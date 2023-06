Ritorna la Sagra delle Pennette all’Ogliarese a Ogliara sulle colline vicino Salerno

Ph Facebook Pro Loco Ogliara

Ritorna la bella sagra popolare organizzata dalla Pro Loco Ogliara e dedicata ai fiori di zucca e alle specialità ogliaresi che quest’anno giunge alla quindicesima edizione.

Dal 30 giugno al 3 Luglio 2023 ad Ogliara, sulle colline vicino Salerno, si terrà la 15° edizione della Sagra delle Pennette all’Ogliarese. Un bell’evento organizzato da anni dalla Pro Loco Ogliara, che quest’anno giunge alla sua quindicesima edizione, e dedicato ai fiori di zucca e alle specialità ogliaresi.

A Ogliara, per 4 giorni, tanti ingredienti tra più gustosi e colorati dell’estate campana in un unico piatto: le Pennette all’Ogliarese che potranno essere gustate assieme ad altre specialità.

Buon cibo e buona musica alla Sagra delle Pennette all’Ogliarese

Non mancheranno infatti, otre alle gustose Pennette all’Ogliarese anche altre specialità come per gli altri anni della sagra: probabilmente ci saranno i piatti tipici della zona come frittelle di fiori di zucca (le famose pizzelle), e poi panini farciti con una buona salsiccia oppure con la milza, tanto buon vino della zona e birra e poi tante patatine fritte.

Non mancheranno tanti spettacoli nelle tre serate:

Venerdì 30 giugno 2023 ore 22 ritmo ed esplosività con i FiveHub

Sabato 1 luglio 2023 ore 22, si ballerà con Dutty Beagle

Domenica 2 luglio 2023, ore 22, ci sarà la musica e la passione del piano bar del M.° Mario Alfano

Lunedì 3 luglio 2023 ore 22, allieterà la serata la Paranza Picentina con un salto nella buona musica della tradizione.

Ogliara può essere raggiunta sia da Fratte (direzione Fratte – Matierno ) che dall’uscita di San Mango Piemonte (direzione Salerno). 3Km uscita autostradale San Mango Piemonte

Maggiori Informazioni – Sagra delle Pennette all’Ogliarese – Pro Loco Ogliara

© Napoli da Vivere 2023– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.