Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 1 al 4 febbraio 2024

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post anche una piccola guida alle mostre da vedere a Napoli

Anche nel weekend dal 1 al 4 febbraio 2024 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani.

Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e particolari, Eventi del gusto in città e alla fine le Mostre a Napoli.

Tre eventi da non perdere questo weekend a Napoli

Le cose da fare a Napoli nel weekend sono tantissime anche in questo fine settimana e le troverete di seguito ma vogliamo segnalarVi, in particolare, tre eventi da non perdere

Il Settimo si riposò al Teatro Dehon di Soccavo

Torna a gran richiesta, con tante emozioni e soprattutto ancora tante risate con i bravi attori della compagnia Associazione culturale “Viva Flegrea A.P.S.” guidati dal regista Diego Consiglio. Dopo il grandissimo successo di pubblico del 2022 al Teatro Arci di Cavalleggeri a Napoli, ritornano con Il Settimo si riposò al Teatro Dehon di Soccavo a Largo Nostra Signora di Fatima il 3 Febbraio 2024 alle ore 20:30. Cast rinnovato rispetto alla scorsa edizione ma con altrettanti talenti che passano per la Viva Flegrea. Nel Cast : Luigi Pone, Ramona Laviano Giovanna La Pietra, Ferdinando Sicuranza, Marica Russo, Francesco Maria De Nicola, Diego Consiglio, Michele Melluso, Manuel Sanges, Gino Garofalo, Maria Elena Dente, Giulia Pone. I costumi sono realizzati da Valeria Schiavone e l’organizzazione é affidata Roberta Consiglio. La commedia scritta da Samy Fayad e composta in due atti, è brillante, dialettale piena di ritmo e ambientata negli anni’80. Racconta di Antonio Orefice che è vedovo e vorrebbe trascorrere la domenica riposando in tranquillo silenzio. Tiene in casa la ancor giovane suocera e la figlia, che è fidanzata con un giovane “malato immaginario”. Proprio una brutta domenica , è costretto a dare ospitalità ad un bandito. Antonio odia un suo vicino di casa, che, pur avendo il suo stesso stipendio, ha un attico con piscina, auto fuoriserie e molte donne con le quali conduce una dispendiosa “dolce vita”. La comicità nasce dal dramma di Antonio, che non riesce ad ottenere niente di ciò che desidera, anzi proprio il contrario.Per prenotazioni contattare il numero 328/7071280

Al Teatro di San Carlo “ ‘I Vespri siciliani” di Verdi per la regia di Emma Dante

Musei Gratis a Napoli e in Campania domenica 4 febbraio 2024

Laboratorio creativo di “incisione a sbalzo” al Museo Filangieri di Napoli

Il Museo Filangieri di Napoli si appresta ad ospitare un evento unico: un laboratorio creativo di incisione a sbalzo che promette un viaggio nell’arte e nella storia. Sabato 3 febbraio 2024, alle ore 11:00, gli appassionati d’arte avranno l’opportunità di immergersi in due ore di creatività, circondati dalle bellezze storiche del museo. Il laboratorio offre ai partecipanti la chance di ricreare una decorazione di un’armatura, selezionata tra le molte presenti. Utilizzando la raffinata tecnica dello sbalzo, ciascuno lavorerà su una lastra di rame, modellandola dal rovescio per creare un’opera in “negativo”. Questo metodo permette di formare concavità che, magicamente, si trasformano in rilievi positivi una volta girata la lastra. Più che un semplice laboratorio, è un’esperienza simbolica: un processo creativo che insegna come trasformare il “negativo” in “positivo”. Maggiori informazioni e prenotazioni: Sito web per prenotazioni; Sito web per informazioni

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

Al Teatro di San Carlo “ ‘I Vespri siciliani” di Verdi per la regia di Emma Dante

Aperitivo Artistico nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

Sabato 3 febbraio ritorna nei meravigliosi ambienti nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova nel centro storico di Napoli l’Aperitivo Artistico’ di NOMEA. Aperitivo Artistico

“Fabrizio De Andrè Concerto Sinfonico” al Teatro Bellini di Napoli

Un bel concerto con la musica di Fabrizio De Andrè lunedì 5 febbraio al Teatro Bellini di Napoli. Sul palco l’Orchestra Filarmonica di Benevento “Fabrizio De Andrè Concerto Sinfonico”,

A Corte dai Borbone: spettacolo itinerante in costume d’epoca a Villa Campolieto

Sabato 3 febbraio alle 17.30 e alle 19.30 “Karma Arte Cultura Teatro” ci presenterà lo spettacolo itinerante in costume d’epoca a Villa Campolieto “A corte dai Borbone”.

“I ragazzi irresistibili” di Neil Simon a Napoli, al Teatro Diana

Al teatro Diana al Vomero fino al 4 febbraio 2024 la bella commedia “I ragazzi irresistibili” un capolavoro di Neil Simon uno dei maggiori scrittori americani. I ragazzi irresistibili

‘Na Santarella di Eduardo Scarpetta al Teatro Augusteo di Napoli

Al teatro Augusteo di Napoli dal 2 all’11 febbraio 2024 ci sarà sulle scene Massimo De Matteo con “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta, l “angelo e diavula”, Na Santarella di Scarpetta

Al Teatro Bellini di Napoli va in scena “Agosto a Osage County” con la regia di Filippo Dini

Dal 25 gennaio al 4 febbraio al Teatro Bellini arriva “Agosto a Osage County” di Tracy Letts, per la regia di Filippo Dini. “Agosto a Osage County”

Napoli Unplugged, musica d’autore, all’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli

Concerti di DADA’, Gnut, Francesco Di Bella, Francesco Forni e Ilaria Graziano dal 26 gennaio al 22 marzo per Napoli Unplugged, la rassegna di musica d’autore Napoli Unplugged

Il Teatro cerca Casa: spettacoli teatrali nei salotti delle case napoletane

Ritornano a Napoli gli spettacoli della rassegna Il Teatro Cerca Casa, l’originale evento che propone spettacoli itineranti negli appartamenti privati. Il Teatro cerca Casa

Massimiliano Gallo al Teatro Acacia di Napoli con “Amanti”

Dal 26 gennaio al 4 febbraio Massimiliano Gallo porterà la sulle scene del Teatro Acacia al Vomero “Amanti” con Fabrizia Sacchi e Orsetta de Rossi. Al Teatro Acacia “Amanti”

“Cinema Park’ appuntamenti di mattina per bambini e famiglie nei The Space Cinema

Spettacoli la domenica mattina e nei giorni festivi anche a 3,90€ nei cinema della catena The Space dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Il programma “Cinema Park’

All’Auditorium di Bagnoli rassegna di 5 concerti per esplorare la profondità della musica

5 concerti e 4 laboratori dal 19 gennaio al 27 febbraio all’Auditorium di Bagnoli con “Base per Altezza” che presenta cinque concerti per esplorare vari generi musicali “Base per Altezza

A gennaio 4 straordinari spettacoli di Raffaele Viviani al Teatro Trianon di Napoli

Dal 5 al 28 gennaio al Trianon 4 spettacoli di Raffaele Viviani – O cafè ‘e notte e ghiuorno” –“‘Nterr’ ‘a ‘Mmaculatella” – “Io, Raffaele Viviani” e “La musica dei ciechi”, Viviani al Trianon

Cinemagma la rassegna gratuita di film indipendenti a Pozzuoli

Tutti i mercoledì dal 10 gennaio al 7 febbraio 2024 a Pozzuoli “Cinemagma”, la bella rassegna gratuita di film indipendenti per la quarta edizione. Cinemagma rassegna gratuita

A Napoli i concerti nella Villa Floridiana al Vomero, nel Museo Duca di Martina

Anche per il 2024, i concerti in Floridiana a cura di Golfo Mistico la domenica mattina nel Museo Duca di Martina: Concerti in Floridiana

40 capolavori di Eduardo De Filippo sulla RAI

La RAI fa un bel regalo di Natale a tutti: su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita dal 18 dicembre 2023 ben 40 titoli straordinari con i capolavori di De Filippo. De Filippo sulla RAI

Anche Nicola Piovani in concerto a Napoli tra i concerti dell’Associazione Scarlatti

Anche il concerto di Nicola Piovani e poi, fino al 18 aprile 2024 grandi concerti nei teatri napoletani per la stagione concertistica dell’Associazione Scarlatti. I’Associazione Scarlatti

Il Teatro dei Piccoli: a Napoli spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare con 40 spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie nei weekend, proseguendo fino ad aprile 2024. Il Teatro dei Piccoli: a Napoli

Il Cineforum di Arci Movie con grandi film a pochi euro e incontri con registi e attori

lo “storico” Cineforum di Arci Movie (con abbonamento a 50 euro per ben 25 film) e ci sarà anche l’ingresso gratuito alle iniziative dalla rete nazionale Arci Il Cineforum di Arci Movie

‘Da Sud a Nord’ grande concerto dei Negramaro a Napoli nello stadio: in vendita i ticket

I Negramaro tornano negli stadi dopo sei anni e saranno a Napoli il 15 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona, I biglietti sono già in vendita ‘Da Sud a Nord’

“Napoli Milionaria” con Massim. Gallo e Vanessa Scalera, girato a Napoli, su RAI Play

Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo tornano su RAI 1 il 18 dicembre 2023 in prima serata nel film “Napoli Milionaria” tratto dalla commedia di De Filippo con la regia di Luca Miniero. Si rivede su RAI PLAY “Napoli Milionaria”

Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città

Sere d’inverno a Forcella: visita guidata teatralizzata per scoprire la Napoli Aragonese

Sabato 3 febbraio una bella passeggiata teatralizzata a Forcella in cui vengono raccontate e recitate le vicende storiche del Regno di Ferrante d’Aragona Sere d’inverno a Forcella

Visite guidate straordinarie ai Musei Universitari della Federico II

Ritornano le aperture straordinarie con visite guidate ai Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II. Prossime: 3 febbraio Visite guidate ai Musei Università

A Napoli un ciclo di incontri gratuiti sulla lingua napoletana

Al MUSAP, il Circolo Artistico Politecnico di Napoli a Piazza Trieste e Trento di terrà un ciclo di 9 incontri gratuiti sulla lingua napoletana. Incontri gratuiti al Musap

Un ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più belli di Napoli

Tra qualche mese, verrà inaugurato l’ascensore che collegherà via Santa Lucia e il Chiatamone con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia e un panorama stupendo sul golfo. L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Sabato un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo verrà ripetuto ogni sabato. Lux In Fundo

A Pompei visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi nella Regio IX

Fino al 30 aprile 2024, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11 su prenotazione, si terranno delle visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi della Regio IX. Visite guidate Pompei

A Bacoli ritrovati i resti di una antica villa romana monumentale di epoca imperiale

Ritrovati in questi giorni a Bacoli i resti di una monumentale villa romana di epoca imperiale affacciata sul mare di Miseno, una meraviglia del I sec d.C.. “sepolta” dall’ex Lido Piranha villa romana

Luce al Rione Sanità: riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini piena di pitture murali, e altre opere realizzate ad hoc riapre la Chiesa dei Cristallini

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Al Mann di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tanti incontri ad ingresso libero. giovedi 25 -Da Ester ad Abigail: storie ebraiche d’amore e morte nelle collezioni del MANN. Incontri di Archeologia

I Saldi invernali 2024 a Napoli e in Campania iniziano venerdì 5 gennaio

Iniziano venerdì 5 gennaio 2024, il giorno prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno al massimo 60 giorni. Saldi invernali 2024 a Napoli e in Campania

Il maxistore Action apre vicino Napoli: migliaia di prodotti a meno di 1 euro. L’unico al Sud

Apre il Maxi Store Action con migliaia di prodotti a meno di 1 euro e con il prezzo medio di tutti i prodotti inferiore a 2 euro. 6.000 prodotti per 14 categorie merceologiche a prezzi bassi. maxistore Action

Ha aperto a Napoli il nuovo il Parco Urbano dell’ex Gasometro al Vomero

Inaugurato il nuovo Parco agricolo dell’Ex Gasometro in viale Raffaello al Vomero, dopo 20 anni di infiniti lavori. Apre a Napoli il Parco Urbano dell’ex Gasometro

Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei tanti Tesori del Rione Sanità – un tour di 3 ore alla scoperta delle bellezze del Rione – Il Miglio Sacro

un tour di 3 ore alla scoperta delle bellezze del Rione – Visite serali alle Catacombe di San Gennaro a Napoli – le Aperivisite, con Aperitivo Visite serali Catacombe di San Gennaro

le Aperivisite, con Aperitivo Visite al Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli: tanti capolavori e affreschi realizzati dal Vasari – Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

e affreschi realizzati dal Vasari – Visitabile e restaurata la chiesa di San Gennaro a Capodimonte – La storica chiesa nel Bosco di Capodimonte,riaperta dopo 50 anni la chiesa di San Gennaro

Gli eventi del gusto e dove mangiare a Napoli

Gino Sorbillo apre la Casa della Pizza al Vomero in Piazza Vanvitelli

Ha aperto la nuova pizzeria Casa della Pizza di Gino Sorbillo in piazza Vanvitelli al Vomero, e sarà tutta dedicata alle margherite con 40 pizze disponibili. Casa della Pizza di Sorbillo

A Napoli i mercatini Agroalimentari di Coldiretti: date e piazze di febbraio 2024

Anche per tutto il mese di dicembre in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti con prodotti genuini dell’agroalimentare Campano mercatini di Coldiretti

Le 6 migliori pizzerie storiche di Napoli

Tra le centinaia di ottime pizzerie che troverete a Napoli vi segnaliamo quelle che oramai possiamo definire storiche Le 6 migliori pizzerie storiche di Napoli

All’Antico Vinaio ha aperto a Napoli: il paradiso delle schiacciate toscane in città

Ha aperto a Napoli il celebre brand fiorentino, “All’Antico Vinaio”, al Corso Umberto I con le sue favolose schiacciate toscane. . All’Antico Vinaio apre a Napoli

50 Top Pizza World 2023: la classifica delle prime pizzerie al mondo parla Campano

La buona pizza napoletana si mangia oramai non solo a Napoli ma in tutta Italia e in tutto il mondo. le migliori 50 pizzerie dove trovate una ottima pizza napoletana 50 Top Pizza World 2023

A Napoli arriva il ‘Libro Sospeso’: libri gratuiti per chi non può acquistarli

Napoli sempre più città della solidarietà: al via l’iniziativa del “libro sospeso” che istituisce questa nuova manifestazione solidale destinata ai giovani di Napoli ‘Libro Sospeso’

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli

A Palazzo Reale di Napoli la mostra “Omaggio a Domenico Morelli”

Fino al 13 febbraio a Palazzo Reale una mostra dedicata al pittore Domenico Morelli (Napoli, 1823-1901) uno dei più celebri artisti napoletani nella Cappella Reale. Omaggio a Morelli

Napoli Explosion: una mostra gratuita a Capodimonte con il golfo a Capodanno

Fino al 1 aprile nel Cellaio del Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà ospitata la mostra gratuita Napoli Explosion con 37 opere di grandi dimensioni di Mario Amura. Napoli Explosion

L’Adorazione dei Magi” di Botticelli nel Complesso Monumentale Donnaregina

Fino al 4 febbraio 2024 al Museo Diocesano di Napoli il capolavoro di Botticelli “L’Adorazione dei Magi” il dipinto più celebre e tra i più riusciti . “L’Adorazione dei Magi”

Il Balloon Museum. Mostra straordinaria alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Fino al 25 febbraio una delle mostre d’arte contemporanea più innovative e affascinanti del momento: Balloon Museum. Una straordinaria esposizione in citta dopo un giro nel mondo alla Mostra d’Oltremare

La mostra “Napoli al tempo di Napoleone” a Palazzo Piacentini in via Toledo

Fino al Dal 23 Novembre al 7 Aprile a Palazzo Piacentini la mostra che permetterà di conoscere l’atmosfera e l’immagine dal 1808 al 1815, periodo di Murat, Napoli al tempo di Napoleone

Ara Starck in mostra a Napoli nel chiostro cinquecentesco di Santa Caterina a Formiello

Fino al 27 gennaio la prima mostra di Ara Starck, un’artista internazionale presso Made in Cloister nel chiostro di Santa Caterina a Formiello, Ingresso 5 euro. Ara Starck in mostra

“Pasión Picasso” mostra immersiva gratuita all’Archivio di Stato di Napoli

Mostra immersiva gratuita “Pasión Picasso” all’Archivio di Stato prorogata fino al 11 marzo. Ben 39 opere di Picasso prenderanno vita, in un trionfo visivo ed emotivo “Pasión Picasso”

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che conserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro

Aperto il Museo Caruso, nel Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale aperto il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, nella grande sala Dorica con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria mostra con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Dopo 40 anni riapre la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, con un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum con le opere più belle Jago Museum

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”

Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino

Tra i presepi più belli in città c’è “il presepe del Re” a Palazzo Reale. un monumentale presepe del’700 con oltre 210 favolosi pastori di artisti tra cui Giuseppe Sanmartino il “Presepe del Re”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

E infine i post più letti per scoprire Napoli

