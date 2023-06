Torna nel Golfo di Napoli la Regata di Vele d’Epoca 2023

Torna nel golfo di Napoli la regata “Le Vele d’Epoca a Napoli” una bella regata internazionale per vele classiche che porterà nel golfo di Napoli tante imbarcazioni straordinarie in legno e con anche 100 anni di vita. Quest’anno anche il primo raduno dei leggendari motoscafi Riva

Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio 2023, torna nel golfo di Napoli la XX edizione di “Le Vele d’Epoca a Napoli – Trofeo Ventrella”, organizzata fin dal 2004 dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Una bella regata internazionale riservata alle barche classiche che si terrà in collaborazione con l’Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE) e della Sezione Velica Marina Militare (SVMM). Quest’anno anche una bella novità: ci saranno anche i leggendari motoscafi Riva, che nei giorni delle regate nel golfo di Napoli, saranno nelle acque dell’isola di Capri per il primo raduno “I Riva nel golfo di Partenope”.

L’edizione 2023 sarà aprirà le celebrazioni per i 130 anni del Reale Yacht Club Canottieri Savoia che festeggeranno il prossimo 15 luglio. Le regate quest’anno sono organizzate insieme allo Yacht Club Capri, che per la prima volta in assoluto ospiterà le “signore del mare”, imbarcazioni in legno con anche 100 anni di vita. Le imbarcazioni saranno ospitate nel porticciolo di Santa Lucia del circolo Canottieri Savoia, e tra gli yacht iscritti a “Le Vele d’Epoca a Napoli” ci saranno anche barche straordinarie.

A Napoli tante imbarcazioni straordinarie in legno e con anche 100 anni di vita.

Anche per questa edizione 2023 de “Le Vele d’Epoca a Napoli – Trofeo Ventrella”, ci saranno imbarcazioni di prestigio come Voscià (1959), di Giancarlo Lodigiani, un armatore con oltre quarant’anni di esperienza nella vela e attuale presidente dell’AIVE.

Anche il Circolo Savoia sarà presente con la storica Pilgrim, originariamente di proprietà di Pippo Dalla Vecchia ora del figlio Emmanuele, e con Finola, varata nel 1930 e di proprietà del tedesco Klaus Schuwerk. La Marina Militare sarà rappresentata da Artica II, Penelope e Calypso.

Le regate nel Golfo di Napoli delle Vele d’Epoca

L’organizzazione delle Vele d’Epoca a Napoli prevede l’arrivo degli scafi tra il 28 e 29 giugno 2023 alla banchina Santa Lucia, barche straordinarie tutte in legno e costruite prima del 1976. Le regate inizieranno venerdì 30 giugno, dopo l’alzabandiera delle ore 09:00 sulla terrazza del Circolo Savoia: subito dopo la prima regata costiera e l’happy hour al rientro. Altre competizioni sabato e domenica con una regata sulle boe e la regata costiera finale, dopo la parata per eleggere l’equipaggio più elegante e una serata danzante.

Quest’anno ci sarà anche un grande spettacolo allo Yacht Club Capri con l’esibizione dei motoscafi Riva per la prima edizione del raduno “I Riva nel golfo di Partenope”, per le imbarcazioni nate nello storico cantiere.

Saranno presenti circa 15 favolosi Motoscafi Riva provenienti da Italia, Germania e Svizzera tra cui il Popi, un “mimi bluette” costruito nel 1926. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 2 luglio sulla terrazza del Circolo Savoia, dove vele e motoscafi si ritroveranno per darsi l’appuntamento al 2024.

Maggiori informazioni Reale Yacht Club Canottieri Savoia

© 2023 Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.