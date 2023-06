Pompei Street Festival: sei giorni di arte, musica e cultura gratuiti a Pompei

Ph Facebook Pompei Street Festival

Anche quest’anno Pompei diventerà un museo a cielo aperto con 23 street-artist che giungeranno a Pompei e realizzeranno tante opere davanti a tutti. Previsti anche concerti, cinema e tanto altro

Dal 27 giugno al 2 luglio 2023 si terrà la terza edizione del Pompei Street Festival, l’evento sostenuto dal Comune di Pompei e ideato dall’artista Nello Petrucci, che tante opere ha realizzato a Pompei.

Anche in questa edizione del Pompei Street Festival ci saranno ben 23 street-artist che giungeranno a Pompei e realizzeranno un vero e proprio museo a cielo aperto grazie ai live show per le vie della città: artisti famosi che vengono da ben 18 nazioni e che realizzeranno le loro opere per strada, davanti a tutti.

Non solo opere di street artist “dal vivo“ al Pompei Street Festival 2023 ma anche un ricco programma di eventi tra musica, cinema e mostre, sempre gratuiti, per questa terza edizione.

Per la musica, tre importanti concerti gratuiti

Al Pompei Street Festival, artisti di fama internazionale per grandi concerti gratuiti.

Venerdì 30 giugno – Frankie Hi-Nrg Mc (ore 21.30) sul palco della kermesse pompeiana ci sarà Frankie Hi-Nrg Mc , pseudonimo di Francesco Di Gesù. Artista rap e hip hop. È stato attivo fin dalle prime fasi del movimento hip hop italiano nei primi anni '90 ed è considerato uno dei pionieri del genere.

Sabato 1° luglio – Planet Funk (ore 21.30) I Planet Funk, gruppo musicale dance elettronico italiano, nato dalla fusione tra la vecchia formazione del gruppo napoletano Souled Out (Alessandro Sommella, GiGi Canu e Sergio Della Monica) ed i sarzanesi Kamasutra, ovvero Marco Baroni ed Alex Neri.

Domenica 2 luglio – Raiz (ore 21.30) con il concerto di Raiz, nome d'arte di Gennaro Della Volpe, cantautore e attore napoletano. Inizia la sua carriera come voce e leader degli Almamegretta, da cui si allontana temporaneamente nel febbraio 2003 per intraprendere la carriera solista, impegnandosi in prestigiose collaborazioni.

I concerti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

Un programma ricco di eventi gratuiti al Pompei Street Festival

Il Pompei Street Festival 2023 non è solo street art dal vivo e concerti ma anche tanti altri eventi. La sezione Cinema presenta A.A.A.: Archeologia Ambiente Arte il concorso internazionale di corti e docufilm del Pompei Street Festival 2023 con ben 11 cortometraggi, 5 documentari, 3 film fuori concorso e 2 premiere all’interno del Museo Temporaneo d’Impresa di Pompei, in piazza Bartolo Longo con anche incontri-spettacolo, proiezioni di film per il cinema, ospiti e testimonianze. Non mancheranno laboratori di Fotografia, di Street Art e tanto altro sempre gratuito.

Il programma completo dell’evento – Pompei Street Festival 2023

