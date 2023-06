A Capri riapre la bellissima via Krupp dopo 9 anni

Ph Facebook Città di Capri

Chiusa da ben 9 nove anni per motivi di sicurezza ha riaperto sull’isola di Capri la bellissima e storica via Krupp, una delle strade più suggestive dell’isola e del mondo che permette di scendere dal centro dell’isola fino a Marina Piccola tra panorami stupendi e tornanti favolosi

Dopo 9 anni di chiusura per motivi di sicurezza ha riaperto in questi giorni a Capri la bellissima via Krupp, il sentiero scavato nella roccia per un chilometro che porta dai Giardini di Augusto, vicini alla celebre “Piazzetta” di Capri fino a Marina Piccola tra panorami stupendi e tanto verde e macchia mediterranea.

Via Krupp fu fatta costruire dal magnate tedesco Alfred Friedrich Krupp, erede delle famose acciaierie di Essen nel 1902, e da allora è stata considerata uno dei posti più belli e suggestivi di Capri e del mondo. Il progetto di Krupp, che regalò la strada alla città di Capri fu realizzato dall’architetto Emilio Mayer e permise, come nell’idea di Krupp il collegamento tra la splendida Certosa di Capri e il mare di Marina Piccola.

Via Krupp è stata chiusa più volte per frane: negli ultimi tempi era chiusa da 9 anni

Dal 1902 via Krupp è stata sempre la meta preferita di visitatori da tutto il mondo ma durante questi anni è stata chiusa più volte per frane e smottamenti. L’ultima volta è stata chiusa 9 anni fa ed è stata riaperta sabato 24 giugno 2023 dopo importanti lavori di manutenzione, che ne hanno permesso la riapertura in sicurezza.

