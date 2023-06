Lemonjazz Festival 2023 gratuito a Villa Fiorentino, nel centro di Sorrento

© Napoli da Vivere

Quattro concerti gratuiti nelle fresche serate di Villa Fiorentino, nel centro di Sorrento, per il Lemonjazz Festival Sorrento 2023 un evento musicale libero dedicato ai sapori e ai colori del territorio

Inizia il primo luglio a Villa Fiorentino, nel centro di Sorrento, il Lemonjazz Festival Sorrento 2023 il grande festival del jazz che sarà ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

L’evento è inserito nella rassegna “Incontriamoci in Villa“, con la direzione artistica di Antonino Giammarino, e per quest’anno presenta spettacoli tutti gratuiti con inizio alle 20:30. Quattro i concerti previsti di bravi artisti con stili diversi presentati nella suggestiva villa nel centro di Sorrento per un bell’ evento musicale dedicato ai sapori e ai colori del territorio.

Lemonjazz Festival 2023 – programma – Villa Fiorentino

Di seguito il calendario e gli artisti dell’edizione 2023

1 luglio 2023 – C’Ammafunk e The Sweet life Society

2 luglio 2023 – Karima “No filter” – pre concerto di Enrico Valenzuolo Trio

8 luglio 2023 – Andrea Braido “Trio Plays Jimi Hendrix” – pre-concerto di Fabio Nunziata & Aldo Vigorito.

9 luglio 2023 – Lino Cannavacciulo Live “Via Napoli“ – pre-concerto di Lucy Kyely Trio

Dal sound funk “street/old school” dei C’ammafunk, al ritmo che sa divertire e intrattenere dei The Sweet Life Society che suonano nella prima giornata si passa alla seconda con l’Enrico Valanzuolo Trio, con le loro melodie forti e incisive, che suonerà nella stessa serata di Karima reduce dal successo di Amici e della vittoria del Premio della Critica con il suo “No Filter” tra grandi successi internazionali in chiave pop e jazz.

Terza serata l’otto luglio con il duo Fabio Nunziata & Aldo Vigorito e il loro dialogo musicale intimo e aperto a nuove esplorazioni sonore e timbriche per andare alla quarta serata con il pre- concerto di Lucy Kiely Trio con la loro melodia “mediterranean swing” e poi nella quarta serata il raffinatissimo Lino Cannavacciulo in “Via Napoli”, un viaggio in cinque secoli della musica napoletana, da Scarlatti a Pino Daniele, da Pergolesi ai Pink Floyd.

Il Lemonjazz Festival è organizzato dalla Fondazione e dal Comune di Sorrento con il patrocinio del Ministero della Cultura. Tutte le info su lemonjazz.org Info WhatsApp +39 3332202242.- ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti

