Il film Napoli Milionaria con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera in onda su RAI 1

Anche quest’anno, con l’avvicinarsi del giorno di Natale, RAI 1 trasmetterà un bel film tratto da una commedia di Eduardo De Filippo: “Napoli Milionaria”. E di sicuro sarà un grande successo di pubblico come quello dello scorso anno, “Filumena Marturano” sempre con questa coppia di grandi attori quali sono Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera

Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo tornano su RAI 1 e li vedremo recitare insieme in “Napoli Milionaria” un film tratto dalla famosa commedia di Eduardo De Filippo. Il regista del film è il napoletano Luca Miniero, che ha già diretto film come ‘Benvenuti al Sud’ e la serie ‘Le indagini di Lolita Lobosco’. “Napoli Milionaria”, tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo è stato girato lo scorso mese di luglio anche a Napoli e sarà trasmesso da RAI 1 il 18 dicembre 2023 in prima serata.

Oramai coppia quasi fissa in Tv Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo lavorano assieme da tempo e li abbiamo già visti in TV con ‘Imma Tataranni’ e poi in ‘Filumena Marturano’ lo scorso dicembre diventando una delle coppie più amate della televisione italiana. Per ‘Filumena Marturano’, altro film tratto dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo, ci fu un grande successo di pubblico in televisione: li, la Scalera interpretava proprio Filumena, mentre Gallo interpretava Domenico Soriano, il ricco pasticcere prima amante di Filumena che poi la sposa. Stavolta, in Napoli Milionaria Massimiliano Gallo interpreta Gennaro Jovine che torna dal fronte.

Il film è stato girato a Napoli in vico Scassacocchi a Forcella, e poi in un basso ricostruito. Come si può vedere dal video del trailer, pubblicato qui sotto, il film sarà trasmesso lunedì 18 dicembre, alle ore 21.30 circa.

Una bella tradizione che continua dei film tratti dalle commedie di Eduardo De Filippo, trasmessi su Rai 1 all’avvicinarsi del giorno di Natale.

