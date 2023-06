Festival del Cinema Spagnolo all’aperto nel cortile di FOQUS ai Quartieri Spagnoli

Nella Corte dell’Arte del cinquecentesco palazzo della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli si terrà la nuova edizione del Festival del cinema spagnolo e sudamericano. Cinema all’aperto a Napoli

Nell’elegante chiostro cinquecentesco della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli, all’interno della Corte dell’Arte, dal 23 al 30 giugno 2023, si terrà la nuova edizione del Festival del cinema spagnolo e sudamericano.

La Corte dell’Arte è la grande area all’aperto per eventi dal vivo nel chiostro del palazzo del cinquecento nel cuore del centro storico di Napoli, e ospiterà stavolta il Festival del Cinema spagnolo in attesa della grande rassegna estiva di cinema all’aperto Estate a Corte 2023 che inizierà giovedì 6 luglio e durerà ogni sera fino a Settembre.

Tanti film di qualità ai Quartieri Spagnoli

Ai Quartieri Spagnoli nella Corte dell’Arte della Fondazione Foqus si inizia venerdì 23 giugno, alle 21.30, con i saluti dell’Ambasciatore di Spagna in Italia che apriranno il Festival organizzato da Exit Media insieme con la Fondazione dei Quartieri Spagnoli e che propone sempre le più appassionanti e premiate pellicole in lingua spagnola. Il programma della rassegna è il seguente.

venerdi 23 giugno ore 21.30 – “CINCO LOBITOS“ – di Aluada Ruiz De Azua (SPA 2022 – 104 min)

sabato 24 giugno ore 21.30 – “AS BESTAS” – di Rodrigo Sorogoyen – SPAGNA 2021 – 137 min

domenica 25 giugno ore 21.30 – “LIBERTAD“ – di Clara Roquet – SPAGNA/BELGIO 2021 – 94 min

lunedi 26 giugno ore 21.30 – “MIS HERMANOS SUEÑAN DESPIERTOS” – di Claudia Huaiquimilla – CILE 2021 – 85 min

martedi 27 giugno ore 21.30 – “LA SINGLA” – di Paloma Zapata – SPAGNA/GERMANIA 2022 – 90 min

mercoledi 28 giugno ore 21.30 – “LA VOLUNTARIA” – di Nely Reguera – SPAGNA/GRECIA 2021 – 99 min

giovedi 29 giugno ore 21.30 – “AMA” – di Julia de Paz – SPAGNA 2021 – 90 min

venerdi 30 giugno ore 21.30 – “ABUELAS” – di Cristian Arriaga – ARGENTINA 2020 – 108 min

Tutti i film in proiezione sono in formato DCP, in lingua originale con sottotitoli in italiano. I biglietti in prevendita online 6 € su VivaTicket – al botteghino 5 € Le proiezioni inizieranno alle 21.15.

Maggiori informazioni – Festival Cinema spagnolo Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.