di Sorrento

Quattro concerti gratuiti dal primo luglio a Villa Fiorentino, nel centro di Sorrento, per il Lemonjazz Festival Sorrento 2023 il grande festival del jazz che si terrà nei giorni 1,2,8 e 9 luglio. Lemonjazz Festival

Sagra delle Pennette all’Ogliarese a Ogliara, sulle colline vicino Salerno

Dal 30 giugno al 3 Luglio 2023 quattro giorni di festa ad Ogliara, sulle colline vicino Salerno, si terrà la 15° edizione della Sagra delle Pennette all’Ogliarese dedicata ai fiori di zucca e alle specialità ogliaresi. Sagra delle Pennette all’Ogliarese

A Capri riapre la bellissima via Krupp dopo 9 anni

Dopo 9 anni di chiusura per motivi di sicurezza ha riaperto in questi giorni a Capri la bellissima via Krupp, il sentiero scavato nella roccia per un chilometro che porta dai Giardini di Augusto, vicini alla celebre “Piazzetta” di Capri fino a Marina Piccola tra panorami stupendi e tanto verde e macchia mediterranea.riapre la bellissima via Krupp

Sagra degli Gnocchi a Liberi (CE)

Un’estate con 13 sagre, una in ogni weekend a Liberi in provincia di Caserta e ci sarà e il 24-25 – Giugno – la Maxi padellata sbriciolata Anche quest’anno a Liberi una festa in ogni weekend per tante specialità gastronomiche. Un luogo particolare sulle montagne casertane tra buon cibo locale e l’ottimo vino Casavecchia DOC. Le sagre di Liberi

Le Conversazioni, il Festival della Cultura a Capri. Ospite anche Jovanotti

Si terrà a Capri dal 25 giugno al 2 luglio 2023 la tappa del Festival internazionale Le Conversazioni che presenta da anni, nei luoghi più belli dell’isola azzurra, incontri con scrittori, giornalisti, artisti e registi di fama internazionale. Le Conversazioni

Pompei Street Festival: sei giorni di arte e grandi concerti gratuiti

Dal 27 giugno al 2 luglio 2023 si terrà il Pompei Street Festival con ben 23 street-artist che giungeranno a Pompei e realizzeranno un vero e proprio museo a cielo aperto grazie ai live show per le vie della città: previsti altri eventi e grandi concerti gratuiti su prenotazione. Pompei Street Festival:

Anima Flegrea, Festival del mito, della cultura e della danza a Monte di Procida

Da martedì 27 giugno a domenica 2 luglio 2023, a Monte di Procida Sei giorni di spettacoli da non perdere diretti dal coreografo internazionale Antonio Colandrea nella splendida cornice naturale di Acquamorta a Monte di Procida Anima Flegrea, il Festival del mito, della cultura e della danza.

Festa dei Gigli a Nola: la bella festa Patrimonio Unesco con una settimana di eventi gratuiti

Fino al 2 luglio continua La Festa dei Gigli a Nola, è patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO con eventi e concerti gratis con Eugenio Bennato, Sal Da Vinci e Clementino e un bel Food Village Nola Festa dei Gigli a Nola

Festa della musica a Monte di Procida con tanti concerti anche gratuiti

A Monte di Procida la rassegna Katharsis, dal 18 giugno al 7 luglio 2023 con tanti eventi e concerti di artisti emergenti e poi una tre giorni di concerti, con la Maschera il 23, gli Ars Nova il 21 e il duo Ebbanesis il 7 luglio (a pagamento). Festa della Musica

“Le 13 Porte”: passeggiate ed escursioni gratuite a Vico Equense

Passeggiate ed escursioni gratuite assieme a guide turistiche per conoscere Vico Equense e una parte della costiera sorrentina, a piedi da aprile a ottobre 2023. 13 itinerari speciali da non perdere. “Le 13 Porte”

Dove fare il bagno in Campania: quali sono le 19 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2023

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque. Terza in Italia dopo la Liguria e la Puglia con ben 19 località in Campania, della provincia di Salerno e di Napoli, Le spiagge Bandiera Blu

Terme Romane di Baia: scoperta stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Riapre al pubblico il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Da 3,50 – Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film, spettacoli e concerti all’aperto nel grande parco

Si terrà dal 22 giugno al 3 settembre 2023 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la seconda edizione di “Agorà San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto nel grande Parco Agorà San Sebastiano al Vesuvio

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

8 euro – Riparte la funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Riprese le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

8 euro – Puteoli Sacra: le visite al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane, Puteoli Sacra offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra By Night

10 euro – L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico, dopo un lungo periodo di chiusura dal martedì alla domenica e solo con visite guidate Visite guidate a Vivara

