Rivivi la Magia di Broadway al Teatro Diana con ‘I Ragazzi Irresistibili’ di Neil Simon

Il capolavoro di Neil Simon al teatro Diana al Vomero con due grandi attori e un bravissimo regista. Una delle migliori commedie del grande commediografo americano che è stata per anni sulle scene di Broadway nel 1972 e che ha raggiunto un grande successo anche al cinema nel 1995 con due grandi star come Woody Allen e Peter Falk.

Al teatro Diana al Vomero fino al 4 febbraio 2024 la bella commedia di Neil Simon “I ragazzi irresistibili” uno dei capolavori di quello che è considerato uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni,

Umberto Orsini e Franco Branciaroli sono “I ragazzi irresistibili” che vedremo a Napoli, al Teatro Diana nella bella e famosissima storia che ci parla di due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la loro vita in un duo famoso e conosciuto come “I ragazzi irresistibili”. Oramai vecchi si sono separati per grandi incomprensioni ma sono chiamati undici anni dopo, in occasione di una trasmissione televisiva che li vuole insieme, per una sola sera, per celebrare la storia del famoso varietà americano.

I ragazzi irresistibili” di nuovo insieme undici anni dopo

Sulle scene del Teatro Diana vedremo Umberto Orsini e Franco Branciaroli che interpretano i due vecchi attori che, con le loro diverse personalità, cercano di ricucire quello strappo che li ha separati per tanti anni per rifare lo spettacolo comico che li ha resi famosi.

Ma le incomprensioni si ripresentano più radicate e nasceranno momenti di geniale comicità e di profonda melanconia tra scambi di battute e situazioni divertenti, tra comicità e tenerezza per quel mondo del teatro che quando vede i suoi protagonisti avviati sul viale del declino, mostra tutta la sua umana fragilità.

Bravissimi Umberto Orsini e Franco Branciaroli in questo testo, che è oramai diventato un classico e un grande omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie. Ottima la regia di Massimo Popolizio ha già condiviso tante grandi e significative esperienze con questi due grandi attori. La commedia debuttò a Broadway nel 1972 con la regia di Alan Arkin ed è stata per decenni nei teatri di tutto il mondo: è stata portata al successo nel 1995 anche al cinema con due grandi star Woody Allen e Peter Falk.

