Le Conversazioni: il Festival della Cultura arriva a Capri. Ospite anche Jovanotti

Anche Jovanotti sarà ospite a Capri alle Conversazioni il festival letterario che presenta, nei luoghi più belli dell’isola, incontri con personaggi internazionali della cultura e dell’arte seguendo un filo conduttore che quest’anno sarà Il Viaggio /Journey

Si terrà a Capri dal 25 giugno al 2 luglio 2023 la tappa del Festival internazionale Le Conversazioni diretto da Antonio Monda e Davide Azzolini che presenta da anni, nei luoghi più belli dell’isola azzurra, incontri con scrittori, giornalisti, artisti e registi di fama internazionale.

Ospite d’eccezione di questa 18ª edizione sarà Lorenzo Jovanotti che sarà per la prima volta a Le Conversazioni di Capri. Dopo il successo degli incontri di New York e la tappa a Roma il 20 e 21 giugno, dal 25 giugno al 2 luglio 2023 il festival arriverà a Capri, con incontri tra piazzetta Tragara e villa San Michele ad Anacapri. In questi luoghi splendidi Antonio Monda dialogherà con protagonisti della letteratura contemporanea attorno al tema scelto per il 2023 che è il viaggio/journey, in ogni possibile accezione. Dal viaggio interiore e spirituale a quello che ogni artista compie nel proprio percorso creativo.

Il programma di Conversazioni 2023

Dal 25 giugno il Festival sbarca sull’isola di Capri con appuntamenti tra piazzetta Tragara e villa San Michele ad Anacapri. Il programma degli incontri è il seguente:

Villa San Michele di Anacapri – ore 19

Massimiliano Virgilio- domenica 25 giugno

Igiaba Scego – lunedì 26 giugno

Vanessa Roghi – martedì 27 giugno

Piazzetta Tragara a Capri – ore 19

Lorenzo Jovanotti – mercoledì 28 giugno

Hari Kunzru – giovedì 29 giugno

Katie Kitamura – venerdì 30 giugno

Joshua Cohen (premio Pulitzer 2022) – sabato 1 luglio

John Banville (vincitore del Man Booker Prize ) – domenica 2 luglio.

In occasione degli appuntamenti di Capri, gli ospiti protagonisti hanno scritto un proprio contributo per il Festival sul tema dell’anno, Viaggio/Journey. I testi saranno letti dagli autori stessi e distribuiti al pubblico in apertura di ogni appuntamento.

Anche quest’anno Le Conversazioni conferma ancora una volta la forte identità di festival diffuso che spazia tra diverse città e nazioni. Un infaticabile laboratorio di idee che conta ad oggi oltre 280 ospiti e che, dal 2006, organizza eventi a New York, Washington, Bogotà, Roma, Napoli, Capri, Palermo e dal prossimo autunno anche a Milano e Parigi.

