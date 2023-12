Natale in casa De Filippo: Guarda i Capolavori Teatrali di Eduardo su RaiPlay!

Per il periodo natalizio la RAI renderà disponibile una bella raccolta di quaranta opere di Eduardo De Filippo dal titolo “Natale in casa De Filippo”. Le commedie più belle e i titoli più famosi del grande Eduardo disponibili liberamente su RaiPlay

La RAI fa un bel regalo di Natale a tutti: su RaiPlay, la piattaforma streaming che si può vedere liberamente, dal 18 dicembre 2023 e per il periodo natalizio sarà disponibile la raccolta “Natale in casa De Filippo” che presenta 40 titoli straordinari con i grandi capolavori di Eduardo De Filippo, maestro indiscusso del Teatro italiano del Novecento.

Le opere disponibili sono 40 e sono quelle in cui De Filippo è stato autore e interprete: capolavori indiscussi in versione originale della RAI tra cui ci saranno due versioni di “Natale in casa Cupiello” e poi altri capolavori come “Filumena Marturano”, “Napoli milionaria”, “Non ti pago”, sempre in versione originale con il grande Eduardo De Filippo. Grandi capolavori del teatro italiano che RaiPlay mette a disposizione nella raccolta di “Natale in casa De Filippo”.

Le 40 opere disponibili sono le seguenti

“Amicizia” (1956);

“Bene mio e core mio” (1955);

“Chi è più felice di me” (1964);

“De Pretore Vincenzo” (1976);

“Ditegli sempre di sì” (1962);

“Filumena Marturano” (1962);

“Gennareniello” (1978);

“Gli esami non finiscono mai” (1976);

“I morti non fanno paura” (1956);

“I nipoti del sindaco” (1975);

“Il berretto a sonagli” (1981);

“Il cilindro” (1978);

“Il contratto” (1981);

“Il dono di Natale” (1956);

“Il medico dei pazzi” (1959);

“Il sindaco del rione Sanità” (1964);

“Il sindaco del rione Sanità” (1979);

“L’abito nuovo” (1964);

“L’arte della commedia” (1978);

“La chiave di casa” (1956);

“La fortuna con l’effe maiuscola” (1959);

“La grande magia” (1964);

“La paura numero uno” (1964);

“Le voci di dentro” (1978);

“Lu curaggio de nu pumpiero napulitano” (1975);

“Mia famiglia” (1964);

“Miseria e nobiltà” (1955);

“Na Santarella” (1975);

“Napoli milionaria” (1962);

“Natale in casa Cupiello” (1962);

“Natale in casa Cupiello” (1977);

“Non ti pago” (1964);

“’O tuono ‘e marzo” (1975);

“Peppino Girella” sceneggiato in 6 puntate (1963);

“Pericolosamente o San Carlino” (1956);

“Quei figuri di tanti anni fa” (1956);

“Quei figuri di tanti anni fa” (1978);

“Questi fantasmi” (1962);

“Tre calzoni fortunati” (1959);

“Uomo e galantuomo” (1975).

Maggiori informazioni – Natale in Casa De Filippo

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.