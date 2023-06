Campania Teatro Festival 2023: Notti d’estate di cinema gratuito a Villa Floridiana

La sezione cinema del Campania Teatro Festival 2023 presenta una rassegna gratuita di sera con cinque bei film nel fresco della Villa Floridiana al Vomero

Dal 15 giugno al 4 luglio 2023 a Napoli nella bella Villa Floridiana del Vomero si terrà la rassegna di cinema dal titolo “Il cinema giovane”. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria, e si terrà nell’ambito degli eventi previsti per la sezione cinema del Campania Teatro Festival 2023, la grande rassegna di teatrale che si sta svolgendo a Napoli e in Campania.

Il Cinema Giovane è una rassegna di cinema a cura di Roberto d’Avascio per Arci Movie e tutte le proiezioni si terranno in Villa Floridiana, nella zona del grande prato alle ore ore 22.30. Il nome della rassegna ci ricorda come il cinema può essere giovane in tanti sensi. La gioventù può essere relativa all’età del regista, può essere trattato esplicitamente nel tema, oppure è si impone uno sguardo cinematografico nuovo, che è giovane.

Tanti eventi in Villa Floridiana per il Campania Teatro Festival 2023

Tutte le proiezioni della rassegna sono gratuite, con prenotazione obbligatoria al link ufficiale.

15 GIUGNO 2023 – E.T. L’EXTRA-TERRESTRE (1982) DI STEVEN SPIELBERG

22 GIUGNO 2023 – RITORNO AL FUTURO (1985) DI ROBERT ZEMECKIS

28 GIUGNO 2023 – BASTA GUARDARE IL CIELO (1998) DI PETER CHELSOM

2 LUGLIO 2023 – LADY BIRD (2017) DI GRETA GERWIG

4 LUGLIO 2023 – SWEET SIXTEEN (2002) DI KEN LOACH

Vi ricordiamo che in Villa Floridiana ci saranno quest’anno ben 22 rappresentazioni teatrali nell’ambito del Campania Teatro Festival 2023 ad un prezzo di massimo 8 euro. Per informazioni su tutti gli spettacoli del Campania Teatro Festival.

