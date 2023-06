Visite guidate straordinarie e gratuite a Castel Capuano a Napoli

“il Castello rivelato” è un evento gratuito che ci permetterà di scoprire le straordinarie bellezze nascoste di Castel Capuano con aperture gratuite e prenotazione obbligatoria, tutti i sabato mattina di giugno 2023.

Dal 10 giugno al 1 luglio 2023 si terranno delle eccezionali e straordinarie visite guidate gratuite a Castel Capuano a Napoli. Nei giorni previsti ci saranno 4 turni di visita (alle 9,30 -10,30, 11,30 e 12,30) con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Castel Capuano è il più antico castello di Napoli dopo Castel dell’Ovo e la sua costruzione fu avviata nel 1160 dall’architetto Buono per volere del re Guglielmo I figlio di Ruggero il Normanno e fu costruito sulle rovine della Napoli romana.

Con gli Aragonesi, il Castel Capuano venne inglobato dentro la nuova cinta muraria e con Alfonso d’Aragona, in attesa del completamento di Castel Nuovo fu usato come dimora reale. Anche nei secoli successivi nel XV secolo Alfonso II di Napoli, duca di Calabria lo abbellì e lo utilizzò come dimora per le vicinanza alle “ville di Poggioreale”.

Durante il Vicereame spagnolo il Castello divenne Tribunale del Regno

Con l’annessione del Regno di Napoli alla corona di Spagna e la sua costituzione in Vicereame nel 1503 le dimore abitate in precedenza dai sovrani e dai principi aragonesi furono abbandonate. Nel 1537 il viceré don Pedro de Toledo decise di trasformare Castel Capuano nel tribunale del Regno, riunendovi tutte le corti di giustizia sparse in diverse sedi in tutta la città: il Sacro Regio Consiglio, la Regia Camera della Sommaria, la Gran Corte Civile e Criminale della Vicaria e il Tribunale della Zecca.

Il castello fu trasformato nei suoi spazi interni e i sotterranei poi destinati a prigione. Nei secoli è rimasto sede del Tribunale fino al completamento delle sede al Centro Direzionale.

Le visite guidate a Castel Capuano

Le visite sono promosse dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano e avranno luogo di sabato dalle 9.30 alle 13.30 per un massimo di 15 persone con prenotazione obbligatoria. Le visite partiranno dal cortile principale di Castel Capuano, con una prima tappa nella sala della Mostra permanente documentaria e iconografica sulla storia del Castel Capuano dal titolo Castel Capuano, palazzo di Giustizia che ripercorre l’evoluzione storica del castello con pannelli illustrativi, riproduzioni di dipinti, vedute, mappe e immagini datate tra ‘500 e ‘700.

Si proseguirà, poi, risalendo lo scalone principale, per raggiungere la Gran Sala, nota come “Salone dei Busti” e fino al 1807 aula di udienza della Regia Camera della Sommaria, a cui competevano le controversie giuridiche su diritti e rendite fiscali.

Dal salone si accederà alla Cappella della Sommaria, affrescata a metà del ‘500 con “Scene del Nuovo Testamento” dallo spagnolo Pedro de Rubiales, e, a seguire, nel Saloncino dei Busti, così denominato da quando ospitò, il 5 marzo 1882, i ritratti dei giuristi che resero illustre il Foro di Napoli. Le visite si concluderanno nella Sala della Ruota de’ Conti o della Gran Ruota, dove si potrà ammirare uno spettacolare soffitto ligneo a cassettoni, intagliato e dorato, che presenta elementi del sec. XVII e al cui centro campeggia lo stemma degli Asburgo di Spagna.

Le visite sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

