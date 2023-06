Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 29 giugno al 2 luglio 2023

ph Facebook Pessoa Luna Park

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 29 giugno al 2 luglio 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa dei Gigli a Nola: la bella festa Patrimonio Unesco con una settimana di eventi gratuiti

Domenica 25 giugno 2023 c’è stata la parte più spettacolare della straordinaria Festa dei Gigli di Nola: la Ballata dei Gigli. Ma la Festa dei Gigli a Nola, patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO e quest’anno continua fino al 2 luglio eventi e concerti gratis con Eugenio Bennato, Sal Da Vinci e Clementino e un bel Food Village Nola In particolare i concerti da non perdere si terranno nei seguenti giorni: Eugenio Bennato e Ra di Spina (lunedì 26 giugno), Sal Da Vinci (martedì 27 giugno) e Clementino (mercoledì 28 giugno). Per tutta la settimana altri eventi e il Food Village Festa dei Gigli a Nola

Sagra delle Pennette all’Ogliarese a Ogliara (SA)

Dal 30 giugno al 3 Luglio 2023 quattro giorni di festa ad Ogliara, sulle colline vicino Salerno, si terrà la 15° edizione della Sagra delle Pennette all’Ogliarese dedicata ai fiori di zucca e alle specialità ogliaresi. A Ogliara tanti ingredienti tra più gustosi e colorati dell’estate campana in un unico piatto: le Pennette all’Ogliarese che potranno essere gustate assieme ad altre specialità.Sagra delle Pennette all’Ogliarese

A Paestum la festa della pizza con la prima edizione di Paestum Pizza Fest

Si terrà nei grandi spazi del Next, l’Ex Tabacchificio Borgo di Cafasso da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio 2023 la prima edizione del Paestum Pizza Fest che presenterà ben 24 importanti pizzerie e poi diversi laboratori e un grande evento musicale. 3 giorni con ogni sera un grande concerto e esibizioni live di giovani emergenti: nelle tre serate i grandi ospiti saranno infatti Tony Tammaro, Ivan Granatino e Rosario Miraggio. Maggiori informazioni – Paestum Pizza Fest

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Sagra del Cinghiale 2023 a Dugenta (BN) in tutti i weekend fino a metà luglio – Ripartita la grande sagra del Cinghiale a Dugenta nel beneventano, ma facilmente raggiungibile da Napoli. Una sagra che si che si tiene da molti anni e che verrà riproposta in tutti i fine settimana fino al 16 luglio 2023 e la domenica anche a pranzo. Si terrà di sera, ogni venerdì, sabato e domenica fino al 16 luglio 2023 e la domenica anche a pranzo la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata . Sagra del Cinghiale

Ripartita la grande sagra del Cinghiale a Dugenta nel beneventano, ma facilmente raggiungibile da Napoli. Una sagra che si che si tiene da molti anni e che verrà riproposta in tutti i fine settimana fino al 16 luglio 2023 e la domenica anche a pranzo. Si terrà di sera, ogni venerdì, sabato e domenica fino al 16 luglio 2023 e la domenica anche a pranzo la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come . A Napoli Pessoa Luna Park gratis nell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli – Ritorna a Napoli fino al 6 agosto 2023 il Pessoa Luna Park che proporrà tanti eventi, progetti e concerti gratuiti nell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli dal giovedì alla domenica. Il Pessoa Luna Park dove proporrà tanti eventi gratuiti tra laboratori, workshop, giochi, un’area per i bambini e anche tanti concerti live. Pessoa Luna Park

Anima Flegrea, Festival del mito, della cultura e della danza a Monte di Procida – Da martedì 27 giugno a domenica 2 luglio 2023, a Monte di Procida Sei giorni di spettacoli da non perdere diretti dal coreografo internazionale Antonio Colandrea nella splendida cornice naturale di Acquamorta a Monte di Procida Anima Flegrea, il Festival del mito, della cultura e della danza.

Da martedì 27 giugno a domenica 2 luglio 2023, a Sei giorni di spettacoli da non perdere diretti dal coreografo internazionale Antonio Colandrea nella splendida cornice naturale di Acquamorta a Monte di Procida Le Sagre di Liberi (CE): 13 sagre, una in ogni weekend- Sagra degli Gnocchi al forno. Anche quest’anno a Liberi una festa in ogni weekend per tante specialità gastronomiche. Un luogo particolare sulle montagne casertane tra buon cibo locale e l’ottimo vino Casavecchia DOC. Sabato 1 e domenica 2 luglio a Liberi la Sagra degli Gnocchi al forno nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Per l’estate 2023 ci saranno ben 13 sagre tra giugno, luglio e agosto 2023 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna.Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto e tutte accompagnate dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. In tutti i giorni della sagre ci saranno anche musiche balli caratteristici, latino-americani e di gruppo per allietare le serate. Disponibile anche un ampio parcheggio e un efficiente servizio di pulizia, uno Staff cortese e gentile, che ci faranno apprezzare queste 13 sagre di Liberi. Le Sagre di Liberi per l’estate 2023

Pompei Street Festival: sei giorni di arte, musica e cultura gratuiti a Pompei – Dal 27 giugno al 2 luglio 2023 si terrà la terza edizione del Pompei Street Festival, l’evento sostenuto dal Comune di Pompei e ideato dall’artista Nello Petrucci, che tante opere ha realizzato a Pompei. Anche in questa edizione del Pompei Street Festival ci saranno ben 23 street-artist che giungeranno a Pompei e realizzeranno un vero e proprio museo a cielo aperto grazie ai live show per le vie della città, artisti famosi che vengono da ben 18 nazioni. Previsti anche concerti, cinema e tanto altro Pompei Street Festival

Dal 27 giugno al 2 luglio 2023 si terrà la terza edizione del Pompei Street Festival, l’evento sostenuto dal Comune di Pompei e ideato dall’artista Nello Petrucci, che tante opere ha realizzato a Pompei. Anche in questa edizione del Pompei Street Festival ci saranno che giungeranno a Pompei e realizzeranno un vero e proprio museo a cielo aperto grazie ai live show per le vie della città, artisti famosi che vengono da ben 18 nazioni. Previsti anche concerti, cinema e tanto altro Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.