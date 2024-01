Saldi invernali 2024 a Napoli e in Campania: iniziano venerdì 5 gennaio

Anche quest’anno iniziano prima dell’Epifania i saldi invernali a Napoli e in tutta la Campania, sia nei negozi che nei grandi Centri Commerciali e si potranno trovare anche sconti fino al 50%

Iniziano venerdì 5 gennaio 2024, il giorno prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno al massimo 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria, cioè fino al 2 aprile 2024.

A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un massimo di 60 giorni, a partire dal 5 gennaio 2024, troveremo la merce in saldo sia nei negozi che nei Centri Commerciali che applicheranno sconti che potranno arrivare anche fino al 50% ed oltre.

Il periodo di Saldi più lungo in Italia

Quest’anno i saldi sono iniziati il 2 gennaio in Sicilia e il 3 gennaio in Valle d’Aosta mentre venerdì 5 inizieranno in tutte le altre regioni italiane. Una curiosità: la regione Campania è quella che, assieme all’Abruzzo manterrà per più tempo i saldi: le altre regioni, infatti, li concluderanno quasi tutte tra l’inizio e la fine del mese di marzo.

Molta attesa, in particolare a Napoli e a Caserta, per i saldi del megastore Primark che si trova al Centro Commerciale Campania di Marcianise a due passi da Napoli e Caserta, ma anche per i Saldi delle altre grandi catene commerciali presenti in tutta la Campania.

