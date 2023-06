Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film, spettacoli e concerti all’aperto nel grande parco urbano

Cinema Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Ritorna la grande stagione degli spettacoli e dei film all’aperto nel grande Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio per “Agorà San Sebastiano al Vesuvio”. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto nel grande Parco

Si terrà dal 22 giugno al 3 settembre 2023 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la seconda edizione di “Agorà San Sebastiano al Vesuvio”.

Dopo il successo dello scorso anno quest’estate la rassegna proporrà ben 45 film, 8 spettacoli e 6 concerti all’aperto nel grande Parco Urbano di San Sebastiano con anche grandi concerti jazz di Roberto Gatto, Elisabetta Serio, Javier Girotto e tanti altri. Tra gli altri ospiti Paolo Caiazzo, Maurizio De Giovanni, Marco Zurzolo e tanti altri personaggi dello spettacolo.

Si inizia con i grandi concerti Jazz e poi al via i film all’aperto

“Agorà San Sebastiano al Vesuvio” inizia il 22 giugno alle 21,15, il grande jazz di Chiara Civello con il suo concerto “Sono come sono Tour 2023” e poi venerdì 23 giugno si parte con i film con “Mixed by Erry” di S. Sibilia, ospiti nella serata alcuni attori del cast e i fratelli Frattasio. I film continuano ogni sera fino al 28 giugno quando ci sarà il musical “Musicanti Ensamble” con le canzoni di Pino Daniele e i suoi storici musicisti, mentre il 29 giugno altro grande concerto jazz con “Elisabetta Serio trio – special guest Javier Girotto”. Agorà San Sebastiano al Vesuvio continua poi anche a luglio e agosto con tanti ospiti, spettacoli e film anche in prime visioni fino a settembre.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio – programma di Giugno 2023

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15

22 giugno – ore 21,15 – concerto di Chiara Civello – Sono come sono Tour 2023

23 giugno – film – “Mixed by Erry” regia S. Sibilia/ospiti cast e i fratelli Frattasio

24 giugno – film – “La sirenetta” regia R. Marshall

25 giugno – film – “La sirenetta” regia R. Marshall

27 giugno – film – “Mia” regia I. De Matteo

28 giugno – spettacolo – “Musicanti Ensamble” il concerto con le canzoni di Pino Daniele e i suoi storici musicisti/ summer edition

29 giugno – concerto – “Elisabetta Serio trio – special guest Javier Girotto”

30 giugno – film – “The Fabelmans” di S. Spielberg

Agorà San Sebastiano al Vesuvio – programma di Luglio 2023

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15

1 luglio – film – Il sol dell’avvenire regia N. Moretti

2 luglio – spettacolo musicale – Carlo Morelli

4 luglio – film – Il primo giorno della mia vita regia P. Genovese

5 luglio – concerto – “Nick The Nightfly 5et feat. Simona Bencini”

6 luglio – spettacolo “Ciro Ceruti”

7 luglio – film – I tre moschettieri – D’Artagnan regia M. Bourboulon

8 luglio – film – Il talento di Mr. Crocrodile regia J. Gordon, W. Speck

9 luglio – film – Rapito regia M. Bellocchio

11 luglio – film – The whale regia D. Aronofsky

12 luglio – film – Gli spiriti dell’isola regia M. McDonagh

13 luglio – evento – Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo

14 luglio – film – Scordato regia R. Papaleo

15 luglio – film – Tramite amicizia regia A. Siani

16 luglio – film – Il ritorno di Casanova regia G. Salvatores

18 luglio – film – Fast X regia L. Leterrier

19 luglio – film – La quattordicesima domenica del tempo ordinario regia P. Avati

20 luglio – spettacolo – di Paolo Caiazzo

21 luglio – film – John Wick 4 regia C. Stahelski

22 luglio – film – Il gatto con gli stivali 2 regia J. Crawford

23 luglio – film – Dalìland regia M. Harron

25 luglio – spettacolo – “Ultimo Stadio” con Marco Lanzuise e Salvatore Turco

26 luglio – film – “Air” regia B. Affleck

27 evento – concerto – “Joe Barbieri 4th” tratto da Una storia vera live tour 2023”

28 luglio – film – “Non così vicino” regia M. Forster

29 luglio – film – “DC League of Super-Pets” regia di J. Stern

30 luglio – film – “Laggiù qualcuno di ama” regia M. Martone

Biglietti ed ingresso al Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis

Maggiori informazioni – Comune di San Sebastiano al Vesuvio – Programma ufficiale degli eventi

